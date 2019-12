Enzkreis: Kreistag verabschiedet Haushalt

Mit Gegenwind hat der im Mai gewählte neue Kreistag des Enzkreises am Montagnachmittag seinen ersten Haushalt mehrheitlich verabschiedet – bei acht Gegenstimmen der FDP und sechs Enthaltungen der AfD. Landrat Bastian Rosenau hatte den Viertelmilliarde Euro schweren Haushaltsentwurf Anfang November im Kreistag vorgestellt und dabei den Begriff der „Enkel-Gerechtigkeit“ ins Spiel gebracht.

„Enkel-Gerechtigkeit“? Das bedeutet, dass die Interessen von Kommune und Kreis in Einklang gebracht werden sollen – etwa durch die viel diskutierte Kreisumlage. Der Hebesatz wird zwar auf 26,5 Prozent gesenkt, unterm Strich steigt sie aber von 72,7 auf rund 78 Millionen Euro.

Die Grünen-Fraktion scheiterte mit ihrem Antrag, die Kreisumlage bei 27,15 Prozent zu belassen – um so gebundene Rücklagen für Zukunftsinvestitionen zu bilden. Auf die Enzkreis-Bürger kommen ab 1. Januar deutlich höhere Müllgebühren zu. Grund seien die gestiegenen Preise für die Entsorgung des Restmülls, so Ewald Buck, Leiter des Amts für Abfallwirtschaft.

Außerdem hätten sich die Ausschreibungen in den vergangenen beiden Jahren und die Deponienachsorge verteuert, erklärte Finanzdezernent Frank Stephan. In den Jahren 1997 bis 2004 seien die Müllgebühren höher gewesen, „man sollte also die Kirche im Dorf lassen“.

Sorge bereitet Stephan die Entwicklung der Liquidität des Enzkreises – diese dürfte sich bereits im kommenden Jahr verringern. Freude bereitet dem Finanzdezernent aber die Null, die hinter den geplanten, neuen Darlehen steht. Die Verschuldung werde um 4,8 Millionen Euro abgebaut. Die Investitionen liegen 2020 mit 6,7 Millionen Euro 1,8 Millionen unter der Summe des Vorjahres.

Unter anderem stehen die Kreisstraße zwischen Mönsheim und Flacht sowie zwischen Lehningen und Hausen auf dem Maßnahmenplan. Vorgesehen ist auch ein Gehweg zwischen Wurmberg und Neubärental. Dickster Brocken ist die Sanierung des im Frühjahr erworbenen Dienstgebäudes in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße für eine Million Euro. Energetische Sanierungen stehen darüber hinaus in Kreisimmobilien an wie dem Rechenzentrum, in der Kantine oder bei der Straßenmeisterei in Maulbronn. Der Sozialhaushalt schlägt mit 136,5 Millionen Euro zu Buche – darin enthalten sind 105 Millionen Sozialleistungen.

Kreisrat Werner Henle (Freie Wähler) ärgerte sich darüber, dass der Zwei-Millionen-Euro-Zuschuss für den Trägerverein des Maulbronner Kinderzentrums vorab in die Öffentlichkeit getragen wurde und hätte sich gewünscht, dass er erst im Gremium beraten worden wäre, ehe „Pflöcke eingerammt“ wurden. Einige Summen gespart gegenüber dem ersten Ansatz und ein Haushalt, „der sich sehen lassen kann“, würdigte Landrat Rosenau das Zahlenwerk.

Die FDP-Fraktion lehnte den Etat jedoch geschlossen ab – unter anderem weil aus ihrer Sicht das Potenzial des Enzkreises nicht voll ausgeschöpft wird. „Wir wünschen uns, dass der Herr Landrat seinen Einsatz noch verstärkt. Dabei sollte ein möglichst schlanker Haushalt mit klaren Schwerpunktsetzungen den Rahmen vorgeben. Hier muss ein Umdenken stattfinden“, sagte FDP-Kreistag Erik Schweickert in seiner Haushaltsrede. Er plädierte auch dafür, dass die Kreisumlage auf einen absoluten Betrag festgesetzt wird – um so mehr Planungssicherheit für Kreis und Kommune zu erreichen. Die fünf AfD-Kreisräte, die erstmals über den Etat mitgestimmt haben, enthielten sich ihrer Stimme.

