Mann in Bühler Badesee vermisst

Die Polizei sucht im Badesee in Bühl-Oberbruch nach einem Vermissten. Der 33-Jährige war laut Polizeiangaben am Sonntagabend per Notruf als vermisst gemeldet worden. Am heutigen Nachmittag sollen auch Taucher zum Einsatz kommen.

Der 33-Jährige soll am Campingplatz in der Bühler Campingstraße gegen 18.30 Uhr mit Bekannten im Wasser gewesen sein. Als seine Begleiter das Wasser verließen, wollte der Mann noch zu einer künstlichen Insel im See schwimmen, heißt es. Als er dann nicht zur Gruppe zurückkehrte, habe man sich auf die Suche gemacht. Gegen 20 Uhr alarmierte die Gruppe dann per Notruf die Polizei. Neben den Feuerwehren aus Bühl und Rheinmünster, dem DLRG, dem DRK, dem Notarzt, dem THW und der Polizei war auch ein Hubschrauber im Einsatz, meldet die Polizei. Bislang blieb die Suche erfolglos. In der Nacht wurde sie unterbrochen. Heute Nachmittag wird die Suche nach dem 33-Jährigern mit Tauchern fortgesetzt, heißt es von der Polizei.