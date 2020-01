Ötigheimer Top-Hochspringerin Anne Klebsch beendet Karriere

Anzeige

Die aus Ötigheim stammende Anne Klebsch, die seit 2017 für das LAZ Ludwigsburg startet, war viele Jahre als erfolgreiche Hochspringerin in der Leichtathletik-Szene unterwegs. Künftig setzt die angehende Grundschullehrerin andere Akzente.

„Wenn alles gepasst hätte, wären 1,90 Meter drin gewesen“, sagt Anne Klebsch. Ganz so hoch ging es für die Hochspringerin aus Ötigheim, die seit 2017 für das LAZ Ludwigsburg startete, jedoch nicht – und wird es künftig wohl auch nicht gehen. Die 23-Jährige, die 2016 in Eberstadt mit 1,86 Meter ihre persönliche Bestleistung erzielte, erklärte den Rückzug vom Leistungssport. „In diesem Jahr werde ich definitiv keine Wettkämpfe bestreiten“, sagt sie. So ganz loslassen möchte sie zum jetzigen Zeitpunkt indes nicht. „Vielleicht greife ich noch einmal an“, lässt sie sich eine Hintertür offen.

Auch interessant: Karlsruher Indoor-Meeting: Das älteste seiner Art in Europa

Zwei Gründe sind es, die sie veranlassten, sportlich kürzer zu treten. Zunächst ist es die Gesundheit, die zuletzt nicht mitgespielt hat. „Ich habe in der vergangenen Saison aufgrund einer Verletzung am Sprungfuß keinen Wettkampf ohne Schmerzen bestritten“, verrät sie. „Zudem gilt ab sofort die volle Konzentration dem Abschluss meines Studiums.“

Studium rückt in den Vordergrund

Im März stehen für die angehende Grundschullehrerin die Prüfungen zum Staatsexamen an.

Was bleibt, ist die Tatsache, dass Anne Klebsch in der Hochsprung-Szene jahrelang auf hohem Niveau mitgemischt hat. Zwei deutsche Meistertitel stehen in ihrer Vita: 2013 bei der U18, errungen im Trikot der TG Ötigheim, sowie 2017 bei der U23. Zweimal gehörte sie bei großen internationalen Meisterschaften zum Team des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) und landete dabei im Vorderfeld: Bei der U18-WM in Donezk/Ukraine wurde sie Sechste, im polnischen Bydgoszcz sprang sie bei der U23-EM auf den siebten Platz.

Erfolgreichste mittelbadische Springerin

„Anne Klebsch ist die insgesamt erfolgreichste Springerin aus dem Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl“, sagt einer, der es ganz genau weiß. Ralf Wohlmannstetter, Kreis-Pressewart und Statistiker, hat nachgeblättert: „Sie hält bis heute zehn Kreisrekorde – im Hoch-, Weit- und Stabhochsprung.“ Wobei sie die erste Bestmarke als Elfjährige aufgestellt hat. „Ich bin sehr zufrieden damit, was ich national und international erreicht habe“, blickt Klebsch positiv auf ihre sportliche Laufbahn zurück. „Und dass aus den 1,90 Meter nichts geworden ist, kann ich verschmerzen.“