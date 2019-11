Neues Mahnmal für die Huber Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft eingeweiht

Anzeige

Mindestens 411 Männer und Frauen sind in den Jahren 1940 und 1941 von der Kreispflegeanstalt Hub in Ottersweier in die Tötungsanstalten Grafeneck und Hadamar gebracht worden. Jetzt nennt sie ein neues Mahnmal beim Namen.

Wirklich tot sind nur jene, an die sich niemand mehr erinnert, sagt ein jüdisches Sprichwort. Das Mahnmal, das am Mittwochnachmittag im Park der Hub in Ottersweier eingeweiht wurde, holt die 411 dokumentierten Huber Opfer der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik ins Bewusstsein zurück. Rund 50 Kerzen brannten auf dem Altar der Weinbrennerkirche, in der der Festakt stattfand. Sie verströmten warmes Licht, auch als Gegenpol zur Kälte, mit der die Täter einst ans Werk gegangen waren.

Wolfgang Marx war treibende Kraft

„Wir dürfen die Opfer nicht vergessen“, sagte Heimleiterin Lilian Heck am Ende der Veranstaltung. „Wir müssen uns erinnern, die grauenvolle Geschichte immer wieder erzählen, damit sich solche Gräueltaten nicht wiederholen.“ Heck schilderte in der bewegenden Feier auch die Entstehungsgeschichte; die treibende Kraft sei der vor zwei Jahren plötzlich verstorbene Pflegedienstleiter Wolfgang Marx gewesen: „Wir hatten schon lange vor, die Namen der Opfer bekannt zu geben.“ Auch die Bewohner und Mitarbeiter hätten sich immer wieder beteiligt.

Abstrakte Bildsprache

Geschaffen hat das Kunstwerk der Ottersweierer Künstler Manfred Emmenegger-Kanzler. Die Kunst müsse an die Vergangenheit erinnern, den Opfern und deren Angehörigen gerecht werden, sie habe „aber auch eine erzieherische Aufgabe, zukünftigen Generationen zu zeigen, was geschehen ist, und einen positiven Weg zu weisen“, sagt er. Emmenegger-Kanzlers Bildsprache ist abstrakt. Ein Bild für das Unrecht an den Menschen aus der Hub habe er gefunden in einem „offenen, Haus-ähnlichen Behältnis, in dem quadratische Ausschnitte ganz unregelmäßig auf der gesamten Oberfläche verteilt sind“.

Lichtkreuz im Boden

Die Namen der Opfer sind auf den horizontal über dem Boden schwebenden Platten eingeschnitten. Im Boden des Mahnmals befindet sich ein Lichtkreuz, das die Skulptur nachts in ein innerliches Licht taucht. Das Kreuz stehe hier für Solidarität und Nächstenliebe: „Auf diesem Fundament steht das Haus unserer Gesellschaft.“ Die Fensteröffnungen am Mahnmal „stehen symbolisch für all die auffälligen Menschen, Sonderlinge und Menschen mit Behinderung“. Ganz bewusst sollen die Öffnungen den gewaltsamen Akt des Herausschneidens spürbar werden lassen. Um alle Namen nennen zu können, was am Mahnmal selbst nicht möglich war, wurde ein Gedenkweg entlang des Teichs und hinab in den Park entwickelt.

Dem Schutz der Hub vertraut

Jürgen Jung, Kaufmännischer Geschäftsführer des Klinikums Mittelbaden, hatte zu Beginn daran erinnert, dass die Opfer aus der Hub nach Grafeneck und Hadamar gebracht worden seien, wo sie auf unfassbar grausame Weise ermordet worden seien. Diese Menschen hätten wie ihre Familien auch auf den Schutz der Hub vertraut. Umso wichtiger sei es heute, namentlich an sie zu erinnern. Der Rastatter Landrat Toni Huber sprach von einem dunklen Kapitel, „das uns beschämt und das man vergessen würde.“ Genau das aber dürfe nicht geschehen. Geschichte müsse als Mahnung begriffen werden. „Möge uns die Erinnerung mahnen und verpflichten, denen entgegenzutreten, die den Nationalsozialismus verharmlosen“, sagte Huber.

Erster Akt von Vandalismus

Als ob es dafür noch eines Beweises bedurft hätte, ist es diese Woche bereits zu einem ersten Akt von Vandalismus am Mahnmal gekommen, berichtete Lilian Heck: „Ein Schild mit einer Kurzbiografie wurde mutwillig und mit roher Gewalt von der Stelle gerissen.“ Spontanen Applaus erntete sie, als sie an dieser Stelle sagte: „Ausgrenzung, Hass und Diskriminierung haben bei uns keinen Platz. Wir müssen uns zusammen dafür einsetzen, dass jeder in Frieden sein Leben leben kann.“

Rosen am Mahnmal

Am Mahnmal sprach Diakon Manfred Sester den Kaddisch, ein jüdisches Totengebet. Er segnete das Mahnmal, das auch daran erinnere, „dass sich der Mensch nicht zum Herrn über Leben und Tod machen darf.“ Die zahlreichen Besucher der Feierstunde legten abschließend weiße und rote Rosen an den Namenstafeln nieder – als Zeichen, dass die Opfer aus der Hub nicht vergessen sind.

In der von Alvina Zajc, einer Bewohnerin der Hub, mit Gitarre und Gesang sowie Sophia Schaffer von der Bühler Musikschule an der Harfe musikalisch begleiteten Feierstunde hielt Thomas Stöckle, der Leiter der Gedenkstätte Grafeneck, den zentralen Vortrag. Stöckle ging auf die Voraussetzungen für die nationalsozialistischen Vernichtungspolitik ebenso ein wie auf ihre Strukturen und den Umgang mit den Verbrechen nach 1945. Auch der Begrifflichkeit widmete er sich. Das Wort Euthanasie (zu deutsch schöner Tod) sei für das, was in Grafeneck und andernorts geschehen sei, eine „euphemistische Umschreibung für einen vieltausendfachen Massenmord“. Esther Abel von der Gedenkstätte Hadamar berichtete von der besonderen Rolle dieser Einrichtung, die 1941 Grafeneck ablöste und fast das komplette dortige Personal übernahm. Das Mahnmal in der Hub zeige auch, wie sich das Gedenken in Deutschland verändert habe. Das Mahnmal sei ein „Ausrufezeichen“ und stehe dort, wo die Opfer einst lebten, und erinnere so an die Zeit, bevor sie Opfer wurden. Marianne Blumbach erzählte die Lebensgeschichte ihrer Großmutter Maria Anna Beck, die in Grafeneck ermordet wurde. Sie freute sich, diese Geschichte öffentlich machen zu können und empfand die Feier „wie ein Begräbnis, ein Abschied von Maria Anna Beck mit Anstand und Würde“.