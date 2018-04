Ohne Gutachten geht es nicht

Eines steht für Daniel Fritz fest: „Die offizielle Badestelle am Weitenunger Baggersee kommt“, sagt der Ortsvorsteher. Zwar ist noch nicht abschließend geklärt, ob der Wasserspaß tatsächlich erlaubt wird, aber diese Fragezeichen ist so transparent, dass es fast nicht mehr zu sehen ist. Einen konkreten Termin aber, den kann Fritz noch nicht nennen: Es fehlt noch an einem artenschutzrechtlichen Gutachten, und solange dieses nicht vorliegt, kann kein grünes Licht gegeben werden. Geduld scheint gefragt: Vor Juli oder August rechnet Fritz nicht mit der Studie.

Verfahren braucht Zeit

Das mag angesichts der sommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage den einen oder anderen Baggersee-Freund verdrießen – es sei jedoch schneller gar nicht möglich gewesen, sagt Fritz. Im Juli des vergangenen Jahres hatte der Ortschaftsrat seine grundsätzliche Absicht zu Protokoll gegeben, an der südöstlichen Seite des Baggersees eine offizielle Badestelle einzurichten. Das damit in Gang gesetzte Verfahren benötigte (und benötigt) seine Zeit. Der Technische Ausschuss des Bühler Gemeinderats stimmte dem Vorhaben zu, in den Haushalt 2018 wurden 40 000 Euro eingestellt, die jetzt auch zur Verfügung stehen und laut Fritz ausreichen sollten. Im Antragsverfahren stellte sich dann die Notwendigkeit eines artenschutzrechtlichen Gutachtens heraus. „Das Landratsamt als Untere Naturschutzbehörde nannte uns diese unverzichtbare Bedingung“, berichtet Fritz. Damit sei ein vergleichsweise weites Zeitfenster aufgegangen: „Für das Gutachten ist ein genauer Untersuchungsumfang festzulegen. Der bestimmt beispielsweise nicht nur, dass die Situation von Vögeln und Amphibien zu beobachten ist, er legt auch eine bestimmte Anzahl von Begehungen zu unterschiedlichen Zeiten fest.“ Mit Blick auf verschiedene Brutphasen spanne sich der Untersuchungszeitraum von April bis Juli, und dann müsse das Gutachten auch noch geschrieben werden. Das bedeute zweierlei: „Wenn es gut läuft, haben wir in diesem Jahr im August und September noch ein paar schöne Tage oder Wochen für den Badebetrieb. Andernfalls geht es erst im nächsten Jahr los, dann aber pünktlich zum Saisonstart.“ Etwas anderes zu versprechen wäre aus Sicht des Ortsvorstehers unrealistisch. Und zweitens: Da der Untersuchungsbeginn zwingend im April ist, wäre es auch nicht schneller gegangen, wenn man im vergangenen Jahr den Fuß auf dem Gaspedal gehabt hätte. Dass das Gutachten noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte, glaubt Fritz nicht. Das Südostufer biete wenig Konfliktpotenzial, und der Gutachter habe im Gespräch bereits signalisiert, dass keine Probleme zu erwarten seien.

„Der Weg ist richtig“

Auch wenn das tödliche Unglück in Waltersweier, das zu manchen Baggersee-Sperrungen führte, mittlerweile juristisch abgeschlossen ist und ein Mitarbeiter der Offenburger Stadtverwaltung freigesprochen wurde, hielte Fritz es für falsch, alles auf Null zu stellen und einfach weiterzumachen wie bisher. Das Baden im Baggersee sei grundsätzlich verboten und auch gefährlich gewesen, schließlich werde gebaggert. „Das war lediglich geduldet. Jetzt wollen wir eine offizielle, sichere Bademöglichkeit. Der Weg, den wir gehen, ist richtig.“

Dazu gehört eine Badestelle mit verschiedenen Vorgaben. Unter anderem „müssen wir eine Betreuung der Badestelle nachweisen“. Dafür setzt Fritz auf Ehrenamtliche, und er ist auch guter Dinge: „Schon bei der Bürgerinfo zum Baggersee im vergangenen Jahr haben sich etliche Teilnehmer bereit erklärt.“ Der Aufwand sei überschaubar, prognostiziert Fritz, „wobei allerdings das Verhalten der Badegäste eine Rolle spielen wird“.

Zunächst aber heißt es Warten – auf das Ergebnis des Gutachtens und dann auf die Genehmigung für den Badebetrieb. Daniel Fritz wünscht sich jedenfalls, „dass das Verfahren dieses Jahr über die Bühne geht. Und vielleicht können wir dieses Jahr ja noch die Badepremiere feiern.“