Hochwürden auf dem „Stillen Örtchen“ störte die Bauarbeiten

Er ist wieder da! Pünktlich zum 11.11. und natürlich um 11.11 Uhr wurde der Narrenbrunnen (nach viereinhalb Jahren Exil in einer dunklen Ecke im kommunalen Bauhof) am neuen Standort auf dem Kirchplatz seiner Bestimmung übergeben. Auf den Tag genau 23 Jahre nach seiner ersten Enthüllung (damals noch direkt vor dem Rathaus) und nach einer sorgfältigen Restaurierung kehrt das Werk der inzwischen verstorbenen Bildhauerin Gudrun Schreiner ins Zentrum der Stadt zurück. Dass gleichzeitig der für stolze 1,15 Millionen Euro komplett sanierte Markt- und Kirchplatz nach der Fertigstellung im August jetzt ebenfalls offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde, geriet dabei fast zur Fußnote.

Bei herrlichem Novemberwetter waren mehrere hundert Bühler gekommen, um das Schauspiel zu beobachten. Zwar hatte die Stadtverwaltung ein Mikrofon für die Festredner und zwei Lautsprecher aufgestellt, doch das reichte nicht annähernd, um die große Runde zu beschallen. So gab es immer wieder Lauter-Rufe aus der Menge.

Laute Hexenmusik

Laut genug war in jedem Fall die Hexenmusik der Bühler Hexen, die mit ihren schrägen Klängen das Festgelände besetzte. OB Hubert Schnurr wies darauf hin, dass die Stadt in den vergangenen Jahren für insgesamt 4,9 Millionen Euro nicht nur den Markt- und Kirchplatz neu gestaltet, sondern auch die Rathäuser I und II saniert habe. „Gut angelegtes Geld für die Aufenthaltsqualität in unserer Stadt“, urteilte er. Damit der Kirchplatz rund um den Narrenbrunnen zu grünen Oase wird, haben – wie Schnurr ausdrücklich erwähnte – der Rotary Club Achern-Bühl vier Bäume und die GAL einen weiteren Baum gestiftet. Der OB betonte, dass beim Mark- und Kirchplatz nicht nur die vertraglich vereinbarte Bauzeit unterschritten wurde, auch der Kostenrahmen sei eingehalten worden.

Seitenhiebe auf Politik

Roland Meixel sprach in Namen der Bühler Narrengesellschaften, die sich rund um den Brunnen versammelt hatten. Kleine Seitenhiebe auf die Kommunalpolitik konnte er sich nicht verkneifen. So viele frei laufende Stadträte habe er lange nicht mehr gesehen. „Man könnte glauben, im nächsten Jahr seien Wahlen“, meinte er.

„Das ist Kunst“

Meixel erinnerte an den „Urtyp“ des Narrenbrunnens, der 1995 wenige Meter weiter östlich vor dem Rathauseingang aufgestellt worden war. Der habe „positive und negative Lebenslinien“ gehabt.

Meixel lobte die Arbeit der Bildhauerin Gudrun Schreiner, deren Werk aus seiner Sicht die gesamte Bühler Fastnacht spiegelt und zugleich ein Sinnenkitzel sei. „Das ist für mich Kunst“, meinte er.

Meixel als Adonis

Die größte Leistung Schreiners sei es aber gewesen, den Narrendaddel, den Roland Meixel seinerzeit in der Bühler Fastnacht verkörpert habe, in einen „Adonis“ zu verwandeln, der als Brunnenfigur das Rad stemmt. Im Schatten des Brunnens soll nach dem Wunsch Meixels in Zukunft wieder ein Narregericht „Urstände feiern“. Dem OB übergab er ein riesiges Holzfass für die längst versprochene Weinspende. Der Rathauschef konterte: „An den Dimensionen kann man die Bescheidenheit der Narren erkennen.“ Dennoch versprach er, sich um den Rebensaft zu kümmern, vielleicht auch aus Angst vor dem drohenden Narrengericht.

