Hoffnung auf einen Paketshop bleibt

Die Postfiliale in Neuweier (Stadt Baden-Baden) ist bereits seit dem 9. Januar dicht. Vorab wurde Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen über diese Schließung von der Vertriebsdirektion Südwest der Deutschen Post am 18. Dezember 2017 informiert. In einem Brief an Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner, der der Redaktion vorliegt, erläutert Hubert Knecht, Regionaler Politikbeauftragter Baden-Württemberg des Dienstleistungs-Unternehmens, jetzt die Hintergründe. Nach der Information der Oberbürgermeisterin habe es mehrere Kontakte gegeben, bei denen die OB diese Schließung in Frage gestellt habe, schreibt Knecht, der die bereits mündlich vorgetragenen Gründe jetzt ausführlich schriftlich nachreicht.

Wandelnde Bedürfnisse der Kunden

„Die Deutsche Post stellt bundesweit eine flächendeckende und qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung mit Postdienstleistungen sicher“, heißt es in dem Schreiben. „Damit dies auch zukünftig möglich ist, müssen wir – wie jedes andere Unternehmen auch – wirtschaftlich und kostendeckend handeln und gegebenenfalls auch unser Filialnetz an die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden und Kundinnen anpassen.“

Nachfrage nur gering

Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen geht Knecht konkret auf den Fall Neuweier ein: „Eine Überprüfung der Situation in der Filiale Neuweier hat ergeben, dass die dortige Nachfrage nach unseren Dienstleistungen äußerst gering war. Auf dieser Basis lässt sich ein solcher Betrieb jedoch nicht annähernd wirtschaftlich führen.“ Offensichtlich gebe es in Neuweier keinen hinreichenden Bedarf für eine eigene Filiale, da die meisten örtlichen Kunden ihre Postgeschäfte in der nahe gelegenen Edeka-Filiale in Steinbach erledigten. Dort gebe es auch ein umfassendes postalisches Vollsortiment mit Postbank-Leistungen.

„Unsere Entscheidung befindet sich auch im Einklang mit dern gültigen Regelungen“, schreibt Knecht. „Die Stadtteile Varnhalt, Neuweier und Steinbach bilden gemeinsam ein zusammenhängend bebautes Gebiet im Sinne der Selbstverpflichtung der Deutschen Post.“ Die Filiale in Steinbach decke dieses Gebiet ausreichend ab.

Kleine Lösung

Die Post macht der Stadt jedoch eine kleine Hoffnung auf eine Lösung. „Grundsätzlich sind wir aber nach wie vor bereit, in Neuweier einen DHL-Paketshop einzurichten, bei dem Pakete angenommen und auch Briefmarken verkauft werden. Leider haben wir hierfür noch keinen Vertragspartner gefunden.“ Ortsvorsteher Ulrich Hildner bestätigte, dass es lange Verhandlungen mit der Post gegeben habe. „Wir müssen jetzt davon ausgehen, dass es in Zukunft keine Postfiliale in Neuweier mehr geben wird“, konstatiert er. „Im Hinblick auf die geringe Frequenz in Neuweier und die Nähe zu Steinbach habe ich bei allem Bedauern für die genannten Argumente ein gewisses Verständnis.“ Hildner setzt nun auf den von der Post in Aussicht gestellten DHL-Shop. „Für eine solche Einrichtung sind die Hürden geringer“, berichtet der Ortsvorsteher. „Der Shop benötigt weniger Platz und muss auch nicht an jedem Werktag geöffnet werden.“

Pressesprecher bedauert

Roland Seiter, Pressesprecher der Stadt Baden-Baden, bedauert das Aus für die Postfiliale in Neuweier. „Wir wissen, dass solche Filialen wichtig für die Infrastruktur eines Ortes sind“, sagt er. Im Angebot der Post sieht er eine Chance. „Allerdings muss zunächst ein Geschäftsmann oder eine Privatperson gefunden werden, die diese Aufgabe übernimmt. Aktuell gibt es nur drei Briefkästen in Neuweier. Wer mehr als nur einen Brief einwerfen will, muss mit dem Bus oder dem Auto nach Steinbach fahren. Das ist vor allem für Senioren beschwerlich und zum Teil mit großem Aufwand verbunden.“ Seiter verweist beispielsweise auf das Aufgeben von Paketen.

Die Suche läuft

Hildner will nun die Suche nach einem geeigneten Kandidaten für den DHL-Shop forcieren. „Ich habe den Brief der Post an die Ortschaftsräte weitergereicht“, erklärt er. „Die sind ja Multiplikatoren. Wir werden Augen und Ohren offen halten.“