Als Bühl noch Eisenbahnknoten war

Bahngeschichten gibt es in Bühl jede Menge. Über Jahrzehnte war die Zwetschgenstadt sogar ein Eisenbahnknoten. In loser Folge berichtet der ABB über Bühls Bahnhistorie. In diesem Teil der Serie geht es um die badische Hauptbahn, deren Abschnitt von Oos nach Offenburg vor 175 Jahren vollendet wurde.

Die Rheintalbahn von Mannheim über Karlsruhe nach Basel war und ist eine der großen wie wichtigen Magistralen des Schienenverkehrs in Deutschland und Europa. Die badische Hauptbahn misst gut 400 Kilometer und ist die längste wie älteste Bahnstrecke der Deutschen Bahn. Und sie gehört zu den höchstbelasteten im Netz der DB.

Am 1. Juni 1844 lagen zwischen Oos und Offenburg die Gleise

Seit genau 175 Jahren können auch die Bühler die Welt über die Schiene „erobern“. Am 1. Juni 1844 begann zwischen Oos (Baden-Baden) und Offenburg der Betrieb. Damit gehört Bühl zu den Städten, die in Deutschland sehr früh mit der Eisenbahn in Kontakt kamen. Der erste Dampfzug rollte bekanntlich ab 1835 zwischen Nürnberg und Fürth.

Empfangsgebäude des Bühler Bahnhofs eines der ältesten in Deutschland

Das Empfangsgebäude des Bühler Bahnhofs entstand 1844 nach den Plänen des Architekten Jakob Paniani und ist damit ein Zeuge dieser Zeit, in der die Bahn für wirtschaftlichen Aufschwung stand. Und noch mehr: Die Eisenbahn ermöglichte den Menschen eine bislang nicht gekannte Form der Mobilität. In Baden setzte man sich sehr früh mit dem Thema Schienenverkehr auseinander, befördert von den Ideen der Eisenbahnpioniere wie Friedrich List, Ludwig Newhouse oder Karl Friedrich Nebenius.

Landtag von 1838 beschloss Bahnbau von Mannheim nach Basel

Bereits 1838 wurden – nach rund eineinhalb Jahren ministerieller Vorplanung – Nägel mit Köpfen gemacht. „Auf dem Landtage von 1838 wurde der Bau der großen badischen Bahn von Mannheim an die südliche Grenze des Landes bei Basel beschlossen“, schreibt Karl Müller in seinem 1904 erschienenen Werk „Die badischen Eisenbahnen in historisch-statischer Darstellung“. Das Gesetz zur

Zentrales Dokument im Generallandesarchiv Karlsruhe

„Erbauung einer Eisenbahn von Mannheim bis an die Schweizer Grenze bei Basel“ wurde dann „Gegeben zu Carlsruhe in Unserem Staats-Ministerium, den 29. März 1838“ durch „Leopold, von Gottes Ganden, Großherzog von Baden und Herzog von Zährigen“. Laut Artikel 1 des im Generallandesarchiv (GLA) in Karlsruhe aufbewahrten Dokuments wird eine Eisenbahn „von Mannheim über Heidelberg, Carlsruhe, Rastatt, Offenburg, Dinglingen und Freiburg bis zur Schweizer Grenze erbaut. Kehl wird durch eine Seitenbahn mit der Hauptbahn verbunden.“

Bahnbauer mussten regelmäßig Rapport liefern

Über Fortschritte und Kosten beim Bahnbau mussten die Verantwortlichen dem Landtag regelmäßig Rapport liefern. Interessanterweise war die Strecke gleich zweigleisig geplant, anfangs wurde aber überwiegend nur ein Schienenstrang verlegt. Die Zugdichte war natürlich in der frühen Zeit eine andere als heute. Die Traktion war (natürlich) mit Dampf, und die Personenwagen glichen in ihren Aufbauten Kutschen.

Sechs Zugpaare fuhren laut Winterfahrplan 1844/45 (Original im GLA) auf der badischen Hauptbahn zwischen Mannheim und Offenburg. In beide Richtungen gab es jeweils drei durchgehende Verbindungen. Wer damals vom Norden Badens in die Ortenau wollte, konnte um 7.10 Uhr in Mannheim starten und erreichte Offenburg um 12.36 Uhr. In „Carlsruhe“ kam dieser Zug um 9.45 Uhr an, verließ die Fächerstadt um 10 Uhr, fuhr ab Bühl um 11.36 Uhr und ab Achern um 11.54 Uhr.

25 Minuten von Bühl nach Oos

In die Gegenrichtung ging es durchgehend ab Offenburg um 11.10 Uhr, Bühl 12.14 Uhr, Steinbach 12.24 Uhr, Oos (Baden-Baden) 12.39 Uhr, Rastatt 12.58 Uhr. Mannheim wurde schließlich um 16.38 Uhr erreicht. Ein Regional-Express (RE) braucht heute für die Strecke von Offenburg nach Karlsruhe 47 Minuten, der ICE sogar nur eine gute halbe Stunde. Karlsruhe erreicht man von Bühl per RE in 28 Minuten. Für den Weg nach Baden-Baden werden sieben Minuten veranschlagt.

Spurweite betrug anfangs 1600 Millimeter

Von Offenburg nach Mannheim benötigt ein ICE heute laut Fahrplan 58 Minuten, nur mit Regionalzügen sind es mit Umsteigen in Karlsruhe knappe zwei Stunden. Da war die Bahn vor 175 Jahren doch etwas länger unterwegs. Die Spurweite der Gleise betrug 1 600 Millimeter. Die ersten Lokomotiven kamen, da in Baden die Erfahrung im Bau dieser Maschinen fehlte, aus England und hießen Greif sowie Löwe.

„Badenia“ die erste „eigene“ Lokomotive

Die Karlsruher Maschinenfabrik Kessler lieferte 1842 mit der „Badenia“ die erste, in Südwestdeutschland produzierte Lok. Das mit der Breitspur erwies sich für die Badener sehr bald als Problem, denn die Majorität im schnell wachsenden internationalen Hauptbahnnetz war eine Spurweite von 1 435 Millimetern. So wurden die Gleise in Baden 1854/55 umgerüstet. Bereits 1870 war dann auch die direkte Verbindung von Mannheim nach Karlsruhe über Graben-Neudorf vollendet.

Baden wird ein Weltmarktplatz werden

Die Eisenbahn brachte in der Folge das, was Ludwig Newhouse prognostizierte: „Baden wird ein Weltmarktplatz werden.“ In Bühl trat zum Beispiel das mittelbadische Obst aus der 1894 erbauten und 2001 abgerissenen Güterhalle seine Reise „in alle Welt“ an und sorgte für Wohlstand. Und per Bahn konnte nun auch der Bühler vor seiner Haustür erschwinglich auf Tour zu fernen Orten gehen.

Ab Sommer 1845 bis nach Freiburg

Bereits ab Sommer 1845 dann auch nach Freiburg, denn am 30. Juli war der Abschnitt von Offenburg in die Breisgau-Metropole fertig gestellt. Ab 1848 standen in Baden die Zeichen auf Revolution und die Bahn diente nun auch militärischen Zwecken, sprich Truppenverschiebungen. Und natürlich nutzten auch die Freischärler die Möglichkeit, mit dem Zug vergleichsweise schnell zu reisen. Die Eisenbahn wurde nun auch militärisch-strategischer Faktor und gleich mehrfach gab es Anschläge von Revolutionären auf die Gleisanlagen.

