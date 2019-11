Für Glühwein vom Winzer darf’s auch mal 50 Cent mehr sein

Anzeige

Die Glühwein-Saison hat begonnen. Im Großhandel wird er palettenweise angeboten. Für 1,59 Euro je Liter, Mindestabnahme: 60 Kanister à zehn Liter. Mit solchen Preisen können badischen Winzer nicht mithalten. Dennoch bieten sie eigene Glühweine an – und das mit wachsendem Erfolg.

„Die Leute haben gemerkt, dass Winzerglühwein qualitativ hochwertiger ist. Deshalb sind sie bereit, dafür auch etwas mehr Geld auszugeben“, sagt Ulrike Zerr, Vertriebsleiterin der Affentaler Winzergenossenschaft (Bühl).

Auf dem Weihnachtsmarkt in Bühl habe ein Standbetreiber vor einigen Jahren den Test gemacht: „Er hat den Standard-Glühwein ausgeschenkt und daneben unseren, für 50 Cent mehr die Tasse“, erinnert sich Zerr. „Die Nachfrage war so groß, dass er seitdem nur noch unseren verkauft.“

BNN-Überblick: Das sind die Weihnachtsmärkte 2019 im Schwarzwald und am Oberrhein

Deutsche Rotweine sind gut geeignet

Das Deutsche Weinbauinstitut erklärt diesen Trend: „Die fruchtbetonten Rotweine aus den deutschen Anbaugebieten eignen sich sehr gut für einen aromatischen Glühwein.“

In Baden wird vor allem der Spätburgunder verwendet, in der Pfalz eher der dort typische Dornfelder. Und nur wenn ein Erzeuger seinen Glühwein aus eigenen Weinen selbst zubereitet hat, darf er ihn als Winzerglühwein bezeichnen oder den Begriff „Weingut“ beziehungsweise „Winzergenossenschaft“ auf dem Etikett verwenden.

Gengenbacher waren Vorreiter

Neben der Affentaler Genossenschaft bieten etwa auch der Ortenauer Weinkeller und der Badische Winzerkeller in Breisach eigene Glühweine an. Einer der Vorreiter war die deutlicher kleinere Genossenschaft Gengenbacher Winzer, die sich seit 2016 Weinmanufaktur Gengenbach-Offenburg nennt.

Vor bald 20 Jahren kam man dort auf die Idee, ein eigenes Heißgetränk für den Adventsmarkt in Gengenbach zuzubereiten. Und so heißt der Gengenbacher Glühwein noch heute „Adventsmarkt“.

Es gibt ihn aber längst auch in der Ein-Liter-Flasche für zu Hause zu kaufen. Von einer hohen Nachfrage spricht Marketingleiter Florian Streif. „Die Verbraucher schätzen die Qualität. Es ist kein zuckriges Industrieprodukt, sondern ein richtiger Glühwein, der auch nach Wein schmeckt.“

BNN-Überblick: Das sind die Weihnachtsmärkte 2019 im Elsass

In Karlsruhe ist Pfälzer Glühwein beliebt

Auf dem Karlsruher Christkindlesmarkt stammt der beliebteste Winzerglühwein allerdings nicht aus Baden, sondern aus der Pfalz. Georg Keth kommt schon seit 1975 jedes Jahr in die Stadt, um seinen eigenen Glühwein auszuschenken. Zusammen mit seinem Sohn Matthias, der das Weingut in Offstein inzwischen übernommen hat.

„Mein Großvater hatte Bekannte und Verwandte in Karlsruhe“, sagt Matthias Keth. „So kam es, dass wir von Anfang an beim Christkindlesmarkt vertreten waren.“ Zum klassischen roten Glühwein aus Dornfelder kam ein weißer und seit vergangenem Jahr auch ein Rosé-Glühwein hinzu.

„Wir nehmen immer einer sehr jungen Wein, also aus der diesjährigen Ernte, und bauen ihn bewusst fruchtig aus“, erklärt Biowinzer Keth. „Es soll eine Leichtigkeit in den Wein kommen, ähnlich wie beim französischen Primeur.“ Dann komme Zucker hinzu und eine hauseigene, streng geheime Gewürzmischung.

Kellermeister hüten ihre Geheimrezepte

Auch die Gengenbacher schwören auf ihre „alte, traditionelle Familienrezeptur“ und in Bühl hütet der Kellermeister der Affentaler Winzer sein Glühweinrezept. Ähnlich geheimniskrämerisch geben sich die Genossenschaften und Weingüter bei den Umsatzzahlen. Wie viele Liter in der Adventszeit über die Tresen gehen, will keines der drei von den BNN befragten Unternehmen verraten. Das Glühweingeschäft sei wetterabhängig und schwanke von Jahr zu Jahr stark, sagt Winzer Keth.

Marktführer bei den herkömmlichen, nicht von Winzern produzierten Glühweinen ist die Gerstacker Weinkellerei Likörfabrik GmbH aus Nürnberg. Sie hat sich auf den Klimawandel längst eingestellt. „So beeinträchtigen Witterungseinflüsse nicht unerheblich den Absatz unserer Heißgetränke (Glühweine, Punsche, etc.)“, heißt es im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens. Doch: „Im Frühjahr und Sommer führt trockenes, warmes Wetter zu höherem Konsum von Bowlen (Mai-, Waldmeister-, Erdbeerbowlen).“ Auch diese Sommergetränke haben die Nürnberger im Sortiment.