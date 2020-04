Basketballspielerin Jasmine Thomas von den Sterne Keltern erlebt die Corona-Krise in den USA

Anzeige

Nach Hause. So schnell wie möglich. Als die Corona-Pandemie nicht nur die Damen Basketball Bundesliga (DBBL) vorzeitig beendet, sondern sich auch immer stärker auf den Alltag auswirkt, zieht es die ausländischen Spielerinnen der Sterne Keltern allesamt in ihre Heimatländer zu Familie und Freunden. Auch Kapitänin Jasmine Thomas steigt in den Flieger gen USA, dem Virus entfliehen kann sie damit jedoch nicht.

Als sie am 18. März ankommt, sind in den Vereinigten Staaten nach Angaben der Johns Hopkins Universität zwar „nur“ 7.704 Infizierte registriert. Doch dann spitzt sich die Situation jeden Tag weiter zu. Der 28-Jährigen wird der Ernst der Lage derweil bereits bei der Einreise am Flughafen bewusst. „Jeder Passagier musste seine Aktivitäten im Ausland dokumentieren. Außerdem wurde Fieber gemessen“, erzählt Thomas, die froh ist, nach dem Prozedere endlich ihre Heimatstadt zu erreichen.

Auch in Flint (Michigan) ist das Coronavirus allgegenwärtig

Aber auch in Flint, einer mittelgroßen Stadt (etwa 97.000 Einwohner) des Bundesstaates Michigan im Nordosten der USA, ist das Coronavirus allgegenwärtig. „Michigan gehört zu den drei Staaten mit den meisten COVID-19-Fällen. Wir befinden uns hier in einer absoluten Ausnahmesituation“, sagt die Basketballspielerin. Das öffentliche Leben sei wie in Deutschland weitgehend heruntergefahren, soziale Kontakte würden auf ein Minimum reduziert.

In den Geschäften gilt die Devise: „No masks, no service“

Nur lebensnotwendige Geschäfte hätten geöffnet – mit Einschränkungen. „Hier gilt schon länger die Devise ,No masks, no service’, also ohne Masken kein Einkaufen“, so Thomas, die außerdem von Engpässen bei Desinfektionsmitteln, Handschuhen und auch Klopapier berichtet.

Am Abend, erzählt sie weiter, könne man momentan gar nicht aus dem Haus: Zwischen 21 und 6 Uhr gälten strikte Ausgangssperren. „Die Polizei patrouilliert auf den Straßen. Wer erwischt wird, dem droht eine Geldstrafe bis zu 500 Dollar.“

Die Unzufriedenheit im politisch gespaltenen Land wächst

Jasmine Thomas kann sich mit den Regeln gut arrangieren, doch im Land wächst die Unzufriedenheit. In Lansing, der rund 80 Kilometer entfernten Hauptstadt Michigans, versammeln sich Demonstranten – teils bewaffnet – vor dem Kapitolgebäude, um gegen den strengen Lockdown von Gouverneurin Gretchen Whitmer zu protestieren – das Land ist politisch gespalten.

Das Krisenmanagement von Präsident Trump ist schlecht. Jasmine Thomas, Basketballspielerin Sterne Keltern

Eine Mitschuld an der Situation gibt Thomas aber nicht der Demokratin Whitmer, sondern dem Präsidenten. „Das Krisenmanagement von Präsident Trump ist schlecht. Er agiert nicht, er reagiert nur.“ Trump versuche zwar Hoffnung zu verbreiten, „aber ohne Fakten“. Hoffnung ist in Flint derzeit ohnehin ein rares Gut: Neben der Pandemie ist die Wasserkrise noch immer nicht gelöst. Im Jahr 2014 begann man, das Trinkwasser aus dem mit Blei verunreinigten Flint River zu speisen. Noch heute gibt es Verunreinigungen.

Basketballspielerin Jasmine Thomas vertreibt die Sorgen mit Sport

Kelterns Kapitänin geht es unterdessen trotz der Krise gut, auch wenn die Angst um Familie und Freunde wächst. „Man weiß ja nie, wer das Virus in sich trägt“, sagt sie. Eine willkommene Abwechslung zu diesen Sorgen ist der Basketball, wenngleich der ebenfalls nicht wie gewohnt stattfinden kann. „Um fit zu bleiben, mache ich im Haus verschiedene Work-outs und am frühen Morgen kann ich im Freien alleine auf den Außenplätzen trainieren.“

Basketball hört niemals auf. Jasmine Thomas

Ein Leben ganz ohne den geliebten Sport kann und will sich Thomas nicht vorstellen. „Basketball never stops – Basketball hört niemals auf“, sagt sie in Anlehnung an den Slogan aus dem Jahr 2011. Damals wollten NBA-Stars wie LeBron James oder Dirk Nowitzki während des Tarifstreits mit der Liga den Ursprung des Basketballs in den Mittelpunkt rücken.

Geht es für Thomas nach der Krise zurück nach Keltern?

Und ein bisschen passt der Spruch zur aktuellen Situation. Nach Corona wird der Basketball weitergehen, auch für Jasmine Thomas. Wie, wann und wo sei allerdings unklar. „Bei so viel Unsicherheit jeden Tag ist es schwierig, vorauszuschauen oder gar zu planen“, meint sie. „Ich kann mich momentan nur bestmöglich auf alle Szenarien vorbereiten.“

Ob die US-Amerikanerin nach der Krise nach Keltern zurückkehrt, wo sie als treffsichere Anführerin (knapp zwölf Punkte pro Spiel) galt? Ungewiss, auch wenn Deutschland „eine zweite Heimat“ für sie geworden sei. „Keltern hat so viele Dinge für mich getan. Dafür werde ich immer dankbar sein.“