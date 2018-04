Weinerlebnis auf zwei Rädern

Es ist noch ein Weilchen hin, bis auf einem „Badischen Weinradweg“ in die Pedale getreten werden kann. Julian Semet von der Schwarzwald Tourismus GmbH in Freiburg ist aber jetzt schon sicher: „Das wird ein toller Weg.“ Er soll mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: Weinbau und Tourismus werden gleichermaßen gefördert, eine Lücke im Angebot wird geschlossen, und ein Anreiz für nachhaltige Mobilität in der Freizeit wird ebenso gesetzt.

Starke Nachfrage

Dass ein solches Angebot im Portfolio von Tourismus und Weinbau eine sinnvolle Ergänzung darstellt, steht auch für Claus Haberecht außer Frage. Der Dezernent und Leiter des Amtes für Strukturförderung im Landratsamt Rastatt sieht den Bedarf: „Beim Thema Wein und Fahrrad erfahren wir bei Messeauftritten eine starke Nachfrage. Diese Lücke zwischen Autofahrern und Wanderern schließen wir mit dem Weinradweg.“ Sieben Landkreise und vier Stadtkreise sind eingebunden, darunter neben Rastatt auch Baden-Baden. Roland Seiter, der Pressesprecher im kurstädtischen Rathaus, begrüßt das Vorhaben: „Wir freuen uns, wenn das läuft“, und Simone Schmidt von der Baden-Baden Tourismus GmbH sieht ein gutes Marketinginstrument: Was man machen könne, solle man auch angehen.

Start im Frühjahr 2019

In einem Projektbeirat sind die Vertreter der Land- und Stadtkreise dabei; aktuell wird laut Julian Semet vor allem über die Routenplanung gesprochen. Bis Ende des Jahres könnte die Beschilderung stehen und zum Start der neuen Radsaison im Frühjahr 2019 eine offizielle Eröffnung folgen: „In Stein gemeißelt ist aber noch nichts“, sagt Semet. Bei der Schwarzwald Tourismus GmbH ist er für die Themen Wein und Kulinarik verantwortlich und betreut auch das Weintourismusprojekt „Erlebnismarke Badische Weinstraße“. An dieser werde sich der künftige, voraussichtlich 430 Kilometer lange Radweg orientieren, sagt Semet. „Er wird überwiegend parallel zur Weinstraße verlaufen und die badischen Weinregionen durchqueren, vom Markgräflerland bis zur Badischen Bergstraße.“ Lediglich der Bodensee und Tauberfranken könnten aufgrund der Distanzen nicht angebunden werden. Im Vordergrund stehe das Weinerlebnis, und deshalb werde nicht nur in der Ebene mit dem Blick auf die Reben gefahren, „es geht auch in die Weinberge hinein“.

Die Nachfrage nach weinradtouristischen Angeboten sei da, aber es gebe nur einzelne Strecken und im Gegensatz zu anderen Weinanbaugebieten nichts Verbindendes: „Das ändern wir jetzt.“

Über bestehende Radwege

Die Schwarzwald Tourismus GmbH koordiniert das Vorhaben und arbeitet mit einem Dienstleister zusammen, der Erfahrungen mit der Ausweisung von Radwegen hat, geeignete Wege erkundet und prüft und einen Beschilderungsplan mit mehreren hundert Standorten erarbeitet. Dabei machen sowohl Semet als auch Haberecht darauf aufmerksam, dass bestehende Radwege (Haberecht spricht von einem attraktiven Radwegenetz in der Region) genutzt werden, die durch die Beschilderung neu verknüpft werden.

Eine Reihe von Zusatzangeboten soll dabei den Weinbau fördern, kündigt Julian Semet an. Denkbar seien eine spezielle Internetseite, ein Tourbook, eine App: „Per GPS kann der Radfahrer beispielsweise informiert werden, dass in dem Ort, in den er gerade hineinfährt, derzeit ein Weinfest stattfindet“, nennt Semet eine Möglichkeit. Mit einzelnen Betrieben sei über solche Dinge noch nicht gesprochen worden, die Arbeit erfolge derzeit noch auf der Ebene von Institutionen wie dem Weinparadies Ortenau. Die Ideenfindung laufe noch: Möglich sei auch ein Gutscheinheft für Radfahrer, mit dem es beim Winzern Rabatt auf die Traubenschorle oder beim Weinversand gibt.

Angesichts solcher Möglichkeiten ist Semet überzeugt: „Der Weinradweg hat in der überregionalen Weintourismus-Werbung einfach noch gefehlt.