Für Familien wird der Eintritt ins Schwarzwaldbad in Bühl günstiger

Von einem speziellen Tarif sollen im Bühler Schwarzwaldbad Familien profitieren. Der Gemeinderat hat dem Vorhaben zugestimmt.

Im Bühler Schwarzwaldbad wird ein Familientarif eingeführt. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Die Gesellschafterversammlung der Bühler Sportstätten GmbH muss nun eine entsprechende Änderung der Entgeltordnung beschließen.

Erwachsene zahlen im Familientarif 3,50 Euro, Kinder 2,50 Euro. Das entspricht den Einzelpreisen für Zehnerkarten. Bei einer Familie mit zwei Kindern wäre das eine Ersparnis von zwei Euro gegenüber den bisherigen Eintrittspreisen.

Ein immer wieder geäußerter Wunsch

Ein gesonderter und etwas günstigerer Eintrittspreis für Familien war ein immer wieder geäußerter Wunsch von Badegästen, und auch in Gemeinderatsreihen hatte dies Fürsprecher gefunden.

Eine Regelung für einen vergünstigten Eintritt gibt es zwar schon, sie sie ist aber im Sozialtarif „versteckt“. Dieser bestimmt, für welche Familienkonstellationen eine Vergünstigung gelten soll und wie diese nachgewiesen wird. Aufgeführt sind Konstellationen, bei denen wirtschaftliche Erschwernisse angenommen werden können. Eine Familie mit zwei Erwachsenen und einem oder zwei Kindern ist jedoch nicht erfasst.

Was ist tarifrechtlich eine Familie?

Die einfachste Lösung wäre es aus Sicht der Geschäftsleitung der Bühler Sportstätten GmbH, den Sozialtarif auf alle Familien auszuweiten, wenn die Familie gemeinsam das Bad betreten möchte. Die Nachweisführung über einen Familien- und Sozialpass könnte entfallen, weil keine weitere Unterscheidung mehr getroffen würde.

Doch sei das nur vordergründig einfach. Tatsächlich müsste definiert werden, was tarifrechtlich unter einer Familie zu verstehen ist: Gehören Alleinerziehende mit einem Kind auch dazu und wenn ja, mit oder ohne eventuell dazugehörendem Lebenspartner?

Wie kann kontrolliert werden, ob es sich um eine Familie handelt oder nur um zwei Erwachsene mit Kindern, die lediglich wegen einer verbilligten Eintrittskarte als Familie auftreten? Der Anreiz für Missbrauch solle aber niedrig bleiben und andererseits der Sozialtarif auch nicht durch eine Ausweitung seines Sinnes beraubt werden.

Anreiz für 20er-Punkte-Karte soll bleiben

Es müsse aber neben dem Sozialtarif einen Familientarif geben: „Im Wettbewerb mit anderen Bädern der Region fehlt ein solches Angebot, was aus der Perspektive der Badegäste als Mangel gesehen wird“, heißt es in der Gemeinderatsvorlage. Gleichwohl solle eine Motivation bleiben, eine 20er-Punkte-Karte zu kaufen, da sie gerade im Sommer die Kasse entlastet. Die Gäste können an der Kasse vorbei direkt durch die Drehkreuze. Dadurch entstehen kurze oder gar keine Schlangen an der Kasse.

Auf eine Nachweisführung wird beim Familientarif verzichtet, weil sie praktisch nicht oder nur mit großem Aufwand möglich wäre und im Sommer den Betrieb behindern würde. „Da der Preisnachlass nicht so groß ist, wäre das verkraftbar“, heißt es in der Vorlage.

Im Aufsichtsrat der Sportstätten GmbH sei die Einführung eines Familientarifs kritisch betrachtet worden, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Die Preisgestaltung könne insgesamt unübersichtlicher werden und Verzögerungen an der Kasse seien wahrscheinlich. Dennoch habe der Aufsichtsrat zugestimmt, mit der Auflage, nach einem Jahr über die Folgen zu berichten.

Unterstützung für Familien

Diesen Aspekt griff im Gemeinderat Peter Hirn (SPD) auf: „Wir haben es zunächst auf ein Jahr beschränkt und prüfen dann die Akzeptanz.“ Lutz Jäckel (FDP) unterstrich dies: „Wir sehen dann die Auswirkungen.“ Unterm Strich sei es aber nur zu begrüßen, wenn Familien ohne große Bürokratie unterstützt werden. Es werde ein schon lange existierender Wunsch erfüllt, sagte Georg Feuerer (CDU).

Wichtig sei es gewesen, die Tarifstruktur nicht unnötig kompliziert zu machen. Karl Ehinger (FW) zeigte sich ebenfalls einverstanden. Nach der Abwägung von Schummelmöglichkeiten und Verzögerungen an der Kasse meinte er: „Das kann man so machen.“