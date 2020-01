Kommunalpolitisches Duo: Vater und Tochter sitzen gemeinsam am Ratstisch

Anzeige

Martin und Angela Höß, Vater und Tochter, sitzen gemeinsam im Gemeinderat von Ottersweier. Die junge Kommunalpolitikerin für die Grünen, Martin Höß für die CDU. Gemeinsam suchen sie nach Lösungen für ihre Gemeinde, über Parteigrenzen hinweg.

Von unserer Mitarbeiterin Michaela Gabriel

„Gemeinsam die beste Lösung zu finden, über Parteigrenzen hinweg, das gefällt mir an der Gemeinderatsarbeit”, sagt Martin Höß aus Haft, der seit 2014 für die CDU im Ottersweierer Kommunalparlament sitzt.

Ökologie, Natur und Nachhaltigkeit im Blick

Seit dem vergangenen Sommer ist auch seine Tochter Angela Gemeinderätin. Ihr Platz ist auf der anderen Seite des Ratstisches, bei den Grünen. Beide haben Ökologie, Natur und Nachhaltigkeit besonders im Blick.

Seit 2019 erlaubt die Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg, dass auch in Ortschaften unter 10.000 Einwohnern nahe Familienangehörige am gleichen Ratstisch sitzen. In größeren Städten war dies vorher schon möglich.

Angela Höß ist jüngstes Ratsmitglied

„Grüne Themen sind mir wichtig”, sagt die 20-jährige Studentin der Politikwissenschaft. Sie ist die jüngste Gemeinderätin in Ottersweier. „Regenerative Energien sind mein Thema”, sagt ihr Vater. Der gelernte Landwirt ist mit 65 Jahren der älteste Mann im Gremium.

Er hat bis 2012 beim Landwirtschaftsamt Rastatt gearbeitet und ist seitdem Berater für landwirtschaftliche Unternehmen. „Eigentlich bin ich ein Grüner. Aber auch bei den Schwarzen kann ich viel bewirken”, sagt er.

Gesellschaftliches Engagement selbstverständlich

In der Familie Höß ist gesellschaftliches Engagement selbstverständlich. Die Ehefrau und Mutter Renate Höß engagiert sich stark in der Kirchengemeinde, ist unter anderem Sprecherin des Gemeindeteams. Bei gemeinsamen Mahlzeiten wird in der Familie seit jeher das örtliche Geschehen besprochen. Sowohl die Eltern als auch die erwachsenen Kinder bringen ihre Sicht der Dinge auf den Tisch.

Im Hof stehen zwei Elektroautos, die ihren Strom von der eigenen Fotovoltaikanlage auf dem Dach bekommen, und das Wohnhaus der Familie wird mit Pellets oder der Abwärme des Brennkessels beheizt.

Als Martin Höß gefragt wurde, ob er als Gemeinderat kandidiert – von einem CDU-Ratsmitglied –, hatten die Grünen nur einen Sitz im Gremium. Dass sie bei der letzten Kommunalwahl vier Sitze gewannen und jetzt eine eigene Fraktion bilden, zeigt wie wichtig den Wählern die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit sind.

„Ich wollte mit meiner Kandidatur die Grünen im Gemeinderat stärken”, sagt Angela Höß. Klimaschutz sei „eine zentrale Verantwortung unserer Zeit”, und Ottersweier sollte nach ihrer Meinung bei diesem Thema „als Vorbild vorangehen“.

Als neue Gemeinderätin sei es ihr viel wert, dass sie zu Hause nachfragen kann: etwa welche Vorgeschichte ein Thema hat oder wie die eine oder andere Sache in der Gemeinde funktioniert. Abgestimmt wird von Vater und Tochter trotzdem manchmal unterschiedlich, denn jeder berät sich vorher auch innerhalb seiner Fraktion.

Argumente anderer kennenlernen

Das sei sinnvoll, weil man sich in kleinen Gruppen gut austauschen, die Argumente der anderen kennen lernen und die Arbeit aufteilen könne, meint Martin Höß. Am Ende sollte es immer um die beste Entscheidung für den Heimatort und nicht um die Partei gehen, ergänzt er noch.

Demnächst kommt in Ottersweier ein Thema auf den Tisch, das ihm und seiner Tochter gleichermaßen am Herzen liegt: Die Gemeindeverwaltung wird eine Überblick darüber geben, welche Dächer öffentlicher Gebäude für weitere Fotovoltaikanlagen geeignet wären. Auf diesen Punkt und darauf, ihre Meinung dazu einzubringen, freuen sich Martin Höß für die CDU und Angela Höß für die Grünen schon.