Hilfsbereite Katholiken

Stadtpfarrer Wolf-Dieter Geißler reimte vor seinem Segen für den Narrenbrunnen und erhielt dafür viel Beifall vom begeisterten Publikum. In wohl gesetzten Worten dichtete er über die beiden Türme im Zentrum der Stadt (Kirche und Rathaus), unter deren Dächern es immer um das Wohl der Menschen in Bühl gehe. Vor der Sanierung seien Markt- und Kirchplatz aber eine „echte Schande“ mit zahllosen Teerflicken gewesen. Die Katholiken hätten selbstlos geholfen und den Platz während der Gottesdienste zugeparkt, natürlich nur damit niemand die hässlichen Flicken mehr sehen musste. Der wieder auferstandene Brunnen ist für Geißler ein „Wallfahrtsziel“ für Narren.

Zufriedene Gesichter auf Baustelle

Auch die Chefs der Baufirma und des Ingenieurbüros, die für die Neugestaltung von Kirch- und Marktplatz verantwortlich waren, hielten Ansprachen. Oliver Weiss von der gleichnamigen Bauunternehmung hatte der Stadt einen tollen Kuchen in Gestalt des Platzes und mit Kirche und Rathaus in Zuckerguss als Hingucker mitgebracht. Peter Sackmann vom Ingenieurbüro Zink sprach von einer „positiven Baustelle“. „Alle haben an einem Strang gezogen“, freute er sich.

Eine kuriose Anekdote wurde zur feierlichen Übergabe des Narrenbrunnens bekannt. Das Publikum hielt sich die Bäuche vor Lachen, denn diese Geschichte hat die besten Chancen, in den Büttenreden der kommenden Fastnachtskampagne eine führende Rolle zu spielen.

Peter Sackmann hatte den Vorfall in seinem Bericht über die Bauarbeiten auf dem Markt- und Kirchplatz nur angedeutet. Von einem kleinen Zwischenfall im Zusammenhang mit den Kanalarbeiten erzählte er dem Publikum beim Festakt zur offiziellen Übergabe des Narrenbrunnens ein wenig kryptisch.

Stadtpfarrer Wolf Dieter Geißler kannte die pikanten Details und weil katholische Priester die Wahrheit lieben, zog es ihn, obwohl längst mit dem Segen für den Narrenbrunnen fertig, noch einmal an das Mikrofon. Zwischen ihm und dem Vorarbeiter habe sich eine „echte Freundschaft“ entwickelt. Das erinnerte nun beinahe an die berühmte Abschluss-Sequenz im Hollywood-Klassiker „Casablanca“ mit Humphrey Bogart. Was war also geschehen? Während der Bauarbeiten auf dem Kirchplatz wurden auch die Ver- und Entsorgungsleitungen für das Pfarrhaus erneuert. Das führte dazu, dass Hochwürden das „Stille Örtchen“ für eine Weile nicht benutzen durfte. Entweder hatte die Bauleitung das nicht ausreichend kommuniziert oder es war dem Pfarrer schlichtweg entfallen. Als Geißler das Pfarrhaus gleich nach erfolgreichem Geschäft verließ, stürmte jedenfalls der Vorarbeiter, der das mit seinen Kollegen am offenen Rohr ausbaden musste, auf ihn zu. Den Wortlaut der aufgeregten Unterredung erzählte der Gottesmann dem um den Narrenbrunnen versammelten Publikum. „Pfarrer, hast du gesch…?“, rief der Mann vom Bau. Der so Angesprochene druckste rum, konnte das aber nicht leugnen. „Du darfst nicht sch…!“ kam es zurück. Dem Diener der Kirche wurde das, wenn man seinen Ausführungen glauben darf, nun doch ein wenig unangenehm. „Wo soll ich denn hingehen?“ fragte er. „Du musst gehen in den Stadtgarten“, lautete die Antwort.