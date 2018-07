59-Jähriger aus Bad Wildbad vermisst

Die Polizei sucht seit Sonntag nach einem Vermissten aus Bad Wildbad: Der 59-Jährige wurde zuletzt am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr zu Fuß auf dem Weg von Kaltenbronn in Richtung Grünhütte gesehen, heißt es in einer Meldung.

Der Mann leide an einer psychischen Erkrankung, es sei nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Der 59-Jährige ist 1,88 Meter groß. Zuletzt trug er eine etwas zu große Jeanshose, ein hellblaues Kurzarmhemd, eine schwarze Lederjacke, braune Handschuhe und eine graue Baseballkappe mit roter Aufschrift.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0721/6665555 um Hinweise.

Ein Foto des Vermissten ist hier zu finden.

(ots/bnn)