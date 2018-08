Mann in Badesee in Bühl ertrunken

Anzeige

Die Suche nach dem Vermissten am Badesee in Bühl (Oberbruch) hat am Dienstagmorgen ein trauriges Ende gefunden: Ein Passant entdeckte den leblosen Körper des 33-Jährigen am Ufer, meldet die Polizei.

Der Mann war nach einem Badeausflug am Sonntagabend als vermisst gemeldet worden. Die Suche nach dem 33-Jährigen blieb aber bis Montagabend ohne Erfolg. Am Dienstag sollte sie eigentlich fortgesetzt werden, dazu kam es aber nicht mehr: Ein Passant entdeckte gegen 7.40 Uhr eine leblose Person am Ufer des Badesees in Bühl-Oberbruch und alarmierte die Polizei. Der Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können, heißt es von der Polizei. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bisher nicht.

Alleine zu künstlicher Insel geschwommen

Der Mann war am Sonntagabend gegen 20 Uhr als vermisst gemeldet worden. Laut Polizei war der Mann mit Begleitern am See gewesen. Gegen 18.30 Uhr habe er beschlossen, alleine zu einer künstlichen Insel im See schwimmen. Von diesem Ausflug kehrte er dann nicht mehr zurück. Sonntagabend und Montag suchten Feuerwehr, DLRG, DRK, Notarzt, THW und Polizei mit einem Hubschrauber nach dem Vermissten. Auch Taucher waren im Einsatz, meldet die Polizei.

(ots/bnn)