Unterwasserfotografen in Mittelbaden widmen sich den kleinsten Lebewesen im Baggersee

Hecht, Karpfen und Barsch sind die Top drei der Lebewesen unterhalb der Wasseroberfläche in den mittelbadischen Baggerseen. Daneben gibt es aber noch viel mehr Lebewesen in den Seen. Die Mitglieder der Sektion Unterwasserfotografie (UWF) des Tauchsportverein Mittelbaden. (TSVMB) unter der Leitung von Axel Grünewald haben sich der Makrofotografie verschrieben und nehmen den Mikrokosmos in den Fokus.

Die seit diesem Jahr bestehende Sektion hat sich genau diesem Lebensraum verschrieben. Um in diesen einzutauchen braucht es für die Unterwasserfotografen eine gute Tarierung nah über dem Grund, um Aufwirbelungen zu vermeiden, darüber hinaus ein gutes Auge, eine gute Kamera mit externem Blitz und Geduld, Geduld, Geduld, schreibt der Verein. Dieser Mikro-Lebensraum, den man mit bloßem Auge kaum wahrnehmen kann, machen die Mitglieder mit ihren Unterwasseraufnahmen sichtbar.

Fotos bei fast jedem Tauchgang

Bei fast jedem Tauchgang werden detaillierte Unterwasserbilder aufgenommen. Die Beobachtungen und Daten werden nach dem Tauchgang dokumentiert, bearbeitet und an die Sektionsgruppe Naturwissenschaftliches Tauchen (Nawita) des Tauchsportvereins weitergeleitet, damit diese die Daten mit in ihre Projektarbeiten aufnehmen können.

So leisten die mittelbadischen Hobbytaucher und die Sektionsgruppen seinen Beitrag, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die regionale Unterwasser Flora und Fauna zu dokumentieren und diese Daten mit allen interessierten Institutionen zu teilen.

Als Beispiele werden einige Arten aus dem Mikro-Lebensraum dargestellt. Süßwasserpolypen werden je nach Art bis zu drei Zentimeter groß. Mit den Fangarmen (Tentakeln), die am oberen Ende um die Mundöffnung herum angeordnet sind, angelt sich der Polyp seine Beute (Wasserflöhe oder anderes Kleingetier bis hin zu winzigen Jungfischschen), um diese dann in die Mundöffnung zu stopfen. Noch viel kleiner sind Kugelmilben, die nur bis zu vier Millimeter groß werden.

Kugelmilbe eine der auffälligsten Wassermilben

Die Kugelmilbe ist ein Vertreter der Süßwassermilben (HydrachneIlae). Sie gehört zu den auffälligsten Wassermilben Mitteleuropas und stellt dabei die häufigste der 20 heimischen Hydrachna-Arten dar. Sie lebt in stehenden Gewässern und jagt vornehmlich nach Wasserflöhen. Die Kugelmilbe ist auffällig rot gefärbt. Ihr Körper ist kugelförmig, das namensgebende Merkmal der Art, und rundum mit feinen Chitindornen besetzt.

Der Seegraskäfer (lateinische Bezeichnung: Macroplea mutica) ist ein seltener wasserlebender Käfer aus der Familie der Blattkäfer (Chrysomelidae). Er misst rund sechs bis sieben Millimeter und besitzt lange Antennen. Wie alle Macropleae lebt er auch als Imago unter Wasser, zumeist in einer Wassertiefe von 25 bis 50 Zentimetern in schilfbestandenem Brackwasser, und ernährt sich von Wasserpflanzen wie Laichkraut (Potamogeton) und Tausendblatt (Myriophyllum).

Das Bundesamt für Naturschutz hat den Seegraskäfer auf seiner Liste der gefährdeten Arten gesetzt. In Sachsen-Anhalt ist nach jetzigem Kenntnisstand mit dem Trockenfallen des Salzigen Sees bei Eisleben der Seegraskäfer bereits verschwunden.

In stehenden und langsam fließenden Gewässern leben Köcherfliegenlarven. Die Ordnung der Köcherfliegen weisen in Mitteleuropa zirka 300 Arten auf. Köcherfliegen haben eine vollständige Entwicklung mit einem Puppenstadium. Sie sind am nächsten mit den Schmetterlingen verwandt. Bei ihnen sind aber Körper und Flügel behaart, während bei Schmetterlingen die Flügel beschuppt sind. Außerdem haben sie keinen Saugrüssel wie die Schmetterlinge. Die Flügel werden dachartig über dem Körper gefaltet.

