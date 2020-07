Bürgermeister gesucht: So schlagen sich die Bewerber in Königsbach-Stein

Anzeige

Bürgermeister gesucht: Der Wahlkampf in Königsbach-Stein ist reich an Volten und seltsamen Wendungen. Amtsinhaber Heiko Genthner polarisiert mit seinem Auftreten, seinem Herausforderer Rolf Engelmann fehlt ein echter Wahlkampfschlager. Wir analysieren Pluspunkte und Defizite vor der Wahl am Sonntag.

Der Bindestrich im Namen wirkt auch heute noch manchmal wie ein Trennstrich. Seit die Schönheiten Königsbach und Stein 1974 zwangsvereint wurden, haben sie es nicht geschafft, ein Traumpaar zu werden. Die Vereine heißen sauber getrennt TG Stein und SV Königsbach, Musikverein Stein und Musikverein Königsbach, Obst- und Gartenbauverein Stein sowie Obst- und Gartenbauverein Königsbach. Im Ort wird erzählt, dass gemeinsame Aktionen die Beteiligten auch heute noch viel Energie kosten.

Amtsinhaber Genthner polarisiert

Vor der Bürgermeisterwahl am Sonntag geht ein weiterer Trennstrich durch die 10.000-Einwohner-Gemeinde. Amtsinhaber Heiko Genthner polarisiert trotz politisch solider Bilanz. Wie sehr das noch von seinem eigenen Wirken ausgeht und wie sehr es zusätzlich von den politischen Gegnern befeuert wird, kann in den letzten aufgeheizten Tagen kaum noch einer sagen. Prognosen zum Ergebnis mag keiner abgeben. Dass es zumindest knapp werden könnte gegen Herausforderer Rolf Engelmann, glauben aber viele.

Mehr zum Thema: Vorwurf mitten im Wahlkampf in Königsbach-Stein: Vermischt Bürgermeister Genthner Werbung und Information?

Genthner ist kein Typ Menschenfänger. Selbst die, die dem Amtsinhaber gute politische Arbeit attestieren, werfen ihm zugleich hölzernes Auftreten vor. Er könne seine Erfolge nicht gut verkaufen. Wo er Menschen überzeugen muss, argumentiert er mit Paragrafen. Sachlich korrekt, politisch ungeschickt.

Engelmann will Partnergemeinde suchen – reicht das für Mehrheiten?

Sein Herausforderer wirkt da nahbarer. Gleichzeitig bleibt er politisch blasser. Engelmanns eigener originärer Wahlkampfschlager soll die Idee sein, eine echte Partnergemeinde für Königsbach-Stein zu suchen. Die Reaktionen seien positiv, findet der Bewerber. Aber mobilisiert er damit Mehrheiten?

Es ist ein schwacher Schwerpunkt in einer auffällig gut getakteten Kampagne. Anfang des Jahres scheidet Engelmann als stellvertretender Vorsitzender der Bürgerinitiative Königsbach-Stein aus. Im April wirft er seinen Hut in den Ring für den Bürgermeisterposten. Gut zwei Wochen vor dem Wahltermin spricht sich herum, dass es eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Genthner gibt. Er soll auf seiner Facebook-Seite persönlichen Wahlkampf und offizielle Information unzulässig vermischt haben.

Bürgerinitiative mischt im Wahlkampf mit

Auch wenn eine Vermischung erkennbar ist: Die Kommunalaufsicht sieht keine gravierenden Verstöße. Genthner kontert. Es sei nicht die erste solche Beschwerde, und auch diese werde keinen Erfolg haben. Stets sei die Bürgerinitiative die Quelle. Jene Bürgerinitiative, bei der Engelmann noch vor Kurzem im Vorstand war, und die ihn im Wahlkampf unterstützt.

Es ist längst nicht die einzige Volte und seltsame Wendung in diesem Wahlkampf. Eine Woche vor dem Urnengang präsentiert Engelmann als Unterstützer, der die entscheidenden Stimmen bringen soll, ausgerechnet einen Wahlverlierer. Oliver Deiß war vor acht Jahren Genthner unterlegen. Jetzt soll er gegen ihn punkten. Eine Schlüsselqualifikation scheint dabei zu sein, dass er aus Stein kommt. Der Königsbacher Engelmann will im anderen Teilort Sympathien sammeln.

Ich bin kein Politprofi. Sie dürfen davon ausgehen, dass ich fachkundige Unterstützung habe. Kandidat Rolf Engelmann

Das Timing der Akzente in Engelmanns Wahlkampf lässt aufmerken. Gibt es da Hilfe von kompetenter Seite? Tatsächlich, auf direkte Nachfrage bestätigt er: „Ich bin kein Politprofi. Sie dürfen davon ausgehen, dass ich fachkundige Unterstützung habe.“

Und Genthner? Der Eisinger steht politisch ohne offizielle Befürworter da. Seine erneute Kandidatur gab er beim Neujahrsempfang der CDU bekannt. Doch die Christdemokraten, für die Genthner im Kreistag sitzt und für die er in Eisingen einst Fraktionschef war, stellen sich nicht offiziell hinter ihn.

Alle Kandidaten sind parteilos

Genthner ist parteilos, ebenso wie Engelmann, der im Gemeinderat eine Gemeinschaft aus Grünen und BI anführt – und der dritte Kandidat Dieter Zentner, der erst kurz vor Ende der Frist seine Bewerbungsunterlagen abgab. Auf einmal war aus dem erwarteten Zwei- ein Dreikampf geworden. Oder doch nicht?

Zentner wollte nicht ins Rampenlicht. Auftritte hatte er lediglich bei den drei Kandidatenvorstellungen. Kritik übte er in knappen Statements vor allem an der aktuellen Verwaltung. Gewollt oder ungewollt: Mit seinen Auftritten half er eher Engelmann, denn auf der Bühne waren plötzlich zwei gegen den Amtsinhaber. Vom Publikum, das Genthner in Teilen scharf anging, ganz zu schweigen.

Mehr zum Thema: Bürgermeisterwahl in Königsbach-Stein: Kandidaten stellen sich vor

Größte Kraft im Gemeinderat legt sich nicht fest

Bei aller Polarisierung scheint es auch eine gewisse Unentschlossenheit im Ort zu geben, ja womöglich sogar Unzufriedenheit über die Bewerber. Die Freie Wählervereinigung als größte Kraft im Gemeinderat spricht keine Wahlempfehlung aus. „Beide Kandidaten haben Plus- und Minuspunkte“, sagt Fraktionschef Thomas Kaucher. Man müsse nach der Wahl vorbehaltfrei zusammenarbeiten können.

Während die Freie Wählervereinigung sich stark für das Zustandekommen der Bewerbervorstellungen engagierte und in den sozialen Medien auf den Wahltermin hinzufiebern scheint, machte die Onlineredaktion mit einem Post zum Wahlprozedere von sich reden. „Ihr wollt keinen der Bewerber wählen?“, heißt es da gegen Ende. Dann folgen Tipps, wie man so wählen kann, dass kein Kandidat 50 Prozent erreicht. Ein zweiter Wahltermin wäre dann nötig. Kaum zu glauben, dass viele scharf darauf sind in Königsbach-Stein.