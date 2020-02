Wasserleiche in der Enz bei Mühlacker entdeckt

Anzeige

Die Freiwillige Feuerwehr Mühlacker hat am Samstagnachmittag eine tote Frau aus der Enz bei Mühlacker gezogen. Laut Informationen der Polizei soll die Tote schon länger im Wasser gelegen haben. Die Ermittlungen zur Todesursache und Identität der Frau laufen.

Ein Passant entdeckte den Körper der toten Frau am Samstagnachmittag kurz vor 17 Uhr in der Enz. Wie die Polizei meldet, brachten Feuerwehrleute die Leiche mit einem Boot an Land. Die tote Frau soll schon längere Zeit im Wasser gelegen haben, heißt es. Ermittlungen zur Todesursache und Identität der Frau dauern an. Die Polizei hat eine Obduktion angekündigt.

ots/bnn