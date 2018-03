Immer mehr Bankgeschäfte auf dem Handy

Claus Preiss nennt es die Volksbank-DNA. Sein Kreditinstitut ist im digitalen Bereich ein Vorreiter in der Region zwischen Bühl und Kehl. Entsprechend modern ist der Dresscode des Bühler Bankchefs und seiner beiden Vorstandskollegen Hans-Jörg Meier und Marco Feit bei der Bilanzpressekonferenz im Penthouse des Bankhauses: Sakko ohne Schlips. „Die Digitalisierung und das veränderte Kundenverhalten bleiben unsere größten Herausforderungen“, sagt Preiss. Als Genossenschaftsbank, die 1869 gegründet wurde, fühlt er sich dabei der Tradition und einer besonderen Strategie verpflichtet, die nicht allein auf Gewinnmaximierung abzielt.

Nachhaltiges Wachstum

Die Zeiten sind für Banken nicht einfach. „Sicher ist, dass nichts sicher ist“, zitiert Preiss Joachim Ringelnatz. Neben der Digitalisierung der Banken nennt er Kryptowährungen und die Zinsen, die sich im Dauertief befinden. Trotz aller Widrigkeiten ist die Volksbank Bühl mit dem Geschäftsjahr 2017 zufrieden. Preiss spricht von einem „nachhaltigen Wachstum, das sowohl vom Einlagen- als auch vom Kreditgeschäft getragen“ wurde.

Hohe Konsumbereitschaft

In Zahlen sieht das folgendermaßen aus: Nachdem die Bilanzsumme 2016 erstmals die Milliardengrenze knackte, stieg sie erneut um 6,9 Prozent auf knapp 1,11 Milliarden Euro. Das Kundenvolumen wird mit 2,2 Milliarden Euro angegeben, ein Plus von 5,7 Prozent. Die Konsum- und Investitionsbereitschaft in Mittelbaden ist groß. Entsprechend wuchsen die Kundenkredite der Volksbank Bühl um 16,2 Millionen Euro auf 620,7 Millionen Euro. Ein Zugpferd ist dabei der Immobilienmarkt. Preiss berichtete von einem Neukreditvolumen von 35,5 Millionen Euro.„Trotz des nahezu leer gefegten Marktes in der Region hat die Volksbank 2017 67 Immobilien im Wert von 17,8 Millionen Euro an neue Eigentümer vermittelt“, sagt Preiss. „Die eigenen vier Wände bleiben eines unserer Hauptthemen.“

Sechs Prozent Dividende

Weil das Geschäft im Jahr 2017 gut gelaufen ist, will der Vorstand der Vertreterversammlung eine Dividende von sechs Prozent für die Mitglieder vorschlagen. Das entspricht einer Summe von 801 285 Euro.

Dass die Volksbank Bühl als eines der ersten Kreditinstitute seit Jahren mit Volldampf im digitalen Bereich unterwegs ist, macht sich jetzt bezahlt. „Im stationären Bereich gehen die Zahlen für Dienstleistungen seit Jahren zurück“, konstatiert Preiss. Nachdem zunächst das Online-Banking explodiert ist, gibt es jetzt gewaltige Zuwachsraten im Mobile-Banking (inzwischen 590 000 Transaktionen). Mit anderen Worten: Die Kunden erledigen ihre Bankgeschäfte mit Hilfe des Smartphones. „Unsere Kunden wünschen sich alle einfachen Dienstleistungen auf dem Handy oder online“, berichtet der Vorstandschef. Bei Beratungen zur Altersversorgung oder Vermögensanlage ist aber „ein Gesicht gegenüber“ für die meisten ein Muss. Für Beratungsgespräche per Video sieht Preiss im ländlichen Raum aktuell wenig Bedarf. Aus diesem Grund ist aus Sicht des Vorstands eine gute Ausbildung und ständige Fortbildung der Mitarbeiter wichtig. Im vergangenen Jahr gab es 818 Seminartage. „Erst zuhören, dann beraten“, lautet das Motto, das Preiss als Auftrag an seine Kollegen zitiert.

Soziale Netzwerke

Die Volksbank ist seit Jahren in den sozialen Netzwerken im Internet stark engagiert und hat auf Facebook, Instagram und Twitter rund 15 300 Fans und Follower. Betreut werden die vom Team Innovationswerkstatt.

Kein Rückzug aus Fläche

28 Beratungscenter hat die Volksbank Bühl in ihrem großen Einzugsgebiet zwischen Bühl und Kehl. An dieser Zahl wird sich nichts ändern. Schließungen sind nicht geplant, betonte Vorstandschef Claus Preiss auf der Jahresbilanzpressekonferenz auf Nachfrage. Der Rückzug aus der Fläche sei für die Genossenschaftsbank ohnehin kein Thema. Die letzte Schließung einer Filiale liegt laut Preiss fast zwei Jahrzehnte zurück. 1999 traf es Moos.

254 Mitarbeiter

Ein wenig Statistik: 254 Mitarbeiter hat die Volksbank, darunter elf Auszubildende. Sie betreuen 63 081 Kunden. Die Zahl der Mitglieder der Genossenschaftsbank beläuft sich auf 42 957. Insgesamt 1 464 neue Kunden hat das Kreditinstitut im vergangenen Jahr rekrutiert.

Der Verwaltungsaufwand betrug im Jahr 2017 21,7 Millionen Euro. Davon entfielen 15,2 Millionen Euro auf Personalkosten und 6,6 Millionen auf Sachkosten. Preiss betonte, dass die Eckdaten seiner Bank hervorragend sind. Die Eigenkapitalziffer liegt bei „sehr guten“ 24,8 Prozent. „Damit übertreffen wir die aufsichtsrechtlichen Anforderungen um weit mehr als das Doppelte“, freute sich der Vorstandschef. „Wir sind ein solider Partner.“