Heiko Genthner, CDU

Bezahlbarer Wohnraum: Wie kann die Situation im Enzkreis verbessert werden? Das fragte Heiko Genthner im Namen der CDU-Fraktion in seiner Haushaltsrede. Nach dem Symposium zum Thema im vergangenen Frühjahr stelle sich die Frage, wie es in der Sache weitergehe. Die CDU beantragt daher, dass nach einem Jahr eine Bilanz erstellt wird, auf deren Basis weitere Schritte diskutiert werden können. Auch Klimaziele sollen nach einem Antrag der Christdemokraten geprüft werden. Der Enzkreis solle eine Vorreiterrolle beim „Leuchtturmprojekt“ des Bundes zu Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie übernehmen, so Genthner. Als besonders weitsichtig bezeichnete der CDU-Kreisrat den Antrag seiner Fraktion für ein umfassendes Stadtbahn-Konzept für den Enzkreis und die Stadt Pforzheim im Schulterschluss mit der CDU-Stadtratsfraktion. Der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs sei „eine unabdingbare Voraussetzung für eine Reduzierung des individuellen Personenverkehrs“. Eine durchgängige Stadtbahnstrecke eröffne starke ökologische und ökonomische Effekte für die gesamte Region, ist Genthner überzeugt. Die CDU-Fraktion erwarte daher, dass das Thema im neuen Jahr aufgegriffen werde und entsprechende Gremienbeschlüsse erfolgen. Unterm Strich werden die finanziellen Spielräume enger – eine Ursache sei, dass sich Land und Kommunen uneins über das Konnexitätsprinzip seien.

Werner Henle, Freie Wähler

„Wenig spektakuläres“ enthält der 20er-Etat des Kreises für die Freien Wähler. „Der Haushalt ist solide und ausgeglichen, alle Zahlen transparent aufbereitet“, sagte Werner Henle für seine Fraktion. Henle lobte Landrat Bastian Rosenau dafür, dass er die Kreisumlage auf den relativen Hebesatz von 26,5 Prozent festgesetzt habe. Damit verfüge der Landkreis über ausreichend Geld, um seinen Aufgaben nachzukommen – und es sei ein Signal an die Städte und Gemeinden im Enzkreis, um deren unterschiedliche Situation wahrzunehmen. Dennoch schauen die Freien Wähler besorgt auf die nächsten drei bis vier Jahre. Denn die Aufgaben im Enzkreis werden komplexer. Für den ÖPNV werden die nächsten Jahre schwierig und manche Dinge müssten gründlich untersucht werden, so Henle. „Wir sind gespannt, was aus der Vision Stadtbahn West-Ost wird. Wir meinen, das Land gehört beim ÖPNV viel mehr in die Pflicht, dass es den Landkreisen mehr Geld für ÖPNV zur Verfügung stellt.“ Bei der Verkehrssicherheit schlagen die Freien Wähler vor. Die Verkehrsüberwachung dürfe nicht auf mobile Überwachung beschränkt werden. Seine Fraktion plädiere dafür, dass im neuen Konzept Platz für mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung eingeplant wird, so Henle. Wichtig sei, die Krankenhausstandorte Neuenbürg und Mühlacker weiter zu verbessern und auch die Landwirtschaft zu stärken.

Hans Vester, SPD

Klimaschutz war ein zentrales Thema in der Haushaltsrede von SPD-Kreisrat Hans Vester. Für die Region bedeute das Thema jedoch ein Spagat, da hier viele Autozulieferer tätig seien, die wiederum mit vielen Beschäftigten einen großen Anteil am örtlichen Wohlstand hätten. Der Enzkreis leiste seit vielen Jahren vorbildliches in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit, lobte Vester und wies auf den Nachhaltigkeitspreis und Energy Award hin. Ein wichtiger Baustein sei in diesem Zusammenhang das Energieberatungszentrum (ebz), dessen weiterer Ausbau für die Enzkreisgemeinden passende Konzepte zur Einsparung erstellen könne. Entscheidend für das Klima sei auch das Verkehrskonzept für die Zukunft. Viele Betriebe in Straubenhardt erwarten sich von der direkten Bahnanbindung nach Ittersbach große Vorteile. Wichtig wäre für die SPD auch die Stärkung des ÖPNV, so Vester. Wichtig sei auch die Gesundheitsvorsorge mit den Kliniken in Neuenbürg und Mühlacker. Der Kreis werde auch 2020 das Defizit tragen und unterstütze die Investitionen in die Krankenhäuser. Hilfe versprach Vester auch bei der Suche der Kommunen nach Allgemeinmedizinern. Zentrale Aufgaben sieht der SPD-Kreisrat auch im Schulbereich und in der Versorgung mit zeitgemäßem Internet. „Wir gehen davon aus, dass die Arbeit des Breitband-Zweckverbands endlich die erhofften Früchte trägt“, so Vester.

