Volleyball: Das Runde soll nicht in das Bühler Eckige

Die Vorzeichen für eine sportlich reizvolle Auseinandersetzung sind nicht schlecht: Wenn an diesem Sonntag (4. März 2018) die Volleyball Bisons des TV Bühl in der Mannheimer SAP Arena gegen den VfB Friedrichshafen um den deutschen Volleyball-Pokal spielen, ist es erstmals ein rein baden-württembergisches Finale. Ein Duell wie David gegen Goliath – und ein badisch-schwäbisches Duell obendrein.

Das junge Team aus Mittelbaden will der erfolgsverwöhnten Mannschaft vom Bodensee die Hörner zeigen und den 15. Pokalsieg der „Häfler“ verhindern. Die sind im Volleyball aber das, was der FC Bayern München im Fußball ist: Das Top-Team der Liga, Rekordmeister und Champions-League-Sieger von 2007.

Rund 1200 Bühler Fans feuern Mannschaft in der SAP Arena an

Friedrichshafen gilt auf dem Papier als der klare Favorit, aber in einer Hinsicht sind die Bühler deutlich im Vorteil: Rund 1 200 Fans aus der Zwetschgenstadt wollen ihr Team lautstark anfeuern. Darunter Musiker der Stadtkapelle, die das Badnerlied anstimmen werden, zu dem die Fans dann eine auf die Bühler Volleyballer gedichtete Strophe schmettern wollen.

Stadtkapelle will Badner-Lied spielen

Im Fanblock von Friedrichshafen ist der Andrang deutlich geringer: Gerade einmal 350 Anhänger der Häfler reisen nach Mannheim. Aus VfB-Sicht eine stattliche Unterstützung, wie Sprecherin Gesa Katz findet. Zum Damen- und Herrenpokalfinale werden insgesamt rund 11000 Besucher in der SAP Arena erwartet. Für Volleyball eine gewaltige Kulisse.

Badener gegen Schwaben

Badener gegen Schwaben – das bereitet im Fußball Ordnungskräften bisweilen größtes Kopfzerbrechen, wie vergangene Duelle zwischen dem Karlsruher SC und dem VfB Stuttgart (leider) zeigten. Im Volleyball sind Fan-Streitigkeiten nicht zu erwarten.

Saisonhöhepunkt mit 11000 Zuschauern

Wie im Fußball ist freilich auch in dieser Ballsportart das Pokalfinale ein Saisonhöhepunkt, allerdings unter völlig anderen Vorzeichen. Einen warmen Geldregen wie die Fußballklubs dürfen die Volleyball-Pokalfinalisten nicht erwarten. Zwar schüttet der Verband Prämien aus, aber über die Höhe hüllt man sich dort in Schweigen. Der Bühler Geschäftsführer Manohar Faupel spricht von einer „überschaubaren Antrittsprämie“. Sie dürfte sich im oberen vierstelligen Bereich bewegen.

Überschaubare Antrittsprämie

„Ohne die Unterstützung eines Sponsors würde es in Richtung Nullnummer laufen“, meint der Funktionär des badischen Pokalfinalisten zu den Gesamtkosten des bevorstehenden Auftritts in Mannheim. Vor zwei Jahren standen die Bisons nach dem Ausstieg eines Sponsors noch knapp vor dem finanziellen Aus. Inzwischen hat sich der Club mit einer Spielbetriebsgesellschaft neu aufgestellt und steht nach 2016 und der 0:3-Niederlage gegen Berlin zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte im Pokalfinale.

Auch Bühls OB Schnurr feuert das Team in der Arena an

Das ist vor allem für das Image gut, sagt Faupel und stellt eine deutlich höhere Wahrnehmung des Clubs vor allem in der Stadt fest. Als Imageträger für die Stadt sieht auch Oberbürgermeister Hubert Schnurr den Erstligisten. Als Präsident des TV Bühl drückt er den Volleyballern immer die Daumen und ist beim Finale in Mannheim im Fanblock mit dabei.

