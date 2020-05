Anzeige

Nachdem eine Frau am Donnerstagabend ihren Pkw in der Garage eines Wohngebäudes in Neuenbürg-Dennach geparkt hatte, ging das Auto aus noch ungeklärter Ursache in Flammen auf. Zwar versuchte sie sofort, das Feuer zu löschen, jedoch griffen die Flammen auf das mehrstöckige Gebäude über, wie das Polizeipräsidium Pforzheim am Freitag mitteilte.

Demnach konnten 121 Feuerwehrleute mehrerer Feuerwehren aus dem Enzkreis verhindern, dass der Brand auf ein weiteres Gebäude übergreift. Das Haus, in dessen Keller sich die Garage befand, wurde durch den Brand allerdings unbewohnbar.

Zwei Menschen bei Brand in Neuenbürg-Dennach leicht verletzt

Die Autofahrerin und ihr Lebensgefährte wurden bei dem Brand leicht verletzt, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim am Freitagmorgen. Um eine Rauchgasvergiftung ausschließen zu können, mussten sie vorsorglich die Nacht im Krankenhaus verbringen.

Der Schaden an Pkw und Gebäude wird vorläufig auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Einsatzkräfte und dokumentierte das Feuer.

Ortsdurchfahrt Dennach war vorübergehend gesperrt

Während der bis in die Nacht andauernden Löscharbeiten musste die L339 und die Ortsdurchfahrt Dennach gesperrt werden. Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk unterstützten die Feuerwehren bei dem Einsatz. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes dauern an.

