Hinter jedem Unzhurster Wegkreuz steht eine Geschichte

Ottersweier hatte über Jahre das Glück, dass ein anonym bleibender Spender jährlich einen namhaften Geldbetrag spendete, mit dem sich Kleindenkmäler sanieren ließen: „Zwei, drei Kreuze pro Jahr hat das finanziert.“ Mittlerweile sei diese Quelle versiegt, sagt Pfetzer, und so muss die Gemeinde die Mittel selbst aufbringen.

15.000 Euro werden jährlich für den Erhalt der Kleindenkmäler in den Haushalt eingestellt. Eine Liste mit der vorgesehenen Reihenfolge der Sanierungen sei erarbeitet worden: „Wenn wir es nicht schaffen, pro Jahr drei bis fünf Kreuze zu sanieren, dann werden wir mit dieser Aufgabe nie fertig“, sagt Pfetzer. „Bei insgesamt 45 Kleindenkmälern müssten wir nach dem letzten von vorne beginnen.“

Malheur beim Allmendkreuz

Ältestes Kreuz von 1708

Andere Kreuze wurden „umgesetzt“. Ein Beispiel dafür ist das 1721 von der Witwe des Müllers Hans Jakob Niethammer gestiftete Kreuz bei der Zeller Mühle. Es hatte über Jahrhunderte auf der anderen Straßenseite gestanden. Mittlerweile ist es ein paar Meter „umgezogen“: Nach einem tödlichen Unfall Anfang der 2000er Jahre hatte Bürgermeister Pfetzer die Initiative zur Versetzung ergriffen, um an dieser Stelle die Sichtverhältnisse zu verbesern. Das Kreuz gehört zu den ältesten Wegkreuzen im Ort. Nachweislich noch älter ist das Kreuz bei der Kirche. Es stammt aus dem Jahr 1708, eineinhalb Jahrhunderte später ist es aus Anlass einer Mission in Unzhurst erneuert worden. Spekulationen um Schwedenkreuz Möglicherweise noch älter ist das Sühnekreuz oder auch „Schwedenkreuz“ an der Straße nach Gamshurst, direkt neben „Spitzmessers Kreuz“. In der Auflistung der Gemeinde wird als Entstehungszeit das 16. Jahrhundert angenommen, doch muss dies Spekulation bleiben, ebenso wie die Verbindung mit dem Dreißigjährigen Krieg, die der Name Schwedenkreuz unweigerlich aufdrängt. An jener Stelle soll ein schwedischer Offizier zu Tode gekommen sein. Der Mann war am Verhungern und soll dem Dorfbewohner, der ihm Essen und Trinken bringen würde, einen Hut voll Gold versprochen haben. Das Dorf aber war ausgeplündert, die Bewohner hungerten selbst, und so war dem Schweden nicht zu helfen. Ob das sich so zugetragen hat? Das ist eigentlich gleichgültig, entscheidend ist: Es könnte durchaus so gewesen sein. Unzhurst war nahezu entvölkert. Der Bühler Amtmann schrieb 1645 an Markgraf Wilhelm, das Dorf sei vor „etlichen Jahren ganz ohnbewohnt und öd gestanden“. Jetzt, 1645, lebten wieder Menschen hier, „und fangen die an, das Feld wieder ziemlicher Maßen zu bauen.“

Kreuzschändung im April 1940

Gewalt vermeldete 300 Jahre später Pfarrer Richard Weber. Im April 1940 wurde ein Feldkreuz geschändet. Am Weg nach Moos lagen zur Wegeausbesserung große Steine, damit zertrümmerten unbekannte Täter „den großen Crucifixus des Feldkreuzes, der mit starken Eisenschranken am Kreuze befestigt war“.

Danach warfen sie den Torso in einen Wassergraben, „die Stummels der abgeschlagenen Arme hängen allein noch am Kreuzesbalken“. Weber vermutete die Täter in „fröhlichen Heimkehrern, die bald Sonntag für Sonntag in hiesiger Gemeinde zusammen auch mit einheimischer Jugend zum Tanz bis in die späten Nacht- und frühen Morgenstunden sich ihr Stelldichein geben. Die Entrüstung bei den Guten der Pfarrei ist allgemein und groß – die Pfarrei wird kommenden Sonntag Sühne leisten.“

Viele Geschichten ranken sich um Kreuze

So ranken sich um die Wegkreuze viele Geschichten. Sie zu heben, kann lohnenswert sein. Und dann wissen wir vielleicht auch, wer sie waren: Michael Trapp und Maria Danhauser, Johann Georg Friedmann und Salome Streibich, Hans Adam Hanns und Josef Oser und all die anderen, die einst die Wegkreuze gestiftet haben.

Jedenfalls bleibt nichts unversucht, die steinernen Zeugen der Vergangenheit zu erhalten. Doch steht das nicht immer in der Macht der Gemeinde. In den 1980ern war es, als ein Langholztransporter das Allmendkreuz „abräumte“. Als Mitarbeiter des Bauhofs am Tatort am Fuß der Autobahnüberführung – von Ottersweier kommend – ankamen, fehlten verschiedene Teile des 1819 errichteten Kreuzes.Nur der Sockel mit der Inschrift und ein Teil des Korpus lagen noch am Waldrand. Später habe man darüber nachgedacht, die übrig gebliebenen Teile wieder aufrichten zu lassen, sagt Jürgen Pfetzer, doch eine erste Kostenschätzung habe bei 20.000 Euro gelegen – die Sache war erledigt. Jetzt lagern die Teile im Gemeindebauhof.