Den Badegästen drohen blaue Flecken

Abends gleicht das Bühler Hallenbad oft einem Hexenkessel. Für Vereinssport ist immer eine der vier Bahnen des Schwimmerbeckens abgesperrt, auf den drei anderen drängeln sich Schwimmer und die sehr viel langsameren Aquajogger. Konflikte sind programmiert. Jörg Zimmer, der Geschäftsführer der Bühler Sportstätten GmbH, kennt das Problem.

Viel zu klein

„Das Hallenbad wurde vor mehr als vier Jahrzehnten für eine Stadt mit nur 20 000 Einwohnern gebaut“, sagt er. „Für das heutige Bühl ist es zu klein.“ In den 1990er-Jahren wurde über einen größeren Neubau nachgedacht. Allerdings verschwanden diese Pläne aus Kostengründen schnell in der Schublade.

Seit vergangenen Herbst sperrt die Schwimmbadleitung zusätzlich zur Bahn für den Schul- und Vereinssport eine weitere Bahn für Sportschwimmer ab. Diese Maßnahme, die eigentlich Konflikte reduzieren soll, findet nicht überall Anklang. Eine Leserin spricht im Hinblick auf die neue Regelung in einem Brief an die Redaktion von einem „Käfigbad“. Man könne anderen Badegästen kaum noch ausweichen und müsse aufpassen, dass man nicht an die Kunststoffkugeln der Trennleinen komme und sich blaue Flecken hole.

Positive Rückmeldungen

Der Vorwurf überrascht Jörg Zimmer. „Bisher gab es noch keine negativen Rückmeldungen“, berichtet er. „Allerdings werden wir die Bahn für Sportschwimmer in Zukunft aktiver betreuen. Es gibt Zeiten, in denen man auf sie verzichten kann.“

Nach Erfahrung des Geschäftsführers wird die Bahn intensiv genutzt und hat Konflikte zwischen schnellen und langsamen Schwimmern entschärft. „Ich kann aber nicht ausschließen, dass sie dem einen oder anderen Badegast nicht gefällt“, räumt er ein.

Es geht eng zu

Dass es im Hallenbad grundsätzlich eng zugeht, hat gleich mehrere Gründe. Zunächst sind die lediglich vier Bahnen des 25 Meter langen Schwimmerbeckens für eine Stadt mit fast 30 000 Einwohnern ohnehin sehr knapp bemessen. Hinzu kommt die Nutzung durch Schulen und Sportvereine, für die zeitweise gleich zwei dieser Bahnen abgesperrt werden. Mindestens eine ist für normale zahlende Badegäste fast immer gesperrt.

Viele Schulen

Das Schwarzwaldbad ist nicht nur bei Bühler Schulen beliebt. Zimmer berichtet, dass auch Schulen aus den Nachbargemeinden (beispielsweise aus Ottersweier und Sasbach) das Hallenbad nutzen. Daneben trainieren dort fünf Vereine, intensivster Nutzer ist der TV Bühl. Am Montagabend ist das Bad komplett für den Vereinssport reserviert.

Preise erhöht

Ende 2013 hat das Schwarzwaldbad die Preise erhöht, seitdem kostet der Eintritt vier Euro, 30er- und 50er-Karten wurden gleichzeitig abgeschafft, um die Einnahmesituation des stark defizitären Betriebs zu verbessern. Das Feierabend-Ticket ab 18 Uhr gibt es aber nach wie vor reduziert. Es kostet drei Euro. Nicht zuletzt deshalb ist an den Abenden im Schwarzwaldbad besonders viel los.

Feierabend-Ticket

„Wir haben vor vielen Jahren versucht, die Situation zu entschärfen, indem wir das Feierabend-Ticket erst ab 19 Uhr angeboten haben“, berichtet Zimmer. „Danach ging es richtig zur Sache. Der politische Druck war zu groß. Wir mussten die Regelung zurücknehmen.“

Viele Besucher

Die Besucherzahlen des relativ kleinen Bühler Hallenbades sind sehr gut und sprengen oft dessen Kapazität. Im Januar kamen 11 570 zahlende Besucher. Die Schul- und Vereinsschwimmer werden dabei ebenso wenig gezählt wie Kinder unter vier Jahren, die kostenlos Eintritt erhalten. Nach Erfahrung von Zimmer machen die zehn bis 20 Prozent der Badegäste aus. An guten Tagen drängen sich rund 600 zahlende Badegäste im Schwarzwaldbad.

„Politisch nicht durchsetzbar“

Zimmer hat bereits zahlreiche Überlegungen angestellt, die Besucherströme, die sich vor allem auch auf den Abend konzentrieren, zu entzerren. Dabei hat er sich auch die Frage gestellt, ob die Reduzierung des Eintrittspreises ab 18 Uhr überhaupt sinnvoll ist. „Änderungen sind aber politisch nicht durchsetzbar“, meint der Geschäftsführer. „Vor allem nicht nach der Gebührenerhöhung vor vier Jahren.“