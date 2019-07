Eine Drohne sucht im Wald nach Borkenkäfern

Im Wald in Neulingen hat die Trockenheit schon viele Spuren hinterlassen. Fichten und Buchen leiden wie an vielen Orten zunehmend. Und das trockene Wetter nutzt den Schädlingen wie dem Borkenkäfer. Viele Bäume müssen deshalb womöglich gefällt werden.

Vor allem den Borkenkäfer muss man schnell sichten. Wie Frieder Kurtz mitteilt, ist vor allem das Frühjahr die Zeit, in der man Ausschau halten muss, ob sich dieses Insekt in einem Baum festgesetzt hat. Bohrlöcher sind unter anderem ein Hinweis. Und dann gilt es schnell zu handeln, denn erkennt man einen Borkenholzkäfer-Befall an einem einzigen Baum nicht, sind es im Juli bereits 20 weitere Bäume, die vom Käfer befallen sein können.

Die neue Drohne der Gemeindeverwaltung wollte allerdings erst nicht funktionieren, mit der man die Schäden – vor allem an den Fichten – hätte von oben besichtigen können. Erst abends – auf dem freien Feld und mit genügend Funkkontakt außerhalb der dichten Baumkronen – konnte sie noch vorgeführt werden.