Peter Pförsich, Bündnis 90/Grüne

Auf „Kante genäht“ bezeichnet der grüne Rat Peter Pförsich den Kreis-Etat 2020. Im Entwurf sei ein Überschuss von 81 000 Euro eingestellt – „da darf aber nichts dazwischen kommen“. Dennoch: „Der Haushalt ist sauber durchfinanziert. Deshalb können wir ihm zustimmen“, sagte Pförsich im Namen seiner Fraktion. Zu tun gebe es im nächsten Jahr genug. Nicht nur bei der energetischen Sanierung der Gebäude müssten die Klimaschutzanstrengungen vergrößert werden. Auch der ÖPNV sei „optimierungsbedürftig“. Es müsse mehr Zusammenarbeit mit den benachbarten Verkehrsverbünden stattfinden, damit der VPE als Verkehrsdienstleister wirken kann, so der Grüne. Damit verbunden, müsse auch die Mobilität in Zukunft nachhaltiger werden. Eine große Rolle spiele hier die Fahrrad-Infrastruktur im Enzkreis. Kräftig investieren müsse der Kreis auch in die Krankenhäuser in Mühlacker und Neuenbürg. Ein Auffrischung brauche auch das Kinderzentrum in Maulbronn. Schulen müssten ebenfalls ertüchtig und saniert werden. Die Grünen-Fraktion möchte darüber hinaus die Kreisumlage auf dem vorgeschlagenen Maß beibehalten. Eine Brücke schlagen wollen die Kreis-Grünen zum Pforzheimer Stadtrat – etwa bei einem jährlichen Treffen beider Gremien. „Bei Gesprächen mit Vertretern aus dem Pforzheimer Stadtrat ist uns aufgefallen, dass dort über viele Themen, die sowohl den Kreis wie auch die Stadt betreffen, Unwissen herrscht. Information tut dringend not.“

Erik Schweickert, FDP

Der im vergangenen Mai gewählte neue Kreistag setze mit dem Haushalt eine erste Duftmarke für das, was das Gremium in den nächsten fünf Jahren erreichen will, betonte FDP-Rat Erik Schweickert. Ihm und seiner Fraktion fehlen allerdings die Schwerpunkte im Kreisetat 2020. Positive Maßnahmen seien im Haushalt versammelt, allerdings ohne dass klar werde, welche Zielsetzung dahinter stecke, sagte der Liberale. „Wenn vor lauter Sonderwünschen die Kernaufgaben leiden, ist das ein Problem“, so Schweickert. „Von einer Kreisumlage erwarte ich etwas mehr als eine bloße Wunschliste, sondern eine eindeutige Schwerpunktsetzung auf bestimmte Bereiche.“ Die gestiegene Kreisumlage setze einen falschen Anreiz, weil es zum Problem werden könne, wenn aufgrund der gestiegenen Kreisumlage und Investitionen in das Landratsamt irgendwann vor Ort keine Investitionen mehr getätigt werden und die Kommunen ihrem Auftrag nicht mehr nachkommen können. Die Kommunen würden bei Themen wie der Digitalisierung allein gelassen und über die Kreisumlage zur Kasse gebeten; die FDP sieht hier Potenzial, etwas für die Gemeinden zu tun. Auch die „explodierten“ Personalkosten sei Geld, das an mancher Stelle besser investiert hätte werden können, führte Schweickert weiter aus. Weil im Haushaltsentwurf „Potenzial zur Verschlankung“ und an mancher Stelle zu viel heiße Luft vorhanden sei, stimmte die FDP-Fraktion dem Haushaltentwurf nicht zu.

Christoph Wichardt, AfD