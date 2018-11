„Sparkasse Bühl alleine für Erderwärmung verantwortlich“

Anzeige

Selbst der Abriss war ein Thema, wenn auch nur kurz. Stattdessen wird die Zentrale der Sparkasse Bühl in der Eisenbahnstraße ab März 2019 in den Rohbauzustand zurückversetzt. Von dem Gebäude, das 1976 nach Plänen des Architekten Rudolf Heinemann (Freiburg) vollendet wurde, wird nur das Stahlbetonskelett bleiben. Der Vorstand des Kreditinstituts stellte jetzt gemeinsam mit dem Architekten Michael Schönle (Planum) den Entwurf für den Umbau vor. Dieser ist das Ergebnis eines Wettbewerbs, zu dem die Sparkasse fünf Büros eingeladen hatte und als dessen Sieger das Bühler Büro Planum im Januar gekürt wurde.

16 Millionen Euro werden investiert

Anlass für die 16 Millionen Euro teure Baumaßnahme ist die katastrophale Energiebilanz des Gebäudes, das 1999 nach Plänen von Seebacher und Krauth (Bühl) um ein viertes Geschoss aufgestockt wurde, ansonsten aber nicht viel mehr als eine Pinselsanierung erfahren hat. Die großflächigen Alu-Fassadenelemente der 1970er Jahre sind extreme Wärmebrücken. Das verleitete den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Matthias Frietsch zu der Aussage: „Wenn man sich unsere Rechnungen anschaut, könnte man meinen, wir seien alleine für die Erderwärmung verantwortlich.“ Auch die Gebäudetechnik ist im Wesentlichen noch auf dem Stand der Erbauungszeit. Ende 2020 sollen die Bauarbeiten, die Vorstandschef Frank König als das größte Projekt in der Geschichte des Kreditinstituts bezeichnet, abgeschlossen sein.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr, der Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse ist, begrüßte den Umbau, den er im Zusammenhang mit der Neugestaltung des angrenzenden Quartiers Campus sieht. Dies sei ein „weiterer Mosaikstein“ für die begonnene Überplanung, die die Stadt noch bis Mitte der 2020er Jahre beschäftigen wird, betonte er.

Bauarbeiten beginnen im Frühjahr 2019

Während der Bauarbeiten ab Frühjahr 2019 müssen die Mitarbeiter des Kreditinstituts ihre Arbeitsplätze räumen. Teilweise sind sie bereits in das benachbarte Gebäude in der Marktstraße umgezogen, an dem die Sparkasse einen Teilbesitz hat und in dem sich schon seit jeher Geschäftsräume befinden. Auch in die Filialen in den Umlandgemeinden wird das Personal vorübergehend ausweichen, beispielsweise sind die EDV bereits nach Kappelwindeck und die Innenrevision nach Weitenung gezogen.

Container während der Bauphase

Für die Kunden wird es während der Bauphase vier Container mit Selbstbedienungsautomaten auf dem Sparkassenplatz geben. Das Beratungscenter zieht in das Gebäude in der Marktstraße um. Nach Fertigstellung der Zentrale werden die dortigen Räumlichkeiten nicht mehr benötigt. Alle rund 100 Mitarbeiter der Hauptstelle finden dann im Hauptgebäude Platz.

Architektur und städtebauliche Einordnung

Als die spätklassizistische Villa Massenbach 1973 für den Neubau der Sparkasse abgerissen wurde, war das ein für die damalige Zeit typischer Eingriff ins Stadtbild. Der vielfach gestaffelte bis zu dreigeschossige Neubau nach Plänen von Rudolf Heinemann wurde durch eine braune Vorhangfassade aus Aluminium und die charakteristischen Sichtbetonbrüstungen der umlaufenden Balkone geprägt. Die Aufstockung nach einem Entwurf von Seebacher und Krauth 1999 hat die Grundstruktur des Hauses kaum verändert, lediglich die Fassaden wurden der aktuellen Mode entsprechend aufgehübscht.

Der im nächsten Jahr beginnenden Umbau auf der Basis des Wettbewerbserfolgs des Büros Planum greift sehr viel stärker in den Bestand ein. Der fast schon pyramidenartig gestufte Baukörper wird an seiner Hauptfassade gegen die Eisenbahnstraße im Bereich des vorspringenden Westflügels aufgestockt. Gleichzeitig wird die Bandfassade der 1970er Jahre durch eine asymmetrische Lochfassade mit drei unterschiedlichen raumhohen Fensterformaten ersetzt. Die umlaufenden Balkone mit ihren Sichtbetonbrüstungen verschwinden aus gestalterischen und energetischen Gründen. Das 1999 als Penthouse aufgesetzte vierte Geschoss wird angeglichen. Das ergibt statt der bisherigen reliefartigen Struktur eine gleichförmige Putzfassade (mit modernem Wärmedämmverbundsystem), die eine beruhigende Wirkung auf die diffusen städtebaulichen Strukturen im mittleren Abschnitt der Eisenbahnstraße haben wird. Die Neustrukturierung der Sparkassen-Zentrale wird gleichzeitig positive Auswirkungen auf die aktuellen Planung für das Quartier Campus haben. Die neue Erschließungsachse fließt vom Haupteingang in der Eisenbahnstraße durch den vorhandene zweigeschossigen Lichthof bis zum Sparkassenplatz an der Rückseite. Durch den dort geplanten zweiten Haupteingang soll eine Gleichwertigkeit der Fassaden erreicht werden.

Das hat städtebauliche Relevanz. Die bisher vom denkmalgeschützten Großherzog-Friedrich-Brunnen im Stadtgarten ausgehende Achse wird durch das Bankgebäude bis zum Sparkassenplatz verlängert. Die Wirkung soll durch ein abgestimmtes Begleitgrün und die Absenkung des kleinen Rondells am Westrand des Sparkassenplatzes erreicht werden. Die dortige Bronzeplastik des Bildhauers Paul Zimmermann, die ein aufgeblättertes Buch zeigt, könnte nach Meinung von Oberbürgermeister Hubert Schnurr in die Nachbarschaft der Mediathek versetzt werden.

Die Egalisierung des modellierten Sparkassenplatzes hat in diesem Zusammenhang dieselbe Aufgabe wie die Überarbeitung der Fassaden. Der große Solitär soll besser in das schwierige städtebauliche Umfeld eingebunden werden. Dies wäre durch einen vollständigen Neubau allerdings noch besser möglich gewesen.

Diese Idee hat der Vorstand der Sparkasse verworfen und sich stattdessen für eine völlige Überformung des Bestands, der zu einem kompakteren und weniger zerklüfteten Baukörper führt, entschieden.