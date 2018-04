„Nah und gut“-Markt in Bühl wird geschlossen

Für die Infrastruktur der Innenstadt ist es ein schwerer Schlag. Die Scheck-In-Einkaufs-Center Achern GmbH mit Sitz in Achern, die mehr als ein Dutzend Lebensmittelgeschäfte in Südwestdeutschland betreibt, schließt ihre Filiale in Bühl.

Ende des Mietvertrags

Das Unternehmen bestätigte die geplante Schließung gegenüber dieser Zeitung. Auf telefonische Anfrage und einen ausführlichen Fragenkatalog per E-Mail zu den Gründen, gab es allerdings nur eine sehr kurze Antwort per Mail. „Es trifft zu, dass wir unsere Filiale in Bühl leider aufgrund des im September auslaufenden Mietvertrages schließen werden“, teilt ein Firmensprecher mit. „Der genaue Schließungstag steht noch nicht fest.“ Die Fragen, ob die Kundenfrequenz in der Innenstadt zu wünschen übrig lasse oder ob die Miete zu hoch ist, blieben unbeantwortet.

Scheck seit 1995 in Bühl

Das Familienunternehmen Scheck, das aus einem 1946 in Achern gegründeten Lebensmittelladen hervorgegangen ist, hat das „Scheck’s Frischecenter“ 1995 in dem 1992 fertig gestellten großen Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Dreherstraße/Johannespassage in Bühl eröffnet. Seit 2009 wird das Geschäft als „Nah und gut“ geführt. „Nah und gut-Märkte“ gehören zum Edeka-Verbund. Nach Auskunft von Edeka Südwest handelt es um Märkte mit bis zu 600 Quadratmetern Verkaufsfläche. Sie werden von selbstständigen Kaufleuten betrieben und sichern als Sortimentsanbieter mit bis zu 8 000 Artikeln des täglichen Lebens die Nahversorgung in der Stadt und auf dem Land.

Große Märkte nur am Rand der City

Neben dem „Nah und gut“ im Herzen der Bühler Innenstadt gibt es (abgesehen vom CAP-Markt und vom Bio-Markt Menken) am äußeren Rand der Innenstadt drei Discounter: zwei Kaufland-Fililalen in der Güterstraße und in der Bühlertalstraße und eine Norma-Filiale in der Rheinstraße (neben der Großsporthalle).

Bedauern bei der Bina

Daniela Fromme, eine der beiden Sprecherinnen der Innenstadtgemeinschaft Bühl in Aktion (Bina) bedauert gegenüber dieser Zeitung das „Aus“ für den Lebensmittelmarkt in der City. „Es ist wichtig, dass es in der Innenstadt ein Lebensmittelgeschäft gibt, vor allem für die Menschen, die nicht mit dem Auto mobil sind“, meint sie. „Schade ist dies vor allem in Hinblick auf die Senioren, die sich bewusst eine Wohnung mitten in Bühl gesucht haben, um fußläufig alles erreichen zu können.“

Probleme für Lebensmittelgeschäfte

Fromme weist aber auch darauf hin, dass sich Lebensmittelmärkte in den Innenstädten grundsätzlich schwer tun. „Ich gebe zu, dass ich auch zu den bequemen Menschen gehöre, die gerne mit dem Auto direkt vor den Einkaufsmarkt zum Großeinkauf fahren“, räumt sie ein. „In den Innenstädten sind Parkplätze in ausreichender Menge in der Nähe von Lebensmittelgeschäften ein grundsätzliches Problem.“ Für die Zukunft des großen Geschäfts in der Nähe des Johannesplatzes hat Fromme dennoch einen Wunsch: „Es wäre im Hinblick auf die Bühler Infrastruktur schön, wenn dort im Herbst ein neues Lebensmittelgeschäft eröffnet würde.“