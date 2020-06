Volleyballer von Bisons Bühl hoffen auf viele Zuschauer beim Saisonstart im Oktober

Anzeige

In gut vier Monaten wollen die Volleyball Bisons Bühl wieder um Bundesliga-Punkte spielen. Während die Kaderplanung fast abgeschlossen ist, gibt es einige Baustellen abseits des Spielfelds.

Bleibt er oder bleibt er nicht? Ob Top-Scorer Anton Qafarena auch in der kommenden Saison für die Bisons Bühl aufschlägt und schmettert, ist sportlich betrachtet derzeit die wichtigste Frage beim badischen Verein. Bis Ende Mai sollte sich der albanische Diagonalangreifer entscheiden, ob er seinen bis 2021 laufenden Vertrag erfüllt oder eine Ausstiegsklausel nutzt. Offiziell ist sein Verbleib trotzdem noch nicht, der im Kroatien-Urlaub weilende Manager Oliver Stolle kündigt für kommende Woche aber eine Mitteilung zu diesem Thema an.

Dass Qafarena neulich kurz vor seinem 23. Geburtstag auf der Facebook-Seite des Vereins sein Lieblingsrezept – eine Zwiebel-Bohnen-Suppe – vorstellte, werten Anhänger der Bisons als Indiz für dessen weiteres Engagement in der Zwetschgenstadt – wohl nicht zu Unrecht. Neben der Causa Qafarena soll in den kommenden Tagen auch der dritte Neuzugang nach den Österreichern Florian Ringseis und Mathäus Jurkovics kommuniziert werden. Insgesamt wären dann acht Positionen im vermutlich nur noch zehn Spieler umfassenden Aufgebot fix.

Mittelblocker Roatta nicht zu halten

Nicht mehr im Bisons-Trikot aktiv sein wird hingegen Sebastian Roatta. Der Mittelblocker verlässt die Bühler nach nur einem Jahr eventuell in Richtung seiner französischen Heimat. „Wir haben mit ihm offen über eine weitere Saison gesprochen. Aufgrund des geringeren Budgets konnten wir ihm kein Angebot mit seiner Wunschvorstellung unterbreiten“, sagt Stolle, der noch auf der Suche nach Akteuren für die Außenposition ist.

Auch abseits sportlicher Belange stehen wichtige Gespräche auf der Agenda. Zum einen seien Sponsoren, die während des Corona-Lockdowns mit anderen Dingen beschäftigt waren, so langsam wieder bezüglich eines weiteren oder neuen Engagements ansprechbar. „Ich hoffe, dass beim Sponsoring etwas nachgelegt wird. Dann können wir auch beim Kader in die Detailplanung gehen“, sagt Stolle.

Zum anderen treiben die Bisons-Verantwortlichen das Thema Ticketing voran. Anfang Juli soll der Dauerkarten-Verkauf starten. Stolle hofft, dass zum Saisonstart Mitte Oktober zumindest ein reduzierte Anzahl an Zuschauern in die Großsporthalle darf. Ein entsprechender Vorschlag werde der Stadt Bühl vorgelegt. Da die Bundesliga statt bisher zwölf nur zehn Teams umfasst, gibt es ohnehin nur noch neun Heimspiele plus eventuell Pokal und Play-offs.

Der vorläufige Bundesliga-Spielplan soll Mitte Juni vorliegen. Für die Pokalrunde, die am 12. Juni ausgelost wird, wünscht sich Stolle Heimspiele nur für den Fall, dass auch Zuschauer zugelassen sind. Ansonsten wären Auswärtspartien oder ein Freilos attraktiver. Wegen der Folgen der Corona-Pandemie sind in der Pokal-Saison 2020/21 nur Erstligisten zugelassen. Bei den Männern sind somit nur neun Teams am Start, weil Ausbildungsclub VCO Berlin kein Spielrecht hat.

Verständnis für Berlins Polen-Pläne

Das Ansinnen von Meister Berlin Volleys, perspektivisch in die polnische Top-Liga zu wechseln, kann Bisons-Manager Stolle indes nachvollziehen. „Es ist verständlich, dass die Berliner eine neue Herausforderung suchen“, sagt Stolle und erinnert an einen ähnlichen Fall vor drei Jahren, als sich die Innsbrucker Volleyballer der deutschen Liga anschlossen. Mitte April dieses Jahres wurde das deutsch-österreichische Projekt unter dem Titel Alpenvolleys Haching mit dem Rückzug aus der Bundesliga allerdings wieder beendet.