Gemüse pflanzen statt Olympia: Bisons Bühl-Coach Kolevich in der Corona-Krise

Wie so viele Geschichten in dieser Zeit ließe sich auch die von Alejandro „Tata” Kolevich, Cheftrainer der Volleyball-Bisons Bühl, mit dem Wort „eigentlich” beginnen. Eigentlich wäre Kolevich jetzt noch damit beschäftigt, sein Team zu trainieren, es als Einheit zusammenzuschweißen und gemeinsam auf Erfolge hinzuarbeiten.

Von unserer Mitarbeiterin Katrin König

Eigentlich stünde auch bald sein Abflug nach Buenos Aires an, um dort die Volleyball-Nationalmannschaft auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. Eigentlich hätten er und seine Frau Antonella, seit Dezember in Deutschland, den argentinischen Winter also in ihrer Heimat verbracht.

Mehr Mate-Tee und lange Wanderungen

Stattdessen pflanzen „Tata“ und Antonella jetzt Paprika, Kürbis und Karotten im kleinen Gärtchen der Wohnung in der Steinstraße. Stattdessen lernen die Zwei zusammen Deutsch. Definitiv trinken sie auch noch mehr Mate-Tee als gewohnt. An den Sonntagen freilich machen die Beiden sich auf in den Schwarzwald, um viele Stunden lang zu wandern, und haben so diese großartige Landschaft mit unerwartet viel Ruhe für sich entdeckt.

Die Volleyball-Saison, bedauert Kolevich, sei aufgrund des Corona-Virus ja sehr abrupt geendet; er habe sich zunächst einige Wochen lang Auswertungen, Statistiken und dem offiziellen Abschluss der Saison gewidmet, inzwischen sei dies alles erledigt.

Den Spielern, mit denen er sich regelmäßig austausche, habe er Trainingspläne zukommen lassen. Jetzt befinde er sich quasi in Wartestellung. „Es geht vor allem um unsere finanzielle Zukunft in der kommenden Saison; unsere Sponsoren erleben gerade eine sehr schwierige und unsichere Zeit.“

Zusammenhalt über den Ozean hinweg

Zum Glück, konstatiert er, sei er in dieser bizarren Situation nicht allein, während die Familie die Krise Tausende von Kilometern entfernt durchlebe: „Wäre meine Frau nicht noch vor der Pandemie gekommen, wäre mir die Isolation deutlich schwerer gefallen.“

Ich wurde hier mit viel Wärme aufgenommen und durfte mich von Beginn an zu Hause fühlen, dafür bin ich sehr dankbar

Antonella Kolevich

Mit den in Buenos Aires und La Plata lebenden Angehörigen seien sie per Video-Anruf täglich in Kontakt. Antonella berichtet, sowohl ihre Eltern als auch die ihres Mannes verblieben aus Altersgründen im Haus, ihre Geschwister kümmerten sich aber rührend. „Natürlich vermissen wir es, sie alle fest zu drücken oder mal gemeinsam zu essen, aber die Sozialen Medien machen die Distanz erträglich. Wir halten zusammen, auch über den Ozean hinweg“, bekräftigt sie.

Als „große Familie” betrachtet sie übrigens auch die Menschen, denen sie in Bühl in ihren ersten Wochen begegnete: „Ich wurde hier mit viel Wärme aufgenommen und durfte mich von Beginn an zu Hause fühlen, dafür bin ich sehr dankbar.” Sie versucht nun, den fast komplett ausgefallenen Deutsch-Kurs, für den sie sich angemeldet hatte, zu kompensieren, indem sie viel Deutsch hört und liest.

Aufenthalt in Deutschland ein großes Privileg

„Es ist mir enorm wichtig, diese Sprache zu lernen, auch um mich für die ganze Zuneigung, die ich erfuhr, bedanken und den Menschen später etwas zurückgeben zu können.”

Corona zum Trotz sieht sie die Erfahrung, hier zu leben und sich Kultur und Sprache zu nähern, als großes Privileg. „Außerdem ist es natürlich wunderbar, dass ich Alejandro stützen und begleiten kann, sowohl in seinem geliebten Beruf als auch jetzt während der Krise.”

Die berühmten argentinischen „Asados“, gemeinsames Grillen im Familien- und Freundeskreis gerade an Festtagen wie normalerweise Ostern, liegen zwar auch für Alejandro und Antonella wie so vieles vorerst auf Eis. Dafür haben sie soeben einen Auflauf und die arbeitsaufwendigen Teigtaschen „Empanadas“ zubereitet. Alles zu seiner Zeit.