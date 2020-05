Corona-Sicherheitssystem: Eine Ampel regelt den Kundenstrom im Getränkemarkt

Anzeige

Eine Ampel, die am Fußgängerüberweg von Grün auf Rot oder von Rot auf Grün umschaltet, ist ein Anblick, den Fußgänger oder Autofahrer gewohnt sind. Ein eher ungewöhnlicher Anblick bot sich den Kundinnen und Kunden des Getränkefachmarkts „Kusche“ in Althengstett am vergangenen Samstag.

Von unserer Mitarbeiterin Jennifer Warzecha

Die rund 1,90 Meter hohe, sogenannte „Corona-Ampel“ der Gründer der Firma Sound & Light Solutions Engineering in Tiefenbronn, Wolfgang Altendorf und René Fricker, regelte hier in einem ersten Testlauf ab 9 Uhr morgens den Zulauf der Kundschaft im momentan vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. „Zwei Lichtschranken registrieren und erkennen, ob eine Person den Getränkefachmarkt betritt oder ihn verlässt“, erklärten Wolfgang Altendorf und René Fricker im Pressegespräch die Funktionsweise der Ampel.

Maximal 25 Personen zugleich im Laden

Ein Algorithmus steuert die Auswertung des Stroms der Besucherinnen und Besucher, indem er die Anzahl an Personen misst, die das Geschäft betreten. Dies geschieht unabhängig von Geschlecht und Alter. Nach der gesetzlichen Vorgabe darf sich eine Person auf 20 Quadratmetern aufhalten. Bei den 500 Quadratmetern des Getränkemarktes dürfen sich hier 25 Personen zuzüglich Personal gleichzeitig aufhalten.

„Wenn die Grenze, das heißt die Maximalzahl an Personen, erreicht ist, schaltet die Ampel auf Rot. Sobald eine Person den Markt verlässt, schaltet sie auf Grün. Insofern ist das für unseren Kunden ideal, weil das System die zulässige Grenze an Besucherzahlen genau bemisst und deshalb immer nur so viel Kundinnen und Kunden den Markt betreten, wie es auch zulässig ist“, erklärt Altendorf weiter.

Die Zielgruppe der Ingenieure und ihrer Ampel ist breit gefächert. Sie reicht von Modeboutiquen bis hin zu Banken, Bibliotheken und anderen öffentlichen Einrichtungen in geschlossenen Räumen. Die Kunden können sie auch im Freien nutzen, überall da, „wo es Aus- und Eingänge gibt. Man kann sie auch an der Tankstelle aufstellen“, sagen Wolfgang Altendorf und René Fricker.

Auch an die jeweilige Raum- oder Marktgröße und eine eventuelle Änderung der momentan geltenden Richtlinien kann die Ampel individuell angepasst werden. Die Kundschaft kann die Ampel abrufbereit und flexibel über ein Miet-Modell nutzen, die Kosten sind mit der Nutzungsdauer verbunden. Interessierte können die Lösung auch erst einmal kostenlos testen.

Wir wollen die Sicherheit für unsere Kunden gewährleisten und dass sie sich generell wohl fühlen beim Einkaufen. Peter Kusche, Senior-Chef des Getränkefachmarkts

Peter Kusche, Senior-Chef des Getränkefachmarkts zeigte sich vom Einsatz der Corona-Ampel begeistert. Genauso wie seine Kunden, die zunächst verwundert die neue Lösung sodann akzeptierten. „Wir wollen die Sicherheit für unsere Kunden gewährleisten und dass sie sich generell wohl fühlen beim Einkaufen“, sagte er. Er überlegt sich, die Lösung gleich zu kaufen, sei dies doch einfacher als mit einer Anzahl von lediglich zehn Einkaufswägen vor dem Supermarkt die Besucheranzahl zu steuern.