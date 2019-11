Wolfgang Jokerst bleibt Bühler Bürgermeister

Anzeige

Seit 2012 ist Wolfgang Jokerst Erster Beigeordneter der Stadt Bühl, und er bleibt es jetzt für eine zweite Amtszeit: Der Gemeinderat hat ihn mit großer Mehrheit bestätigt. Der Mitbewerber Ulrich Raisch aus Stuttgart war chancenlos.

Die Überraschung hielt sich in Grenzen: Der Bühler Gemeinderat hat Bürgermeister Wolfgang Jokerst am Mittwochabend in seinem Amt bestätigt. Für den 63-Jährigen beginnt am 1. Januar seine zweite Amtsperiode als Erster Beigeordneter. In geheimer Wahl erhielt er 21 von 25 möglichen Stimmen. Drei Stimmen waren ungültig, eine entfiel auf den Mitbewerber Ulrich Raisch.

Gut aufgestellt bei Schulen

Beide Bewerber hatten zehn Minuten Zeit, um sich dem Gemeinderat zu präsentieren. Da es Eulen nach Athen tragen hieße, hielt Wolfgang Jokerst sich nicht mit einem Rückblick auf, sondern erläuterte seine Vorstellungen zu Arbeits- und Handlungsfeldern der nächsten Jahre. Es gelte nach vorne zu schauen, auf das, „was aus meiner Sicht in den kommenden Jahren als große Aufgaben auf uns zukommt“.

Gut aufgestellt sieht Jokerst Bühl bei der Bildung; viele Maßnahmen hätten das Profil gestärkt. Die geplante Mensa samt Schülercafé, die Ganztagsschule für die Carl-Netter-Realschule, die Sanierung des Windeck-Gymnasiums und die Weiterentwicklung der Bachschlossschule, all das seien wichtige Punkte. Er wolle aber Perspektiven für alle Bühler Schulen entwickeln, vor allem auch für die Grundschulen.

Bildung beginne indes schon in den Kitas. In den vergangenen Jahren seien dort 100 zusätzliche Plätze geschaffen worden, und doch könne es zu Engpässen kommen: „Wir müssen deshalb den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen.“

Drei Sekunden waren übrig

Auch wenn er sich als Freund der Kultur sehe, so sei dies nicht das vordringlichste Handlungsfeld: „Wir sind gut aufgestellt und haben Bewährtes erhalten.“ Gleichwohl könne es im Bürgerhaus die ein oder andere Neuerung geben. Der Schlüsselbereich für die Fortentwicklung der Stadt ist für Jokerst der Bereich Personalentwicklung und Organisation. Hier gelte es Strukturen zu überprüfen.

Eine andere große Aufgabe sei die Digitalisierung, die die Verwaltung stark, wenn nicht gar komplett verändern könne. Dies biete auch die Möglichkeit, Personal und damit Kosten einzusparen und so einen Beitrag zur Konsolidierung der Finanzen zu leisten. Drei Sekunden vor Ablauf seiner Redezeit war Jokerst am Ende seiner Ausführungen angelangt; Fragen: keine.

„Wer soll das leisten?“

Ulrich Raisch, 58-jähriger Musikpädagoge aus Stuttgart, erinnerte daran, dass er sich auf die Nachfolge von Bernd Kölmel als Musikschulleiter beworben hatte, und da im Friedrichsbau ein Flügel stehe, „könnte ich ihnen jetzt beweisen, dass ich das kann“. Nach der Bemerkung, dass der Dezernatszuschnitt in Bühl eine Mammutaufgabe sei („Wer soll das leisten?“), er auf die 50. Bewerbung zugehe und Näheres zu seinen Vorstellungen einem Youtube-Video zu entnehmen sei, wurde es wieder musikalisch.

Die Trompeten von Jericho

Raisch, der auf drei pädagogische Abschlüsse verwies, warb für die Einrichtung eines Musikkindergartens. Hier gehe es um grundsätzliche Fragen von Integration und Miteinander. Er untermauerte das mit Platon und Theodor Heuss, an der Wiege der Demokratie seien nicht ohne Grund Gesang- und Musikvereine gestanden.

Auf die Frage von Georg Feuerer (CDU), welche Pläne er für Bühl habe, beschied er: „Ich frage mich, ob sie den Sinn meiner Rede erfasst haben“, brachte Pythagoras ins Spiel und meinte: „Musik kann eine Waffe sein. Denken sie an die Trompeten von Jericho.“

„Ein großes Glück in meinem Leben“

Woran die Mitglieder des Gemeinderats dachten, bleibt ihr Geheimnis, jedenfalls dachte wohl kaum einer daran, Raisch eine Stimme zu geben. Die Auszählung durch Daniel Fritz (CDU) und Jörg Woytal (FW) war rasch vollzogen, um 18.37 Uhr konnte Oberbürgermeister Hubert Schnurr das Ergebnis verkünden. Wolfgang Jokerst dankte „von ganzem Herzen für die Chance, diese liebenswerte Stadt weiter mitgestalten zu dürfen. Das ist nicht selbstverständlich, und ich weiß, dass es ein großes Glück in meinem Leben ist.“