Trotz Überversorgung kein Termin beim Kinderarzt in Bühl

Nach dem Tod des Bühler Kinderarztes Ekkehard Baum bangen die Eltern in Bühl, ob es einen Nachfolger geben wird. Diese Sorgen sind berechtigt, denn die Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg geht für den Bereich Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden von einer Überversorgung in der Größenordnung von 175 Prozent im Fachgebiet Pädiatrie aus. Das geht aus einer Statistik des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen vom 24. Oktober 2018, die der Redaktion vorliegt, hervor. Allerdings konzentriert sich das angebliche Überangebot für Kinderärzte in der Region keineswegs im südlichen Landkreis Rastatt. In Bühl gibt es neben Baum nur noch eine weitere Kinderarztpraxis.

Berechnung auf Landkreisebene

Nach Auskunft von Kai Sonntag, dem Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, hat der Gemeinsame Bundesausschuss als oberstes Gremium der Selbstverwaltung der Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen, bestimmt, dass der Bedarf für die allermeisten Fachärzte auf Landkreisebene festgelegt wird. „Für bestimmte Spezialisten wie Kardiologen, Rheumatologen oder Radiologen gibt es sogar eine regionale Ebene“, sagt Sonntag. „Im Fall Bühl ist das der mittlere Oberrhein. Lediglich für die Zulassung von Hausärzten gibt es innerhalb der Landkreise eine Unterteilung mit kleineren Einheiten.“

Diskussionen in der Politik

Laut Sonntag wird in der Politik seit einigen Jahren diskutiert, ob die Zulassung von Kinderärzten nicht nach dem Beispiel der Hausärzte geregelt werden soll. „Gleichzeitig sind aber Eltern bereit, immer weitere Strecken für den Besuch beim Kinderarzt zu fahren“, stellt er fest. Es wird also nicht unbedingt ein Kinderarzt im jeweiligen Wohnort konsultiert.

Nachfolger in Bühl ist möglich

Im Fall Bühl gibt es aber durchaus Hoffnung für eine Nachfolgeregelung für Ekkehard Baum. „Wenn eine Praxis aufgegeben wird oder wenn der Praxisinhaber stirbt, können die gesetzlichen Erben den Antrag stellen, dass dieser Praxissitz erhalten bleibt“, berichte Kai Sonntag. Das gelte ausdrücklich auch in Gebieten mit einer Überversorgung wie dem Landkreis Rastatt und dem Stadtkreis Baden-Baden.

Öffentliche Ausschreibung

Der Sitz der Praxis wird in einem solchen Fall öffentlich ausgeschrieben. „Dann muss man abwarten, was passiert“, meinte Sonntag. „Wenn sich kein Interessent findet, fällt die Praxissitz, in diesem Fall also in Bühl, weg. Gibt es einen Interessenten, kann dieser mit den Erben über die Modalitäten der Praxisübernahme verhandeln.“

Suche muss schnell gehen

Für die Stadt Bühl und die Nachbargemeinden ist es deshalb wichtig, dass sich im Zusammenhang mit der Ausschreibung umgehend ein Nachfolger meldet. Ist diese Frist verstrichen, kann sich im gesamten Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden (und damit auch in Bühl) kein neuer Kinderarzt mehr niederlassen. „Wer sich unabhängig von der Praxis Baum für Bühl interessiert, erhält keine Zulassung“, konstatiert Sonntag.

OB Schnurr schreibt an Kassenärztliche Vereinigung

Oberbürgermeister Hubert Schnurr kennt das Problem mit dem Mangel an Kinderärzten in Bühl, der bereits vor dem Todesfall bestanden hat. „Im Frühsommer hat sich eine junge Familie bei mir beschwert, weil sie kurzfristig für ihr krankes Kind in Bühl keinen Termin beim Kinderarzt bekommen hat“, berichtete er. Hubert Schnurr nahm dies am 11. Juni zum Anlass für einen Brief an die Kasenärztliche Vereinigung in Freiburg. Am 3. Juli erhielt er Antwort: Man arbeite an einer für Bühl zukunftsfähigen Lösung, könne aber aus Datenschutzgründen aktuell nichts sagen. Den Tod von Ekkehard Baum wird Schnurr jetzt zum Anlass für einen weiteren Brief an die Kassenärztliche Vereinigung nehmen. Darin will er auf die besondere Dringlichkeit verweisen.