Grüner Vorsitzender tritt völlig überraschend zurück

Heinz R. Will, seit zweieinhalb Jahren Vorsitzender des grünen Ortsverbandes Rheinmünster/Lichtenau, hat sein Amt überraschend niedergelegt und verlässt auch die Partei, der er nach eigener Aussage seit 1987 angehört hat. Dies teilte der 73-Jährige der Redaktion in einer Mail mit.

Kritik an Pressesprecher Frohmut Menze

„Ausschlaggebend war einerseits der Mangel an Harmonie zwischen Vorsitz und Pressesprecher, im weiteren das allgemeine politische Selbstbild der Grünen in Baden-Württemberg“, schreibt Will. Ihn stört die „Vermischung mit Inhalten“ des Gemeinwohlforums Baden mit Parteiinteressen, für die er Frohmut Menze, den Pressesprecher des Ortsvereins, verantwortlich macht. Menze ist auch im Gemeinwohlforum aktiv. Die Zusammenarbeit sei nicht mehr tragbar, meinte Will gegenüber den BNN. Der Kontakt innerhalb des Vorstands sei nie gut gewesen.

Keine Hilfe vom Landesverband

„Fantastische Urknall-Gott-und-die-Welt Thesen haben immer das ehemalige Grüne Forum als letztendliches Ziel“, schreibt Will. „Für mich steht die reale Gesellschaft im Vordergrund, die durch politische Parteien vertreten werden muss. Auch auf Landesebene habe ich keine Hilfe erhalten, als ich zu hinterfragen versuchte, welchen Stellenwert die Ökonomie als drittes Standbein neben der Ökologie und dem Sozialen darstellt.“ Dem Ortsverein wünscht Will in seiner Mail weiterhin Erfolg, „insbesondere dem Kreisrat Gebhard Deibel, der allein real arbeitet, regionale Interessen vertritt und sich nicht über einen nervenden, agitativen Leserbrief-Modus äußern muss.“

Vize-Vorsitzende Beuschel-Menze überrascht

Frohmut Menze und seine Ehefrau Hertha Beuschel-Menze, die stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbandes ist, erfuhren erst durch einen Anruf der Redaktion von Wills Abschied. Beuschel-Menze will nun möglichst rasch eine Mitgliederversammlung einberufen, die entscheiden soll, wie es weitergeht. „Offensichtlich hat sich Herr Will durch die Arbeit meines Mannes als Pressesprecher eingeengt gefühlt“, meinte Beuschel-Menze. „Er hat eine andere Art sich auszudrücken. Aber selbstverständlich widmet sich ein Ortsverein nicht ausschließlich lokalen Themen.“

Interesse auch bei Nicht-Mitgliedern

Frohmut Menze wies auf die 30-jährige Arbeit des Ortsvereins hin, der zu den erfolgreichsten im Landkreis Rastatt gehöre. Dies zeige sich regelmäßig auch bei Wahlen. Menze betonte die große Bandbreite der angebotenen Veranstaltungen, die regelmäßig auch viele Nicht-Mitglieder anlocke. Dies gelte vor allem auch für die Parteiveranstaltung zum Thema „Gemeinwohl“. Aber auch lokale Themen wie die Flughafenanbindung Baden Airport hätten bei Veranstaltungen in jüngster Zeit auf der Tagesordnung gestanden. „Vor allem bietet die Arbeit des Landesverbandes aktuell keinen Grund auszusteigen“, wunderte sich Menze über den Schritt seines ehemaligen Parteifreundes.