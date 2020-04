Corona-Krise: Möbelhändler kritisieren Quadratmeter-Regel

Anzeige

Rüdiger Völkle versteht die Welt nicht mehr. Für den Inhaber des gleichnamigen Möbelhauses in Königsbach-Stein ist nicht nachvollziehbar, was die Landesregierung festgelegt hat. Warum Läden in der Corona-Krise öffnen dürfen, wenn sie weniger als 800 Quadratmeter haben und geschlossen bleiben müssen, wenn die Fläche darüber liegt.

Von unserem Mitarbeiter Nico Roller

Weil sein Möbelhaus zu viel Fläche hat, ist bei Völkle die Eingangstüre am Montag fest verschlossen. Im Inneren stehen zwar schon Mundschutz und Desinfektionsmittel bereit, aber die Menschen müssen immer noch draußen bleiben. „Wir könnten aufgrund unserer Größe die Kundenströme doch noch besser entzerren“, sagt Völkle.

Wo kann man besser eine Gesundheitsgefährdung ausschließen als im Möbelhaus? Rüdiger Völkle, Möbelhändler

Er berichtet, dass er vor Corona durchschnittlich zwischen 20 und 25 Kundengruppen bei sich im Möbelhaus gehabt habe – über den Tag verteilt. „Wie soll ich da eine gesundheitliche Gefährdung darstellen?“, fragt der Inhaber.

Er verweist auf die vielen, weit voneinander entfernt stehenden Beratungsplätze: „Wo kann man besser eine Gesundheitsgefährdung ausschließen als im Möbelhaus?“ Völkle sagt, kein Kunde könne die Verordnung nachvollziehen.

Auch interessant: Lockerung der Corona-Auflagen: Freude und Frust bei Einzelhändlern in Pforzheim

Zusammen mit weiteren betroffenen Unternehmern aus der Region hat sich der Königsbacher Möbelhändler nun an Erik Schweickert gewandt. Der FDP-Politiker ist Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im Landtag und ebenfalls fassungslos angesichts der neuen Regelung, die nach seiner Ansicht „vollkommen willkürlich“ ist.

„Im Discounter nebenan ist in einer Stunde mehr los als hier an einem Tag“, sagt Schweickert, als er bei Völkle hinausblickt auf die gegenüberliegende Straßenseite, wo auf dem Lidl-Parkplatz unzählige Autos stehen.

FDP-Politiker kritisiert Ministerpräsident Kretschmann

Der FDP-Politiker hat recherchiert: Knapp über 90 Prozent der Geschäfte in Baden-Württemberg dürfen geöffnet haben, etwas weniger als zehn Prozent müssen ihre Türen weiterhin geschlossen halten. In anderen Bundesländern gebe es eine solche Regelung nicht oder man erlaube zumindest das Absperren von Flächen, die über 800 Quadratmeter hinausgehen.

Für vorgeschoben hält er das von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vorgebrachte Argument, man wolle eine Sogwirkung in die Innenstädte verhindern. „Viele der nicht geöffneten Geschäfte liegen im ländlichen Raum.“ Die Regelung sei „wettbewerbsverzerrend in allen Bereichen“, sagt Schweickert und fordert, dass nachgebessert wird.

Auch interessant: Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Karlsruhe bewerten Lockerung der Corona-Auflagen

Darauf hoffen auch Unternehmer wie Marc Hofmann von der Wohnidee in Straubenhardt: Die Landesregierung könne Größe zeigen, indem sie einen Fehler erkenne und korrigiere. Hofmann fürchtet, die jetzt aufkommende Diskussion über die Benachteiligung einzelner Betriebe könne das eigentliche, in der Bekämpfung des Coronavirus liegende Ziel gefährden. Durch die vielen Ausnahmeregelungen setze man den bestehenden gesellschaftlichen Konsens unter Umständen leichtfertig aufs Spiel.

Es tut weh, dass wir schlechter gestellt werden als Kollegen in anderen Bundesländern. Erhard Farr, Möbelhändler aus Remchingen

Auf eine zeitnahe Korrektur hofft auch Erhard Farr vom gleichnamigen Remchinger Möbelhaus. „Es tut weh, dass wir schlechter gestellt werden als Kollegen in anderen Bundesländern.“ Klaus Sämann ist „mehr als enttäuscht“ von Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), die sich in der Regierung wohl nicht habe durchsetzen können.

Weil die neue Verordnung sehr kurzfristig bekannt gegeben worden sei, hätten viele schon geplant gehabt, am Montag wieder zu öffnen, sagt Sämann, der unter anderem in Mühlacker ein Kaufhaus betreibt. Er berichtet, fünf seiner Kollegen hätten am Montag eine Klage eingereicht. Auch er will sich daran beteiligen, weil er keinen anderen Ausweg sehe.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Auch Rüdiger Völkle ist verzweifelt: Jeder Tag ohne Einnahmen verschlimmere die Situation – auch für seine rund 25 Mitarbeiter, für die er als sozial eingestellter Unternehmer eine Verantwortung trage. FDP-Politiker Schweickert befürchtet einen „staatlich induzierten Strukturbruch“, wenn die Menschen bald „andere habituelle Einkaufsriten“ entwickeln, etwa, indem sie auf den Online-Handel ausweichen. Schweickert will nicht lockerlassen und das Thema am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss ansprechen.

Hans-Ulrich Rülke fordert, dem Handel weiter entgegenzukommen

Auch Fraktionsvorsitzender Hans-Ulrich Rülke berichtet von einer Beschwerde-Flut aus Kreisen der regionalen Händler und befürchtet, dass die städtischen Behörden bei der Umsetzung der Landesverordnung vor unlösbare Aufgaben gestellt würden. Weil der Reproduktionsfaktor am Samstag in Baden-Württemberg bei nur 0,5 gelegen habe, gebe es „überhaupt keinen Grund“, besonders restriktiv vorzugehen.

Rülke fordert, dem Handel weiter entgegenzukommen und eine schrittweise Öffnung von Hotels und Gaststätten in die Wege zu leiten. Auch Bernd Grimmer von der AfD ist enttäuscht von den Regelungen der Landesregierung: „Da die Bundesländer darüber entscheiden, wie sie die Lockerungen konkret gestalten, hätte sich für Baden-Württemberg die Chance ergeben, durch weite und liberale Auslegungen den Geschäftstreibenden und Betrieben zu helfen und sie vor weiteren Verlusten zu bewahren.“

Die Umsetzung der Abstands- und Hygienemaßnahmen durch organisatorische Vorkehrungen hält er für wichtiger als die „ohnehin fragwürdige Quadratmeter-Begrenzung“.