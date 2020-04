Auto fährt bei Straubenhardt gegen Baum – 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Anzeige

Bei Straubenhardt (Enzkreis) hat sich am frühen Sonntagmorgen ein Unfall ereignet. Ein 19-jähriger Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde in seinem Golf eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Der junge Mann fuhr auf der K4551 von Neusatz in Richtung Schwanner Warte. Weil er zu schnell in eine Kurve fuhr, kam er von der Straße ab. Sein Wagen prallte frontal gegen einen Baum.

Der 19-Jährige Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr Straubenhardt musste den schwer verletzten Fahrer befreien. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

An seinem schon etwas älteren Wagen entstand Totalschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.