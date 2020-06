Anzeige

Die Corona-Krise hat auch dem Historischen Verein Yburg einen Strich durch manche Rechnung gemacht – und das ausgerechnet in einem Jubiläumsjahr: Steinbach ist vor 950 Jahren erstmals urkundlich erwähnt worden. Umso mehr freut sich Vorsitzender Karl Keller, dass es jetzt endlich losgehen kann.

Von wegen „Feste soll man feiern, wie sie fallen“! Die Ersterwähnung von Steinbach jährt sich zum 950. Mal, doch mit Jubiläumsfeiern ist (vorerst) nichts. Die Corona- Krise hat einen dicken Strich durch die Planung des Festjahrs gemacht. Der Historische Verein Yburg ist davon auch betroffen – und das ist zwangsläufig so, denn wer sonst könnte die erste Anlaufstelle sein, wenn es um die Steinbacher Geschichte geht?

Jetzt aber kann es losgehen, freut sich Karl Keller, der Vorsitzende des Vereins, auf den kommenden Mittwoch, wenn er zu einer Führung in „das Dorf Steinbach im elften Jahrhundert“ einlädt. Keller hat sich gründlich in die Materie eingearbeitet, die Ersterwähnung aus dem Jahr 1070 im Codex Hirsaugiensis (der indes aus einem späteren Jahrhundert stammt) und die möglichen Schlüsse, die sich daraus ziehen lassen. Eine Ersterwähnung ist schließlich kein Gründungsdatum, sondern eine zeitliche Annäherung.

„Es gab eine Ansiedlung entlang des Bachs, der dem Ort den Namen gab“, so Keller, der es für möglich hält, dass die erste Kirche in Steinbach eine romanische Wehrkirche war.

Auch interessant: Im Zeichen der Yburgstraße: Das sind 2020 die Schwerpunkte und „offenen Baustellen“ im Rebland

Museumsfest ist noch fraglich

Die Entdeckungsreise in die Steinbacher Vergangenheit war schon für den Mai geplant und gehört zu den Veranstaltungen, die der Historische Verein streichen oder verschieben musste.

Der monatliche Stammtisch im Museum, der erstmals geplante Ortsrundgang durch Neuweier, der Besuch einer Ausstellung im Badischen Landesmuseum, die Mitgliederversammlung – es ist eine Menge zusammengekommen, was der Verein von der Tagesordnung nehmen musste.

Und die Liste wird möglicherweise noch länger werden: „Ob wir das Museumsfest wie vorgesehen am 19. September im Hof des Museums feiern können, da habe ich große Zweifel“, sagt Keller; eine Entscheidung werde aber nicht vor Ende Juli fallen.

Ausstellungswechsel im Museum

Bis dahin, hofft der Vorsitzende, ist auch der Ausstellungswechsel im Rebland-Museum vollzogen, von Erwin von Steinbach zur Ersterwähnung: „Das war wegen Corona bisher nicht möglich.“ Bei einer Vorstandssitzung im Sitzungssaal der Ortsverwaltung („da können wir den Abstand einhalten“) solle demnächst der Ausstellungswechsel besprochen werden: „Es gibt da schon konkrete Vorstellungen.“

Dass die Winzertage ausfallen, trifft den Verein vor allem ideell: „Der Festumzug wäre eine gute Gelegenheit für Werbung in eigener Sache gewesen.“ Geplant seien zwei Gruppen gewesen: eine, die das Dokument der Ersterwähnung präsentiert, in dem von Steinbacher Weinbergen und Wäldern die Rede ist, und eine als historische Winzergruppe. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben – möglicherweise wird der Umzug im kommenden Jahr nachgeholt.

Auch interessant: Das Schifffahrtsmuseum in Greffern erinnert an das Leben auf und am Fluss

Ortsrundgang in Neuweier geplant

Bis dahin soll sich das Vereinsleben wieder normalisiert haben. Die Premiere für den Ortsrundgang in Neuweier könnte am 19. August stattfinden, sagt Keller.

Vielleicht gebe es dieses Jahr auch noch eine Führung durch die Festungsanlage Stollhofen und eine im Neuweierer Stollen: „Die sind immer sehr gut besucht.“ Das gelte auch für die Führungen in Steinbach. Was Keller besonders freut: „Oft sind ehemalige Steinbacher bei uns, die sich mit ihren Erinnerungen einbringen, was die Sache sehr lebendig macht.“

Eine wichtige Stimme

Unabhängig von solchen Terminen geht es dem Vorsitzenden darum, den Verein für die Zukunft fit zu machen. So sollen auch jüngere Entwicklungen im Rebland im Museum thematisiert werden, und auch Familien möchte Keller in den Verein integrieren. All dies dient einem Ziel: Der Historische Verein Yburg soll eine wichtige Stimme bleiben, wenn es um die Geschichte des Reblands geht