Enzkreis: Landrat erlässt wegen Corona-Krise eine Haushaltssperre

Die Corona-Krise lässt die Enzkreis-Finanzen wackeln. Als Reaktion arbeitet die Verwaltung an einem Konzept zur Haushaltssicherung. Erste Maßnahme: Landrat Bastian Rosenau hat diese Woche eine zehnprozentige Haushaltssperre erlassen. Darüber informierte er am Mittwoch die Fraktionsvorsitzenden im Kreistag.

Öffentlich wurde die Haushaltssperre indes erst am Freitag durch eine Stellungnahme der FDP-Fraktion. Darin fordert der Fraktionschef und Landtagsabgeordnete Erik Schweickert eine genaue Prüfung der Ausgaben: „Niemand kann in dieser volatilen Situation seriös vorhersehen, welche finanziellen Belastungen durch Mindereinnahmen auf den Kreishaushalt zukommen. Deshalb muss jede Ausgabe auf den Prüfstand.“

Angesichts von aktuellen Rückgängen bei Gewerbesteuervorauszahlungen in einzelnen Enzkreisgemeinden von teilweise jetzt schon bis zu 25 Prozent, so Schweickert weiter, müsse man selbst über die Höhe der Haushaltssperre nachdenken und gegebenenfalls noch einmal nachbessern.

Landrat will pauschale Zwangseinsparung erreichen

Landrat Rosenau bestätigte die Arbeiten am Haushaltssicherungskonzept am Freitagabend dieser Redaktion. Die zehnprozentige Sperre als erste Maßnahme bedeute, dass die geplanten Ausgaben wo möglich nicht im vollen Umfang getätigt werden, um quasi eine pauschale „Zwangseinsparung“ über den gesamten Haushalt hinweg zu erzielen, so der Landrat. Ausgenommen seien gesetzliche oder rechtliche Zahlungsverpflichtungen wie Sozialleistungen.

FDP bringt Verzicht auf Bauvorhaben ins Spiel

FDP-Politiker Schweickert warnt, eine besondere Herausforderung für die Kreisfinanzen bestehe darin, dass viele Ausgaben und Erträge für den Kreis kaum zu beeinflussen sind. Deshalb sei es umso wichtiger, dass man jede Ausgabe, die man selbst beeinflussen könne, noch einmal auf ihre Notwendigkeit prüfe.

Insbesondere die vom Landratsamt geplanten Bau- und Sanierungsvorhaben hat Schweickert dabei im Blick. „Neubauten und möglicherweise auch Sanierungen, wie die des Landratsamts selbst, sind der Hebel an dem noch am ehesten angesetzt werden kann.“ Auch wenn es schmerze, müsse man ernsthaft darüber nachdenken, zunächst nur das wirklich Notwendige zu erledigen und alles Weitere auf haushalterisch bessere Zeiten zu verschieben.

Wir müssen uns in Zukunft wieder daran gewöhnen, den Gürtel enger zu schnallen. Erik Schweickert, FDP-Fraktionschef

Umgekehrt sind Steigerungen bei einzelnen Einnahmeposten aus Sicht Schweickerts nur schwer zu erreichen. So könne man nicht einfach die Kreisumlage massiv erhöhen, denn dadurch würden einseitig die Kommunen belastet, die von der Corona-Pandemie ebenfalls schwer getroffen werden. Schweickert: „Wir müssen uns in Zukunft wieder daran gewöhnen, den Gürtel enger zu schnallen.“

Das Landratsamt habe dies offensichtlich ebenfalls erkannt. Jetzt seien die Ämter an der Reihe diese Erkenntnis in den Haushaltsentwurf des kommenden Jahres einfließen zu lassen.