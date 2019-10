Zuschusshöhe für Bühler Kirchturmsanierung verärgert Stadträte

Anzeige

Etliche Jahre nach der Sanierung der Bühler Kirche wird gestritten. Es geht ums Geld: Im Gemeinderat wird nicht nur die Höhe des städtischen Zuschusses kritisiert, die Verwaltung muss auch die Frage nach der Rechtmäßigkeit einer Zusage klären.

Das nennt man wohl eine Zeitbombe: Acht Jahre nach dem Ende der Renovierungsarbeiten in und an der Bühler Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul ist es im Gemeinderat zu einer hitzigen Diskussion über die Kosten gekommen. Der Anlass war ein Antrag auf einen Investitionskostenzuschuss für die Sanierungsarbeiten. Dieser wurde aber vertagt.

Zusage für höhere Finanzspritze als üblich gegeben

Bereits 2008 hatte die Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden Bühl diesen Antrag gestellt. Die damaligen Kostenschätzungen beliefen sich auf rund 785 000 Euro für die Sanierung des Turms und rund 830 00 Euro für die Innenrenovierung der Kirche. 2010 sicherte „der damalige Oberbürgermeister Hans Striebel in Absprache mit den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats einen Zuschuss von 20 Prozent für die Turmrenovierung und von zehn Prozent für die Innenrenovierung zu“, heißt es jetzt in der Verwaltungsvorlage. In ähnlichen Fällen habe der Gemeinderat einen Zuschuss von zehn Prozent der angefallenen Gesamtkosten gewährt. Davon sollte hier abgewichen werden, da die Kirche St. Peter und Paul „eine große städtebauliche Bedeutung für die Stadt Bühl darstellt und dieses ortsbildprägende Gebäude erhalten bleiben soll“. Deshalb sei im Fall des Kirchturms ausnahmsweise ein Zuschuss von 20 Prozent der Gesamtkosten denkbar.

Es geht um 265 000 Euro

2013 bezifferte die Verrechnungsstelle die angefallenen Gesamtkosten für beide Maßnahmen auf fast 1,85 Millionen Euro. Die entstandenen Mehrkosten wurden neben der allgemeinen Kostensteigerung vor allem durch gegenüber der Planung zusätzliche umfangreichere Arbeiten beispielsweise bei der komplett neuen Verkabelung, der Erweiterung der Beschallungsanlage, der aufwendigeren Ausleuchtung des Kirchenraums und bei den Sanierungen im Dachgewölbe begründet. Unterm Strich errechtet sich ein städtischer Investitionszuschuss von rund 265 000 Euro.

Lange Verzögerung wegen Altschweier

Der Grund dafür, dass erst jetzt die Auszahlung beschlossen werden sollte, ist in Altschweier zu finden. Wegen der dort aufgrund der subsidiären Baupflicht der Gemeinde entstandenen Kosten der Kirchenrenovierung war die Bezuschussung anderer Kirchengemeinden zurückgestellt worden. Nachdem diese Kosten beglichen sind, rückt nun die Bühler Kirchensanierung wieder in den Blickpunkt. Der Zuschussbetrag sollte in jährlichen Raten von 60 000 Euro, beginnend in diesem Jahr, plus einer Abschlussrate von etwa 25 000 Euro im Jahr 2023 ausgezahlt werden.

Das ist ein gewaltiger Batzen, und es wird nicht besser, wenn wir ihn teilen. Peter Hirn (SPD)

Nun aber hat der Gemeinderat auf Antrag von Georg Feuerer (CDU) die Entscheidung vertagt. Die Verwaltung muss prüfen, auf welcher rechtlichen Grundlage die Zuschusszusage steht. Peter Hirn (SPD) sprach von einem „gewaltigen Batzen“, und es werde nicht besser, „wenn wir ihn teilen“. Es scheine einen Automatismus zu geben: „Wenn die Kirche etwas braucht, zahlt die Stadt.“ Es müsse nicht das Vorurteil geschürt werden, dass die Kirche genügend Geld habe, aber das Argument, wegen des stadtbildprägenden Charakters des Kirchturms von zehn auf 20 Prozent aufzustocken, leuchte ihm nicht ein. Thomas Wäldele (GAL) forderte Informationen darüber, ob der Gemeinderat sich damals mit dem Thema befasst habe, und wenn ja, müsse das Protokoll vorgelegt werden. Der Hinweis auf die Absprache in der Fraktionsvorsitzendenrunde überzeugte ihn nicht: „Seit wann hat dieser Kreis solche Geschichten zu entscheiden?“

„Wir stehen im Wort“

Den Hinweis von Oberbürgermeister Hubert Schnurr, dass es „eindeutigen Schriftverkehr in dieser Sache“ gebe und er sich verpflichtet fühle, sich an Absprachen zu halten („Wir stehen im Wort“) verfing nicht: Die Fraktionsvorsitzendenrunde habe nicht über 265 000 Euro zu befinden, meinte Wäldele. Dass der Turm stadtbildprägend sei, stehe für ihn fest: „Das ist das erste, was man sieht.“ Aber bei der Innenrenovierung seien Dinge gemacht worden, bei denen er sich frage: „Müssen wir das wirklich bezahlen?“ Die Antwort lieferte er gleich selbst: „Das glaube ich nicht.“ Der Zuschuss solle auf 200 000 Euro gedeckelt werden, „und dann ist gut“.

Hinweis auf nichtöffentliche Sitzung