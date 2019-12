Trauer um den begnadeten Geschichtenerzähler Paul Güde vom Aspichhof

Anzeige

Eine traurige Nachricht zum Jahresende: Paul Güde ist tot. Verwalter des Aspichhofs in Ottersweier, Mundartdichter, Geschichtenerzähler, „Novemberlicht“-Erfinder: Güde war ein umtriebiger Streiter für die alemannische Kultur.

Am Anfang war das Wort. Der Bibel-Satz kann auch auf Paul Güde gemünzt werden. Früh schon war er zum Erzähler geworden, später hat der Gutsverwalter vom Ottersweierer Aspichhof immer wieder in seinen Gedichten die Welt im Eichendorffschen Sinne zum Singen gebracht, er hat aus Alltäglichem wunderschöne Lieder gemacht. Jetzt ist seine tiefe, sonore Stimme für immer verklungen: Paul Güde ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Die Trauerfeier findet am Samstag, 4. Januar, um 14 Uhr in der Wallfahrtskirche Maria Linden statt.

Schon früh ein Märchenerzähler im positiven Sinne

Bei seinen sieben Geschwistern habe er früh „als Märchenerzähler im positiven Sinne“ gegolten, erzählte Güde einmal. Die Lust am Fabulieren, aber auch die Kunst, seine Mundartwörter präzise zu setzen, ließen ihn zu einem Verfechter einer Heimatkultur werden, die ohne Tümelei auskommt und die die Dinge auch kritisch beleuchtet. Ja, Paul Güde konnte scharfzügig sein, er hat das lächelnd mit seiner Zeit bei den Jesuiten entschuldigt, bei denen er einen Teil der Schulausbildung genossen hatte; ja, Paul Güde konnte poltern, bärbeißig sein: Das Wort von der rauen Schale um den weichen Kern trifft die Sache sehr genau. Denn da war auch die melancholische Seite, die leise Wehmut, die sich neben all dem knitzen und manchmal derben Humor durch seine Geschichten zieht, der Windhauch der Melancholie: „’s Läwe halt“, wie es in einer zutiefst berührenden Geschichte über einen Mitarbeiter auf dem Aspichhof hieß.

Fast 40 Jahre auf dem Aspichhof

Dort oben, wo der Blick über das Rheintal schweift und Freiheit verheißt, da war fast 40 Jahre lang sein Zuhause, bis er 2007 in den Ruhestand ging. Nach dem Studium der Agrarwissenschaften kam Güde als Verwalter auf den Hof, der damals noch eine Einrichtung des Landkreises Bühl war. Dass er hier mit Behinderten zu tun haben würde, war ihm nicht klar. Doch entwickelte sich zwischen dem Verwalter und den Bewohnern ein inniges Verhältnis. Güde ist es über Jahrzehnte gelungen, den Hof und dessen Prinzipien zu erhalten, er hat neue Strukturen und Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen. Viele Jahre hat er Angst um die Zukunft des Hofes gehabt, doch er hat selbst dafür gesorgt, dass sie nicht siegte: Die Erfolgsgeschichte des Aspichhofs ist von Paul Güde nicht zu trennen.

Arbeitsplatz und Stofflieferant

Doch der Hof war nicht nur Arbeitsplatz, er war auch Stofflieferant für viele schnurrige Geschichten, mit denen Güde Preise einheimste. In den 70er Jahren hat er angefangen, für seine Kinder Geschichten aufzuschreiben. Dann schrieb er Lieder und trug sie bei den legendären „Schwanengesängen“ im gleichnamigen Bühler Gasthaus vor. Unvergessen seine hymnische Klage: „Z’ Kappel vor der Kirch’, do steht e alte Lind’, dass die nimm läwe will, des isch ä Sind’.“ Seine ersten Lieder waren kämpferische Protestsongs, auch für Paul Güde war Wyhl ein künstlerisches Erweckungserlebnis.

In Wyhl René Egles kennengelernt

Dort lernte er auch den Elsässer René Egles kennen – ein Glücksfall für die alemannische Kultur. Wie oft sind sie gemeinsam aufgetreten, wie oft sind sie bei einem guten Wein zusammengesessen und haben ihre Geschichten gesponnen, und wie haben sie gemeinsam auch neuen Generationen den Blick geschärft für die Poesie des Alltagslebens, immer so vermittelt, „wie mir der Schnabel gwachse isch“. 1995 half Güde, die Kulturreihe „Novemberlicht“ aus der Taufe zu heben, die Künstler von links und rechts des Rheins zusammenbringt; es ist nicht vermessen, Güde den „Vater des Novemberlichts“ zu nennen.

Gewinnbringende Diskussionen

Es war eine Lust, ein Gewinn, manchmal auch fordernd, mit diesem Genussmenschen und badischen, oder besser: alemannischen Patrioten zu diskutieren. Über Literatur und Geschichte, über die Musik, über die Politik, deren Akteur er als Ottersweier Gemeinderat der Freien Wähler fast 20 Jahre lang war, den Aspichhof und den Weinbau – über das Leben halt.

Seine Worte werden bleiben

In den letzten Jahren war es ruhig geworden um ihn. Schwere Schläge hatte er zu verkraften. Nun hat die Kraft nicht mehr gereicht. Paul Güde ist gegangen, seine Geschichten aber, seine Worte: Sie werden bleiben.