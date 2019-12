Rüdiger Barth stellt in Bühlertal seinen ersten Roman vor

Anzeige

Von Katrin König

Sachbücher hat er schon einige geschrieben, im September ist sein erster Roman erschienen. In „Das Haifischhaus“ widmet sich Rüdiger Barth dem Tennis. Jetzt hat er im Gespräch mit ABB-Redakteur Wilfried Lienhard das Buch in seiner alten Heimat Bühlertal vorgestellt.

„Geschichten sind Tore in die Seelen anderer Menschen“, sagte Rüdiger Barth am Samstag im sehr gut besuchten Haus Mutter Alexia. „Denn am Ende geht es immer wieder um den Menschen.“ Diese Worte sind bezeichnend für den Mann, der in seiner alten Heimat im Gespräch mit ABB-Redakteur Wilfried Lienhard seinen Roman „Das Haifischhaus“ präsentierte: Barth beeindruckte dabei vor allem als in sich ruhende, empathische Persönlichkeit. Da sitzt kein arrivierter Journalist, der es von Bühlertal und ABB-Beiträgen nach Hamburg schaffte, für die Magazine „Stern“ und „P. M.“ tätig war und heute zum Leitungsteam der „Looping Group“ zählt.

Gedanken über andere Menschen

Vielmehr wirkt er wie jemand, der sich ehrlich freut, bei den Eltern zu Besuch zu sein. Und der sich Gedanken macht. Eben keineswegs nur über sich selbst und seine Welt, zu der – abgesehen von Frau und Kindern, die im Publikum sitzen und denen er gelegentlich zuwinkt – auch der Volleyball gehört, aktiv wie passiv (er managte einen Bundesligisten in Hamburg). Nein, Barth macht sich viele Gedanken über andere Menschen.

Das archaische Duell

In „Das Haifischhaus“, den Lienhard als einen der wenigen Sportromane überhaupt bezeichnet, nähert er sich der Figur des Toto Berger, ehemaliger Tennis-Star und Weltranglisten-Erster, der die Herausforderung seines Nachfolgers annimmt, gegen ihn anzutreten, obschon Berger krank und sein Körper vom langjährigen Sport geschunden ist. „Ein archaisches Duell, Mann gegen Mann“, sagt Barth, der das Sujet wählte, weil ihn interessierte, was sich hinter dem „Schutzpanzer“ von Sportstars verbirgt. „Ich arbeitete zehn Jahre lang im Stern-Sportressort und bin in vielen Interviews mit olympischen Helden und anderen Profis gescheitert.“

Auf der „Tanzfläche“ der Literatur

Deshalb habe er gedacht: „Die Geschichte, wie es in ihnen aussieht, muss ich selbst erzählen.“ Und zwar auf der unendlich freien und im Gegensatz zum Journalismus nicht an Fakten gebundenen „Tanzfläche“ der Literatur. Natürlich hat er dabei nicht ganz auf Fakten verzichtet: Er hatte die Profis respektive „das, womit sie sich umgeben“, ja lange beobachtet. Und: Er las Biographien von Tennis-Stars, bezog Freunde ein, die eng mit Sportlern zusammenarbeiteten, schöpfte aus Erfahrungen als Hobby-Tennisspieler

Weltstars zahlen einen hohen Preis

Eine These nennt Barth mehrfach: „Weltstars des Sports zahlen einen hohen Preis. Sie sind als Sportler fantastisch, aber als Menschen katastrophal.“ Von Kindheit an darauf konditioniert zu gewinnen, erführen sie keine persönliche Reifung, stünden unter gnadenlosem Druck. Am Ende der Karriere „haben sie keine Antwort auf das Leben, das kommt“. Wie auch Toto Berger, der beispielsweise nie eine Beziehung zu seinem unehelichen Sohn Nils aufbaute, stets ein abgeschirmtes Leben mit wenigen Vertrauten führte. Die Vater-Sohn-Beziehung, die sich im „Haifischhaus“ behutsam entwickelt, steht denn auch für das Hauptthema des Romans, das Barth wie folgt definiert: „Wie wird so ein Mensch wieder ein Mensch, der auch liebes- und familienfähig ist?“

Von Heinrich Heine zu Tim Winston

Nicht nur über das Buch, aus dem Barth Passagen vorliest, plaudern die Herren: Da geht es um Barths Erweckung zur Literatur dank Heines „Wintermärchen“, mit dem er als Windeck-Gymnasiast in Berührung kam – er, der zuvor fast nur Fantasy oder Comics gelesen hatte („Quatsch eigentlich“). Es geht um die seltenen Begegnungen von Sport und Literatur, etwa in den Romanen John Irvings. Um die Medien, für Stars je nach Erfolg Segen oder Fluch (der zu zahlende Preis). Um Barths Lieblingsschriftsteller, allen voran Tim Winton. Und um die Frage, ob weitere Romane folgen werden. „Unbedingt“, sagt Barth darauf. Das ist eine unbedingt erfreuliche Nachricht.