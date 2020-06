Nathaniel Seiler vom TV Bühlertal sieht Olympia-Verschiebung nicht nur negativ

Anzeige

Im Normalfall wäre Nathaniel Seiler jetzt in der heißen Trainingsphase für die Olympischen Spiele, die nun erst 2021 stattfinden sollen. Durch die Corona-Pandemie ist der Top-Geher des TV Bühlertal lange ohne Wettkampf. Nächstes Ziel ist eine Veranstaltung in Tschechien am 10. Oktober. Bis dahin trainiert der 24-Jährige in der Heimat rund um Haueneberstein.

An diesem Wochenende trainiert Nathaniel Seiler vom TV Bühlertal wieder gemeinsam mit Carl Dohmann (SCL Heel Baden-Baden) – bei Trainer Robert Ihly in Offenburg. Für die beiden badischen Top-Geher hat sich durch die Corona-Pandemie einiges geändert.

Statt sich auf die Olympischen Spiele in diesem Sommer vorzubereiten, ist der nächste Wettkampf in weite Ferne gerückt. Die Motivation war zwischenzeitlich etwas gesunken, doch inzwischen wird wieder intensiv am Olympia-Traum gearbeitet, wie der 24-jährige Seiler im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Florian Konrad berichtet.

Geher bereiten sich in der Regel im Höhentrainingslager auf Wettkämpfe vor, häufig in Südafrika. Dies ist derzeit wegen den Reisebeschränkungen nicht möglich. Wie sehen Ihre Alternativpläne aus?

Seiler: In der nächsten Zeit werde ich nur zu Hause trainieren auf einer abgemessenen Strecke zwischen Oos und Haueneberstein, Höhentrainingslager sind im Moment keine geplant. Ich bereite mich auf einen internationalen Wettkampf über 20 Kilometer in Podebrady (Tschechien) am 10. Oktober vor.

Im März kamen Sie zu Beginn der Corona-Krise in Europa gerade noch aus Südafrika zurück. Wie lief die Rückreise?

Seiler: In der letzten Woche des Trainingslagers fing es mit Corona erst so richtig an. Zuerst fiel unser Wettkampf, zu dem wir direkt aus Südafrika reisen wollten, aus. Auch ein alternativer Wettkampf fiel aus. Zum Glück ging dann alles gut, wir konnten normal zurückreisen. Aber die letzte Woche war nicht schön, weil die Motivation zum Trainieren verschwunden war.

Ist es in dieser Pandemie-Zeit von Vorteil, dass Sie als Sportsoldat über ein geregeltes Einkommen verfügen?

Seiler: Ja, auf jeden Fall. Man ist psychisch gestärkt, wenn man weiß, dass man trotzdem sein Gehalt bekommt und nicht darum bangen muss, dass jeden Monat Geld aufs Konto kommt. Trotzdem war ich ein bisschen deprimiert, weil ich eine gute Form hatte, mit der ich einen guten Wettkampf machen wollte.

Welche Wettkämpfe stehen in diesem Jahr noch auf dem Programm?

Seiler: Nur der 10. Oktober in Podebrady in der Nähe von Prag. Der findet hoffentlich statt. Am gleichen Tag waren die deutschen Meisterschaften über 50 Kilometer in Gleina geplant, aber die wurden vor wenigen Tagen leider abgesagt.

Die Olympischen Spiele wurden auf 2021 verschoben. Sehen Sie dadurch bessere Chancen auf Ihre Teilnahme?

Seiler: Die Chancen sind vielleicht ein bisschen höher, weil ich dann ein Jahr älter bin und mich ein Jahr länger darauf vorbereiten kann. Gerade bei einer Disziplin wie den 50 Kilometern ist man mit Anfang 20 noch nicht so top wie zum Beispiel Carl (Dohmann, Anmerkung der Redaktion) mit 30 Jahren.

Mit welchen Erinnerungen denken Sie an Ihren ersten WM-Start zurück, in der nächtlichen Hitze Dohas mussten Sie im September 2019 aufgeben?

Seiler: Das war wohl der verrückteste Wettkampf meines Lebens. Es tat schon weh, dass ich aufgeben musste. Aber es war an diesem Tag für mich einfach nicht möglich. Ich war am Limit. Ich kann nicht genau sagen, was ich hätte besser machen können. Vielleicht hätten wir in der Vorbereitung mehr in der Hitze trainieren sollen. Es ist schwer zu sagen, was ich falsch gemacht habe.

Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Carl Dohmann vom SCL Heel Baden-Baden beschreiben: Vorbild, Freund oder Trainingskollege?

Seiler: Von allem etwas, würde ich sagen. Als Trainingskollege spornt er mich an und als Freund gibt er mir Tipps. Wir profitieren ja beide davon, weil ich jemanden zum Jagen habe, und er ist sozusagen der Gejagte im Training oder auch im Wettkampf.

Und der Abstand wird immer kleiner…

Seiler: Ich haben ihn schon ein paarmal geschlagen. Aber er ist in seinen Leistungen beständiger.

Nathaniel Seiler wurde am 6. April 1996 in Baden-Baden geboren. Aufgewachsen in Haueneberstein, war er zunächst für den SC Baden-Baden aktiv. Nach dem Wechsel zum TV Bühlertal gelang ihm der Sprung in die deutsche Spitze. 2017 wurde er deutscher Meister über 50 Kilometer, 2018 Achter bei der Heim-EM in Berlin. Dabei stellte er auch seine bisherige Bestleistung von 3:54:08 Stunden auf. Als Sportsoldat ist Seiler in Todtnau-Fahl angesiedelt, dort allerdings nur selten zu Lehrgängen präsent. Sein Zimmer am Olympiastützpunkt in Freiburg löst er nach der Rückkehr nach Haueneberstein in diesem Sommer auf.