Heimische Halle gilt als „Hexenkessel“

Bei Heimspielen in der rund 1 700 Zuschauer fassenden Bühler Großsporthalle, die wegen der lautstarken Fan-Unterstützung auch als „Hexenkessel“ gilt, empfängt der Verein im Schnitt um die 1 200 Besucher. Die Volleyballfans kommen vor allem aus dem Raum zwischen Offenburg und Karlsruhe.

Seit dem Jahr 2009 mischt Bühl in der ersten Liga mit. Dort Jahr für Jahr zu bestehen, ist keine leichte Aufgabe, aber bei der Talentsuche hatten die Verantwortlichen um Trainer Ruben Wolochin zuletzt immer wieder ein glückliches Händchen. Die Spieler um den Star des Teams und japanischen Nationalspieler Masahiro Yanagida sind Vollprofis.

Bisons-Etat liegt bei einer Million Euro

Aktuell liegt der Bühler Etat bei rund einer Millionen Euro – der des Pokalgegners Friedrichshafen dürfte bei 2,5 Millionen Euro liegen. Zum Vergleich: Fußballdrittligist Karlsruher SC investiert mehr als beide Volleyball-Vereine zusammen: knapp sechs Millionen Euro.

Rund 100 Sponsoren fördern das Team

Um die 100 Sponsoren sichern die Bühler Volleyball-Erstligalizenz. Rund 70 Prozent davon sind so genannte Kleinsponsoren. Ihr Engagement beginnt bei einem mittleren vierstelligen Betrag. Unter dem Strich decken diese Unterstützer aber ein Drittel des Sponsorenaufkommens ab, erläutert Faupel. Ebenfalls je ein Drittel kommt vom Hauptsponsor und von drei weiteren größeren Geldgebern.

Faupel drückt Offenburger Damen und SSC Karlsruhe die Daumen

Regionale Volleyball-Konkurrenz fürchtet man in Bühl nicht. Im Gegenteil: Faupel sieht in einem möglichen Erstligaaufstieg der Offenburger Volleyball-Damen oder einem mittelfristigen Aufstieg des SSC Karlsruhe in die erste Liga der Männer sogar eine große Chance: „Das würde die Wahrnehmung dieser Sportart erhöhen.“ Der Bisons-Geschäftsführer könnte sich zudem eine gemeinsame Vermarktung vorstellen. Doch das ist im Moment alles noch Zukunftsmusik.

Der Ball ist rund

Zunächst steht das Pokalfinale in Mannheim im Blickpunkt. Um ein Gefühl für die ungewohnt große Kulisse zu bekommen, haben die Bühler Volleyballer kürzlich ein Heimspiel der Rhein-Neckar-Löwen, dem Tabellenführer der Handball-Bundesliga, in der SAP-Arena besucht. Teammanager David Molnar hat die Pokalfinale-Stimmung vor zwei Jahren noch als Bühler Spieler miterlebt. „Der Ball ist rund“, bemüht er ein Zitat des Fußball-Weltmeistertrainers von 1954, Sepp Herberger. Will heißen: In einem Spiel ist immer alles möglich. Und: „Hauptsache, das Runde geht nicht ins Eckige“, meint er schmunzelnd. Wenn der Ball im Bühler Eckigen landet, ist es ein Punkt für den Gegner…

Bei einem Sieg würde Bühl Kopf stehen

Die Bühler Fans träumen derweil schon einmal von einer Sensation: „Bei einem 3:2-Sieg würde Bühl Kopf stehen“, prophezeit Diana Wolf vom Bisons-Fanklub „Baden Rockets“. Eine Trophäe haben die Bühler übrigens bereits sicher: Beim Gala-Abend des Volleyball-Verbandes für die Teams am Abend vor dem Pokalfinale am Sonntag bekommen sie ein „goldenes Händchen“ – für den besten Ballwechsel im Pokalwettbewerb beim Halbfinalsieg gegen Herrsching.

Live-Ticker aus Bühler Fan-Block

Das SWR Fernsehen überträgt das Herrenfinale ab 13.45 Uhr.