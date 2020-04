Uwe Kotzan wird der neue Chef am Baden Airpark

Anzeige

Der Baden Airpark hat einen neuen Chef: Der Aufsichtsrat hat sich für Uwe Kotzan entschieden. Der 58-Jährige übernimmt zum Jahreswechsel die Geschäftsführung von Manfred Jung, der sich nach 19 Jahren in Rheinmünster in den Ruhestand verabschieden wird.

Der Montag war ein bewegter Tag für Uwe Kotzan. Viele Medienvertreter wollten am Telefon wissen, wer denn dieser Mann ist, der künftig die Geschäftsführung der Baden-Airpark GmbH übernimmt. Die Personalentscheidung pro Kotzan hat der Aufsichtsrat am Montag getroffen.

Und wer dieser Mann ist? Ein 58-jähriger ehemaliger Luftwaffenoffizier, der seit sieben Jahren die Flughafen Erfurt GmbH führt. Und ein Mann, der sich noch ziemlich bedeckt hält mit seinen Plänen in Rheinmünster.

Verkehrsminister lobt neuen Geschäftsführer

Erst zum Jahresende tritt Manfred Jung nach 19 Jahren als Geschäftsführer des Baden-Airparks seinen Ruhestand an. Offizieller Arbeitsbeginn für Kotzan ist der 1. Januar 2021. „Es wird einen Übergang geben, das wird vertrauensvoll und intensiv“, sagt Kotzan. Eine zeitweise Doppelbesetzung möchte er bei seiner Übergabe in Erfurt und auch am Baden-Airpark vermeiden.

Aufsichtsratsvorsitzender und Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) lobt den neuen Geschäftsführer als „hoch qualifizierten und erfahrenen Manager“. Kotzan kenne sich „hervorragend beim Thema Luftverkehr aus und weiß, in welchem Umfeld Regionalflughäfen heute agieren müssen“.

Kotzan für deutlich mehr Passagiere zuständig

Der 58-Jährige betreute als Berater auch die Wiederinbetriebnahme des Flughafens Lahr oder den Ausbau des Bundeswehrflugplatzes Niederstetten. Zudem war er acht Jahre lang Geschäftsführer der Flugplatz Schwäbisch Hall GmbH.

In Erfurt ist er für den bundesweit kleinsten Flughafen in der Kategorie der internationalen Flughäfen zuständig. Die Flughäfen werden bei der Klassifizierung in regional und international eingeteilt. Während Erfurt für 2019 insgesamt 156.326 Passagiere aufweist, waren es am Baden-Airpark rund 1,3 Millionen.

Regionalflughäfen seien für ihn kein neues Thema, betont Kotzan. Ohnehin seien diese nicht alleine an den Passagierzahlen zu messen. „Es ist wichtig, die Liquidität zu sichern. Das ist mir in Erfurt ganz gut gelungen.“

Mich reizt die Herausforderung Uwe Kotzan

Jung sei es gelungen, den Baden-Airpark zu einem Regionalflughafen zu machen. „Meine Aufgabe wird sein, das fortzuführen.“ Nach dem coronabedingt für alle Flughäfen schweren Jahr 2020 wolle er im kommenden Jahr auf einen Horizont bis 2030 eingehen.

Kotzan betont: „Mich reizt die Herausforderung, auch verbunden mit dem Gewerbepark – das ist eine Besonderheit.“ Im Gewerbepark sind 130 Unternehmen mit über 2.700 Mitarbeitern angesiedelt.