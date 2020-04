Drei Bühler Gottesdienste im Netz: Osterpredigt vom Friedhof und musikalischer Schwung

Anzeige

Ostern ohne Gottesdienste? Für viele Christen ist das unvorstellbar. Und wenn die Kirchen wegen der Corona-Pandemie leer bleiben müssen, werden die Gottesdienste eben online gefeiert. bnn.de hat in Bühl drei davon verfolgt.

Ostersonntag, 10 Uhr: Willkommen zur Live-Konferenz aus den Bühler Ostergottesdiensten! Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, und was im Fußball möglich ist, dank eines Senders mit himmlischem Namen (!), sollte hier doch auch kein Problem sein. Also willkommen!

Aus dem Redaktionsgebäude schalten wir, der Livestream macht’s in Corona-Zeiten möglich, hinüber zur Pfarrkirche St. Peter und Paul, nach Größe und Gemeindezahl der „Tabellenführer“. Der Twitch-Kanal deklariert die Übertragung als „Special Event“. Das ist nicht ganz verkehrt: Pfarrer Wolf-Dieter Geißler, Ministrant, Mesner, Organist, Sängerin, mehr durften nicht hinein, und so sagt Geißler: „Schön ist die Kirche schon, aber schöner ist sie, wenn sie voll ist mit Menschen, die feiern, die singen.“ Heute aber sei alles anders.

Hoffnung auf dem Friedhof

Apropos alles anders: Es ist an der Zeit, in die evangelische Johannes-Kirche zu blicken. Doch was ist das? Sie ist leer. Leer nicht nur im Besucher-freien Sinn, es ist niemand hier, auch Pfarrer Götz Häuser nicht. Nach einer kurzen Einführung hat er das Geschehen auf den Bühler Friedhof verlagert. Eine stimmige Idee: „Auch die Ereignisse, um die es an Ostern geht, haben sich auf einem Friedhof vollzogen.“

Ein solcher Ort möge mit Trauer und schweren Erfahrungen verbunden sein, und doch fänden sich hier auch Lebensfreude und Auferstehungshoffnung.

Häuser blickt auf den makellos blauen Himmel, der seine Worte ebenso unterstreicht wie das im Hintergrund deutlich vernehmbare Frühlingskonzert der Vögel. Einen Schokohasen in der Hand, sinniert Häuser in seiner Predigt über „Hasenherzen, Angsthasen und Hasenfüße“, über die große Furcht, die Maria Magdalena, Maria, der Mutter des Jakobus, und Salome ergriffen habe, als sie sahen, dass der große Stein vor dem Grab Jesu weggeräumt war.

Der, den sie suchten, war nicht mehr da. Die Frauen flohen und sagten niemandem ein Wort. Das sei nicht die Furcht der Hasenherzen gewesen, sondern ein heiliger Schrecken, ein großer Respekt vor gewaltigen Veränderungen: „Gott hat die Welt von Grund auf verändert, es ist eine Neuschöpfung der Welt.“ Das ist die Botschaft für die heutige Pandemie-geplagte Zeit: Es gibt Hoffnung, Veränderung und Heilung.

Musikalischer Schwung

Machen wir einen Abstecher in die Gemeinde in der Konkordia. Die evangelische Freikirche setzt auf musikalischen Schwung: Eine Band spielt Lobpreis-Lieder. Pastor Jochen Geiselhart hat für seine Predigt Verse aus dem ersten Korinther-Brief ausgewählt: „Tod, wo ist dein Stachel?“ Der Tod, aus unserer Mitte verdrängt, liefere derzeit viele Schreckensbilder. Ostern aber zeige: „Der Tod hat nicht das letzte Wort.“

