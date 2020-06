Volleyball Bisons Bühl empfangen nach Freilos die United Volleys Frankfurt

Anzeige

Der Blick bei den Volleyball Bisons Bühl geht nach vorne. Nach der Pokalauslosung stehen die ersten Termine für die Saison 2020/21 fest. Die Bisons treffen im Viertelfinale auf die United Volleys Frankfurt. Bei der Kaderplanung muss Manager Oliver Stolle einen Ersatz für den wechselnden Top-Scorer Anton Qafarena finden.

Ob die Auslosung für den deutschen Volleyball-Pokal 2020/21 aus Sicht der Bisons Bühl optimal gelaufen ist, lässt sich noch nicht genau einschätzen. Manager Oliver Stolle hatte sich im Vorfeld ein Heimspiel nur für den Fall gewünscht, dass dann auch – zumindest in einer reduzierten Anzahl – Zuschauer zugelassen sind.

Aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie ist es aus heutiger Sicht durchaus denkbar, dass beim Viertelfinal-Duell zwischen den Bisons und den United Volleys Frankfurt am 25. oder 26. November in der Großsporthalle wieder Unterstützung von den Rängen möglich sein wird.

Wiedersehen mit Baxpöhler und Schmidgall

Jedenfalls kommt es dann zum Wiedersehen mit zwei ehemaligen Bühlern. Noah Baxpöhler wirkte in der Saison 2016/17 im Badischen, ehe der Mittelblocker nach zwei Jahren in Lüneburg und einem in Toulouse nun nach Frankfurt wechselte. Dorthin zog es auch Zuspieler Mario Schmidgall nach drei Jahren in Bühl.

Gelingt den Bisons ein Sieg gegen Frankfurt, geht es im Halbfinale am 16. oder 17. Dezember zum Sieger der Partie SVG Lüneburg gegen VfB Friedrichshafen. Das Finale findet am 28. Februar 2021 zum sechsten Mal in Serie in Mannheim statt, der Vertrag mit der SAP Arena wurde vor einigen Monaten bis 2025 verlängert. Die Bisons waren bereits zweimal in Mannheim, verloren 2016 und 2018 aber jeweils klar.

Bei der Pokalrunde 2020/21 sind nur neun Mannschaften am Start

Die kommende Pokalrunde bietet wegen der Corona-Pandemie einige Besonderheiten. So sind ausnahmsweise nur Erstligisten dabei. Da der Ausbildungsclub VCO Berlin nicht teilnimmt, sind nur noch neun Teams am Start.

Vor der einmaligen Auslosung, bei der anders als üblich bereits alle Runden ermittelt wurden, wurden bei den Männern neben Titelverteidiger Berlin Volleys auch Frankfurt, Friedrichshafen und die Volleys Herrsching für das Viertelfinale gesetzt. Freilose erhielten dann Lüneburg, die Giesen Grizzlys und Bühl.

Das einzige Achtelfinale (7. oder 8. November) bestreiten die Netzhoppers Königs Wusterhausen und die Powervolleys Düren. Die Pokal-Termine sind noch unter Vorbehalt, wie Losfee Viola Knospe aus dem Management der Volleyball Bundesliga (VBL) nach der Auslosung im VBL-Center in Berlin am Freitag erklärte. „Uns fehlen noch die Termine der internationalen Wettbewerbe“, sagte Knospe.

Nach Qafarenas Abschied sollen noch drei Neuzugänge kommen

Bei der Kaderplanung mussten die Bisons Bühl indes einen nicht unbedingt erwarteten Rückschlag hinnehmen. In Top-Scorer Anton Qafarena geht ein Akteur, der angesichts der limitierten Mittel nicht einfach zu ersetzen sein wird.

Diese waren wohl auch ausschlaggebend für den Abschied des Albaners, wie Manager Stolle mitteilt: „Anton hat noch einen Vertrag für die kommende Saison, jedoch zu Konditionen, die wir unter den aktuellen finanziellen Umständen nicht erfüllen können. Wir haben ihm ein Änderungsangebot unterbreitet, in der Hoffnung, dass er dieses annimmt. Leider hat er sich dazu entschieden einen neuen Club zu suchen.“ Aktuell stehen sechs Spieler für den neuen Kader fest, mindestens drei Neuzugänge wollen die Bisons noch für ihren Rumpfkader verpflichten.