Zu wenig Spenden und Personal – Tafel in Bühl stoppt regulären Betrieb

Das erste, was beim Betreten des Tafelladens in der Bühlertalstraße am Samstagmittag auffällt, sind fast leere Regale. Und eine Vereinsvorsitzende, die entschlossen mithilft, Kunden zu versorgen, mit Gummihandschuhen bestückt: Sandra Hüsges, die der Bühler Tafel vorsteht. Sie sieht müde aus.

Von unserer Mitarbeiterin Katrin König

Auf der einen Seite, wird sie später erzählen, fehlt es bei den Produkten an Nachschub: Die regionalen Supermärkte sind aufgrund des Coronavirus in der seltenen Situation, kaum Lebensmittel übrig zu haben – das trifft den Tafelladen, die Spenden der Händler bleiben weitgehend aus.

Es wird täglich schlimmer

„Unsere Fahrer, die vormittags bei hiesigen Supermarktketten ausgesonderte Waren abholen, kommen seit über einer Woche mit fast leeren Händen zurück“, sagt Hüsges. „Und es wird täglich schlimmer.“ Es fehle vor allem an Obst und Gemüse. Sonst sei das im Überfluss vorhanden. Aber auch die typischen Konserven blieben aus. Kurios: Milch wurde dem Tafelladen in diesen Tagen reichlich geliefert.

Ehrenamtliches Personal gehört oftmals zur Risikogruppe

Auf der anderen Seite seien im Tafelladen, in dem es während der Öffnungszeiten recht beengt zugeht, vorwiegend Mitarbeiter und Ehrenamtliche höheren Alters im Einsatz, also gerade die Risikogruppe, die sich vor Sozialkontakten schützen müsse. „Viele sagen uns jetzt aus Angst vor dem Virus ab, das ist ja verständlich“, so Hüsges.

„Das alles führt dazu, dass wir den üblichen Betrieb ab sofort nicht mehr aufrechterhalten können. Heute haben wir zum letzten Mal regulär geöffnet. Aber wegen der Ansteckungsgefahr werden immer nur zehn Personen gleichzeitig in den Raum gelassen.“

Ab jetzt gibt es vorgepackte Tüten

Nun wird es an den Verkaufstagen – dienstags, donnerstags und samstags – vorerst nur Tüten geben, die das Personal vor dem Öffnen des Ladens packt.

„Wir werden die wenigen Waren, die wir noch bekommen, möglichst gerecht auf die Tüten verteilen und diese dann im Eingangsbereich zu einem eher symbolischen Preis von ein oder zwei Euro verkaufen. Auf die Weise benötigen wir auch kaum Personal.“ Das werde natürlich enorme Umsatzeinbußen mit sich bringen, sei für die Bedürftigen aber immerhin ein kleiner Trost.

Denn die sind besorgt, wie Hüsges aus vielen Gesprächen weiß. „Sie klagen sehr über die bevorstehende – relative – Schließung des Ladens und fragen uns, was sie denn ohne die Tafel tun sollen.“ Die Befürchtung, sich anzustecken, sei bei fast allen spürbar, „unabhängig von der Nationalität“. Jeder wisse, was das Wort „Corona“ bedeute.

Hüsges hofft auf private Spenden

„Dennoch“, da wird Hüsges Stimme gleich heller vor Freude, „ist auch eine sehr schöne Geschichte passiert“. Eine vierköpfige Familie sei spontan in den Laden gekommen und habe 50 Pakete Mehl und auch viel Kaffee, Zucker und konservierte Lebensmittel mitgebracht, als Spende für die Tafelkunden.

„Dass es solche Menschen gibt!“, freut sie sich. Vielleicht, wagt sie zu hoffen, werde es ja in dieser Zeit noch weitere Personen geben, „die das, was sie selbst zu viel haben, mit unseren Kunden teilen“. Und seien es zum Beispiel nur drei Dosen mit Bohnen.