Zurück in St. Peter und Paul, wo Wolf-Dieter Geißler ähnliche Gedanken wie gerade eben Götz Häuser entwickelt: Wenn alle Corona-Maßnahmen morgen aufgehoben würden, wäre dann alles wie vorher? Nein. In der Rolle des Apostels Jakobus berichtet er vom Jahr 33 und meint doch 2020: „Wir haben schnell gemerkt, dass die Gemeinschaft uns stützt, wir haben uns getröstet, wenn es jemandem besonders schlecht ging. Wir haben aber auch bemerkt, dass manche von uns Qualitäten entwickeln, die wir gar nicht erwartet hätten, manche sind in Notsituationen über sich selbst hinausgewachsen. Wir haben Wertschätzung geschenkt und uns neu kennengelernt.“

Es hat sich alles geändert

Es habe lange gedauert, bis die Apostel sich wieder hinausgewagt hätten, und sie hätten gespürt: Es hat sich alles geändert, die Welt und sie selbst. „Wir waren nicht mehr die, die wir vorher gewesen sind.“ Auch heute hätten die Menschen längst wieder damit begonnen, herauszukommen, „nicht aus den Häusern, aber aus Ängsten, Egoismus, aus der Vorstellung, alles selbst machen zu können und zu müssen. Seien Sie jetzt nicht ungeduldig, warten Sie nicht auf die Auferstehung. Sie ist längst schon da.“

Am Ende sagt Geißler, dass vieles ausfalle; Lesen, Musizieren, das Miteinander aber seien weiter möglich – und Gottes Segen, den der Pfarrer online erteilt. Und noch einmal eine Schalte zu Götz Häuser: Er ist zurückgekehrt in die Kirche, um dort den Segen zu sprechen. Damit endet der Ostergottesdienst und auch die erste Bühler Gottesdienst-Konferenz – wir geben zurück in die Redaktionsräume.

Es ist eine an Premieren reiche Zeit. Vor vier Wochen hat Pfarrer Wolf-Dieter Geißler erstmals einen Online-Gottesdienst gefeiert. Nachdem er zwischenzeitlich in häusliche Quarantäne musste, verlegte er den Gottesdienst von der Ulrika-Nisch-Kapelle in sein Wohnzimmer; jetzt wurde zum ersten Mal aus der Pfarrkirche St. Peter und Paul gesendet. Alles ist live, und deswegen wird gelegentlich auch experimentiert: „Wir sind nicht sicher, wie in der Kirche der Ton funktioniert. Beim nächsten Mal wissen wir es“, sagte Geißler einleitend. Der Ortswechsel machte es auch möglich, Mitwirkende zu integrieren, etwa Organist Johannes Thäter und die Sopranistin Anne Groll. Dafür gab es am Ende Beifall, zwar „nur“ von Geißler, aber stellvertretend für die Zuschauer an den Bildschirmen. Und das waren jede Menge: In der Spitze verfolgten 650 Nutzer den Gottesdienst, eine Zahl, die, möchte man sich der tatsächlichen Menge der Mitfeiernden annähern, um einen Faktor x multipliziert werden muss. Die bisherigen Online-Angebote Geißlers, ob Gottesdienste oder Erstkommunion-Unterricht, haben insgesamt mehr als 7.000 Klicks generiert. Dass in der Corona-Pandemie Kirchgängern zu Followern werden, zeigen auch die Zugriffszahlen der evangelischen Johannes-Gemeinde. Der Karfreitags-Gottesdienst war fast 1.300 Mal angeklickt worden, der Gründonnerstags-Gottesdienst mehr als 1.200 Mal. Naturgemäß niedriger sind die Zahlen der Gemeinde in der Konkordia, die 130 Mitglieder zählt. Die Online-Gottesdienste der Johannes-Gemeinde werden aufgezeichnet und dann ins Netz gestellt. So können auch Rückblenden gezeigt werden, etwa wie in der Osternacht in der dunklen Kirche die erste Kerze entzündet wird, und Pfarrer Götz Häuser kann „mal eben“ den Ort wechseln. So sind die Sozialen Medien für die Pfarrer derzeit eine große Hilfe. Aber auch „alte“ Medien sollten nicht verachtet werden: „Das Virus der Nächstenliebe kann man am Telefon übertragen, Corona nicht“, ermunterte Wolf-Dieter Geißler zur Kommunikation.