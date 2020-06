Renommierte israelische Fotografin Naomi Leshem plant Ausstellung in Bühl

Anzeige

Die israelische Fotografin Naomi Leshem ist international erfolgreich und stellt regelmäßig in Metropolen wie New York, Paris, London und Jerusalem aus. Nun plant sie eine Ausstellung unter dem Titel „Dialoge“ in Bühl und Drusenheim.

Naomi Leshem gehört zu den erfolgreichsten Fotografinnen Israels. Sie ist Dozentin für Fotografie an verschiedenen israelischen Hochschulen, ihre Werke zeigt sie in New York, Mailand, Zürich oder Tel Aviv – und voraussichtlich im Herbst im Bühler Friedrichsbau und in Drusenheim. In Bühl, der Geburtsstadt ihres Vaters Ehud Loeb, ist es bereits ihre zweite Ausstellung. Bei einem Besuch in der Stadt – noch vor der Corona-Krise – hat Naomi Leshem Fragen von Wilfried Lienhard beantwortet.

Sie stellen nach 2010 zum zweiten Mal in Bühl aus. „Pisten und Wege“ lautete damals der Titel. Worauf können sich die Besucher dieses Mal freuen?

Leshem: Das Thema lautet „Dialoge“. Ich arbeite bevorzugt in Serien. Für die Ausstellung wähle ich ältere und ganz neue Arbeiten aus und stelle sie so einander paarweise gegenüber. Dadurch entstehen Dialoge. Das ist auch im Konzept der Ausstellung angelegt. Sie ist in Bühl und in Drusenheim zu sehen, und zwar mit jeweils unterschiedlichen Bildern. Schon auf diesem Weg entstehen Dialoge, israelisch-deutsch, israelisch-französisch oder auch deutsch-französisch. Die Bildpaare selbst geben dem Betrachter die Möglichkeit, über die Kontraste nachdenken.

Auch interessant: Karlsruherin fotografiert für mehr Selbstakzeptanz: „Ich bin doch gar nicht so hässlich!“

Welche Art von Kontraste?

Leshem: Ich stelle beispielsweise Bilder vom Rhein als deutsch-französischer Grenze und von der Grenze zwischen Israel und Syrien gegenüber. Das eine war früher ein Symbol für Konflikte zwischen zwei Ländern, das andere ist heute ein Ort von Konflikten.

Das ist auch politisch.

Leshem: Ja, durchaus. Es zeigt sich auch bei Bildern aus dem Süden Israels, was den Blick beispielsweise auf den Gaza-Konflikt lenkt, und aus dem Elsass. Das erste Bild zeigt Wassermelonen, das steht für das Leben, das zweite Bild einen Schützengraben am Hartmannsweilerkopf aus dem Ersten Weltkrieg. Der Dialog entsteht aber nicht allein durch das Bildmotiv, sondern auch durch andere Aspekte wie Bildkomposition oder Farbe.

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

Leshem: Ein Beispiel sind eine Aufnahme vom Toten Meer und einer Schneedüne in der Schweiz. Hier geht es vor allem um Visuelles. Sand und Schnee sind gleich und auch wieder nicht. Manche Bildpaare stammen aus der Serie „Sleepers“, wo man auf der einen Seite ein schlafendes deutsches Mädchen und auf der anderen einen schlafenden israelischen Jungen sieht …

Auch interessant: Keine Partys, keine Galas: Motiv-Flaute für den Promi-Fotografen Klaus Schultes in Baden-Baden

… was aber über das Visuelle auch hinausgeht, weil es zeigt, dass wir unabhängig von Kulturen, Religion oder anderen Unterschied im Kern alle gleich, nämlich Menschen sind …

Leshem: … ja. Die Aufnahmen erlauben mehr als nur eine Deutung.

Sie stellen in vielen Ländern aus, Ihre Bilder sind in New York, Jerusalem, Paris, London oder auch Zürich zu sehen. Fällt da Bühl nicht aus der Reihe?

Leshem: Das ist eine wichtige Frage für mich. Als Künstlerin ist es für mich natürlich schön, in Paris oder Zürich ausstellen zu können. Aber die Kunst muss überall sein, sie muss überall hingehen und darf nicht darauf warten, dass die Menschen zu ihr kommen. Vielleicht ist es nur so möglich, auch solche Menschen zu erreichen, die nicht Teil der Kunstszene sind. Schauen Sie in die Kunstgeschichte: In den kleinsten Kirchen finden sich Werke der größten Künstler.

Kunst ist demnach für Sie nichts Elitäres?

Leshem: Ganz und gar nicht. Mit meinem Projekt „Centered“ habe ich viele Menschen in den unterschiedlichsten Ländern angesprochen. Ich habe Ihnen Bilder gezeigt, etwas dazu zu schreiben oder zu sagen. Da kamen viele interessante Beobachtungen zusammen, von Menschen, die vielleicht nie ein Museum besucht hätten. Ich erinnere mich etwa an sehr kluge Sätze eines Albaners.

Auch interessant: Fotografin Birgit Walther-Lüers gibt Eltern toter Babys ein Stück Erinnerung

Wird Ihre Kunst in den verschiedenen Ländern unterschiedlich rezipiert, in Israel anders als in der Schweiz oder in den USA beispielsweise?

Leshem: Nein, Kunst ist gleich Kunst ist gleich Kunst, und der Mensch ist gleich Mensch ist gleich Mensch. Was anders sein kann, sind die Gespräche darüber.

Sie waren für einige Tage in der Region, um die Ausstellung vorzubereiten. Was war zu tun?

Leshem: Das waren vor allem technische Sachen. Wie konzipieren wir die Ausstellung? Wie viele Bilder sollen zu sehen sein? Wie werden sie gerahmt? Solche Dinge habe ich in Bühl und Drusenheim besprochen.

Seit ihrer ersten Ausstellung in Bühl sind zehn Jahre vergangen. Hat sich Ihre Kunst seither verändert?

Leshem: Sie verändert sich zwangsläufig. Wir verändern uns als Mensch, die Zeit schreit voran, wir werden älter. Für mich ist die Kunst ein Spiegel meiner Seele, von mir, und wenn ich den Spiegel schaue, sehe ich, was sich verändert hat. Die künstlerische Sprache mag die gleiche bleiben, wenn aber der Blick auf die Welt sich ändert, verändern sich die Themen und damit auch die Kunst.