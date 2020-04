Schwimmtrainer-Legende Rudi Schulz steht auch mit 80 Jahren noch am Beckenrand

Anzeige

Die Krönung seines Schaffens erlebte Rudi Schulz nicht am gewohnten Arbeitsplatz. Statt auf der Tribüne des Aquatics Centre in London verfolgte er die Auftritte von Schwimm-Ass Silke Lippok bei den Olympischen Spielen 2012 im heimischen Wohnzimmer in Durmersheim – mit Stoppuhr in der Hand.

„Sie konnten nicht jeden Heimtrainer mitnehmen“, erinnert sich Schulz, der davon überzeugt ist, dass die auf Platz 13 gelandete Lippok mit seiner Präsenz vor Ort ins Finale über 200 Meter Freistil gekrault wäre.

Zweimal „Trainer des Jahres“

„Es war aber eine Riesenleistung, was sie mit diesen Trainingsbedingungen erreicht hat“, sagt Schulz, der in Pforzheim seine erfolgreichste Zeit als Schwimmtrainer hatte – auch ohne eine 50-Meter-Bahn. Zweimal in Serie, 2009 und 2010, kürte ihn der nationale Fachverband zum „Trainer des Jahres“, das war bis dahin noch keinem gelungen.

Auch interessant: Giulia Goerigk ist Badens größte Schwimm-Hoffnung

Anfänge beim Karlsruher Schwimmclub Neptun

Doch die Geschichte des Rudi Schulz bietet viel mehr als die Episode Lippok. Am 11. April vor genau 80 Jahren beginnt diese mit der Geburt in Karlsruhe, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Als Kind wurde er unter anderem ins Allgäu verschickt, am Kriegsende weilt er bei der Oma in Zweibrücken. Zurück in Karlsruhe, startet er beim Karlsruher Schwimmclub Neptun 1899 (KSN), damals einer der führenden Vereine in Deutschland, eine erfolgreiche Karriere. Mit 31 tritt er als badischer Meister ab.

Ausbildung an Sporthochschule Köln

Parallel absolviert er die Ausbildung zum Sportlehrer mit Schwerpunkt Schwimmen an der Deutschen Sporthochschule Köln. Sechs Jahre arbeitet er dann als Trainer des KSN im Tullabad und Rheinhafenbad, ehe von 1980 bis 1982 ein Abstecher an den Olympia-Stützpunkt in Würzburg folgt. Nach der Rückkehr nach Karlsruhe steigt Schulz bei der Schwimmregion ein, halbtags als Trainer, halbtags als Mitarbeiter des kurz zuvor eröffneten Fächerbads.

Dort trainiert er auch das Schmetterling-Ass Gabi Reha, die es 1988 zu den Olympischen Spielen in Seoul schaffen sollte. Ihr „Entdecker“ Schulz kümmert sich zu dieser Zeit bereits um die Technik des Fächerbads, nachdem er 1984 die Schwimmmeister-Ausbildung in Duisburg absolviert hatte.

Auf Europa-Reisen mit Pforzheimerin Silke Lippok

Hauptamtlich als Trainer wird Schulz erst wieder zu Beginn des neuen Jahrtausends aktiv. Nach einigem Zögern nimmt er 2002 ein Angebot aus Pforzheim an. „In dieser Gruppe hatte ich ein junges Mädchen unter meiner Fuchtel, das unbedingt zu den Olympischen Spielen wollte“, sagt Schulz über die damals achtjährige Silke Lippok, die erst vier Jahre später in die von Schulz angeleitete Leistungsgruppe wechselt.

„Bei der Technik mussten wir nochmal von vorne anfangen“, berichtet Schulz, der fortan Lippoks Weg in die Weltspitze begleitet. Den Titel bei der Kurzbahn-EM 2011 in Stettin verfolgt er genauso in der Nähe des Beckens wie die Silber-Rennen seines Schützlings bei den Europameisterschaften in Budapest (2010) und Debrecen (2012) – jeweils hinter der Italienerin Federica Pellegrini.

Auch interessant: Schwimm-Gen ist quicklebendig

Rote Mütze als Markenzeichen

„Ich war sehr viel unterwegs bei internationalen Wettkämpfen und habe fast alle Hauptstädte in Europa gesehen“, sagt Schulz. Nur bei der WM 2011 in Schanghai und eben bei Olympia 2012 fehlt der Mann mit der roten Mütze. „Das ist schon immer mein Markenzeichen. So erkennen mich meine Schwimmer sofort“, sagt Schulz. Nach den Spielen in London geht Lippok nach Hamburg und beginnt dort ein Studium, an die Erfolge aus der Pforzheimer Zeit kann sie nicht anknüpfen, nicht zuletzt wegen eines Kreuzbandrisses beim Krafttraining.

Mädels haben im Kraftraum nichts verloren. Rudi Schulz, Schwimmtrainer

Nach Einschätzung von Schulz hätte dieser verhindert werden können. „Mädels haben im Kraftraum nichts verloren. Wenn ich bei Lehrgängen sehe, wie sie Kniebeugen mit 60 Kilo auf dem Buckel machen, da schüttelt es mich.“ Seine Methoden – Stoppuhr statt Smartphone, Notizblock statt Laptop – passen nicht in die moderne Zeit. Schulz ist das egal: „Das Ergebnis zählt.“

Mit Goerigk von Bühl nach Karlsruhe

Und dies spricht auch nach dem Abschied aus Pforzheim im Jahr 2013 für ihn. Beim TV Bühl erkennt er das Lagen-Talent der Giulia Goerigk („Sie hat keine Schwächen“) und führt die Bühlertälerin nach dem gemeinsamen Wechsel zur SGR Karlsruhe an die deutsche Spitze. In der Waldstadt feilt Goerigk inzwischen unter Anleitung von Cheftrainer Jonas Holzwarth an ihrem Olympia-Traum, die Verschiebung der Spiele in Tokio kommt dabei nicht ungelegen.

So lange man Erfolg hat, macht es Spaß.

Schulz kümmert sich derweil als Assistenzcoach um den Nachwuchs und sucht die Nachfolger von Reha, Lippok und Goerigk. Einige deutsche Jugendmeister seien in seiner Gruppe, erzählt Schulz hoffnungsvoll. An ein Ende seiner Trainerlaufbahn denkt er trotz des hohen Alters nicht. „So lange man Erfolg hat, macht es Spaß.“ Und so wird er – wenn es wieder möglich ist – weiterhin täglich im Fächerbad sein Wissen vermitteln.

Feier im ganz kleinen Kreis

In Durmersheim, wo er seit 1976 mit Gattin Erika lebt, feiert Rudi Schulz am 11. April aber zunächst einmal seinen 80. Geburtstag – wegen der Corona-Pandemie gezwungenermaßen im ganz kleinen Kreis.