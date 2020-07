Gemeinderat Bühl stimmt im vierten Anlauf knapp für Seniorenzentrum im Kloster Neusatzeck

Anzeige

Die geheime Abstimmung brachte den Durchbruch. Im vierten Anlauf hat der Bühler Gemeinderat am Mittwochabend endgültig den Weg für ein Seniorenzentrum auf dem Gelände des Mutterhauses Neusatzeck frei gemacht. Der Antrag der Freien Wähler, auf dem Klostergelände ein Neubaugebiet vorzubereiten, scheiterte bei 14 Nein-Stimmen, elf Ja-Stimmen und einer Enthaltung.

Noch am 17. Juni hatte der Gemeinderat in offener Abstimmung mit 13:11 Stimmen (bei einer Enthaltung) für das Wohngebiet gestimmt. Gegen diese Entscheidung hatte Oberbürgermeister Hubert Schnurr sein Veto eingelegt, um Schaden von der Stadt abzuwenden (wir berichteten.) Christian Böckeler beantragte jetzt für die FDP-Fraktion eine geheime Abstimmung, die nach den kommunalpoltischen und juristischen Diskussionen der vergangenen Wochen offensichtlich bei einigen Stadträten für einen Meinungswandel sorgte.

Der weitere Tagesordnungspunkt, mit dem das Gremium grundsätzlich dem in dieser Zeitung bereits ausführlich vorgestellten neuen Konzept des Projektentwicklers Bernd Matthias und seines Architekten Martin Kemminer für ein Seniorenzentrum zustimmte, war dann nur noch Formsache. Bei 14 Ja-Stimmen und einer Gegenstimme wurde der neue Entwurf genehmigt.

Zuvor begründete Oberbürgermeister Hubert Schnurr seinen Widerspruch gegen den Beschluss vom 17. Juni noch einmal. Er lobte den gelungenen neuen Entwurf für das Seniorenzentrum und bezeichnete die Wohnbebauung als utopisch. Beim Scheitern der Pläne für das Seniorenzentrum befürchtete Schnurr ein „zweites Hundseck“. Er warnte ausdrücklich vor Schadensersatzforderungen durch den Projektentwickler.

Kein Baugebiet für mittlere Einkommen

Christian Böckeler warnte vor den hohen Kosten eines Neubaugebiets mit lediglich zwölf Bauplätzen und Quadratmeterpreisen von mindestens 500 Euro. „Das gibt keine Bauplätze für mittlere Einkommen“, sagte er. „Außerdem muss der Kernbau des Mutterhauses von 1928 mitten in diesem Wohngebiet erhalten bleiben.“ Wie mehrfach berichtet, wurden im Dachstuhl des Kerngebäudes im Jahr 2018 artengeschützte Fledermäuse entdeckt.

Franz Fallert (FW) sah die Vorgaben des Regional- und des Flächennutzungsplans nicht als Hindernis für ein mögliches Baugebiet. Diese Pläne könne man fortschreiben. Außerdem befürchtete er ein Überangebot an Plätzen in Seniorenheimen in der Region.

Pit Hirn (SPD) wies darauf hin, dass das Votum des Ortschaftrates Neusatz für ein Neubaugebiet für den Gemeinderat nicht bindend sei. Der Ortschaftsrat sei nur beratend und der Gemeinderat müsse das Wohl der Gesamtstadt im Auge behalten.

Georg Feuerer (CDU) konstatierte, seine Fraktion sei nicht grundsätzlich gegen ein Seniorenzentrum, wolle aber einer Wohnbebauung den Vorrang geben, auch wenn diese nicht sofort realisierbar sei. Sein Antrag für eine Bürgerbefragung in Neusatz über das umstrittene Projekt scheiterte nach kurzer Sitzungsunterbrechung nur knapp.

Walter Seifermann (GAL) bezeichnete das Veto von OB Schnurr als „mutig und notwendig“. Er befürchtete ein teures Neubaugebiet, das sich nicht einmal die oberen Zehntausend, sondern nur die oberen Tausend leisten könnten.

Stadtjustiziarin warnt vor hohem Risiko

Stadtjustiziarin Elisabeth Beerens warnte vor der Abstimmung ausdrücklich vor den Schadensersatzforderungen in Höhe von 1,8 Millionen Euro. „Ich sehe die Angelegenheit als riskant an“, stellte sie fest. Der Rechtsstreit sei für den Projektentwickler nicht aussichtslos und die Stadt habe in dieser Sache keine Rechtsschutzversicherung.