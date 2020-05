Südbadens Handballer schmieden Pläne für den Einstieg in die neue Saison

Anzeige

Alexander Klinkner, Präsident des Südbadischen Handball-Verbands (SHV), hofft, dass die Saison 2020/21 im September starten kann. Dem SHV-Chef ist aber klar, dass es zu einer Verzögerung kommen kann, weshalb verschiedene Pläne für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ausgearbeitet wurden.

„Unser Ziel ist, im Zeitfenster, das wir nutzen können, möglichst viele Spiele auszutragen“, sagt Alexander Klinkner, Präsident des Südbadischen Handball-Verbandes (SHV). Nach diesem Grundsatz richten die SHV-Verantwortlichen die Planungen für die anstehende Saison 2020/21 aus.

Wann die neue Runde tatsächlich gestartet werden kann, steht freilich – wie bei allen anderen Sportarten auch – noch in den Sternen. Klinkner hofft und glaubt daran, dass es für die Handballer im September wieder losgeht. Dafür liegt Plan A in der Schublade. „Sollte es aber doch später werden, haben wir auch einen Plan B beziehungsweise einen Plan C parat“, macht der SHV-Chef deutlich, dass sich sein Verband für alle Eventualitäten rüstet.

Verschiedene Spielmodelle

Für den Fall, dass es im September mit dem Wiedereinstieg nicht klappen sollte, sind verschiedene Spielmodelle möglich, die momentan auf ihre Tauglichkeit abgeklopft werden. „Wenn wir beispielsweise erst nach Weihnachten anfangen können, ist durchaus auch eine einfache Runde denkbar“, sagt Klinkner. Kleinere Spielgruppen, etwa statt der Landesliga Nord und Süd eine viergeteilte Klasse mit jeweils entsprechend weniger Mannschaften, seien denkbar – und auch Play-offs schließt Klinkner nicht aus.

Telefonkonferenz mit den Vereinen

In diesem Zusammenhang informierte der SHV kürzlich seine Mitgliedsvereine erstmals mittels einer Telefonkonferenz. Rund 50 Clubs nahmen die Gelegenheit wahr und ließen sich über den aktuellen Stand der Dinge unterrichten. Im vom Deutschen Handball-Bund (DHB) erarbeiteten „Return-to-play-Konzept“, das einen Acht-Stufen-Plan zur Rückkehr in den Wettkampfsport vorsieht, ist ab 2. Juni, wenn die Sporthallen unter Auflagen wieder geöffnet werden, Stufe vier erreicht.

Dass ab diesem Zeitpunkt die Hallen für das Training in Kleingruppen genutzt werden können, ist aber nicht überall möglich. „Die Situationen vor Ort entwickeln sich unterschiedlich. So sind Sporthallen im Verbandsgebiet als Corona-Notquartiere gesperrt. Aus Freiburg kommt die Meldung, dass die Hallennutzung erst ab 15. Juni möglich ist. Das ist für die Vereine natürlich nicht optimal“, erklärt Klinkner.

Ein besonderes Anliegen der Verbandsspitze ist die Verfügbarkeit der Hallen während der Sommerferien. „Nach mehreren Monaten ohne geregeltes Mannschaftstraining wäre es nicht gut, wenn die Hallen in den Ferien für die Reinigung oder kleine Instandhaltungsmaßnahmen gesperrt wären“, so Klinkner, der ankündigt, dass der SHV den Vereinen ein entsprechendes Schreiben zur Weitergabe an die Träger der Hallen bereitstellt.

Notwendige Limitierungen

„Der Wiedereinstieg in den Mannschafts- und Kontaktsport Handball ist eine Herausforderung für die Vereine. Kleine Gruppen erfordern mehr Trainer und Trainingszeiten. Die Konstanz in der Gruppenzusammensetzung begrenzt die Trainingsinhalte, aber es führt kein Weg an diesen Limitierungen vorbei, wenn wir eine Chance haben wollen, zur Spielrunde 2020/21 im September wieder in die Halle und auf die Platte wollen“, sagt SHV-Präsident Klinkner, der mit dem Ablauf der Telefonkonferenz-Premiere insgesamt sehr zufrieden war.