Ersinger dem großen Fußball plötzlich ganz nah

Anzeige

Von Bernd Schweinberger

Einen historischen Moment hat der englische Fußball im Londoner Stadtteil Tottenham am vergangenen Wochenende erlebt. Der 1:0-Erfolg des FC Liverpool bedeutete einen Rekord für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp, der nun 20 von 21 Begegnungen gewonnen hat und auf dem besten Weg ist, nach 30 Jahren Pause wieder die Meisterschaft in der Premier League zu gewinnen.

In einer Minute werden 10.000 Pints ausgeschenkt

Mittendrin bei diesem Spektakel im neuen White Lane Stadium waren auch fünf Akteure des FC Ersingen, die sich aufgemacht hatten, um dieses Top-Spiel gemeinsam mit 62.209 weiteren Zuschauern zu erleben. Dabei waren Trainer Stefan Rapp und sein Co-Spielertrainer Florian Ritter, Teammanager Philipp Huber, der die Tour organisiert hatte sowie FCE-Regisseur Paul Vielsack und Eike Häuser vom A-Liga-Team. Das Team registrierte fasst schon ehrfürchtig die Superlative des neuen Stadions. Unter dem Naturgrün wurde Kunstrasen verlegt, auf dem auch Spiele in der Football-Liga ausgetragen werden. Zudem gibt es ein Hundeklo, eine eigene Brauerei und mit der Goal Line Bar die längste Bar Englands, an der in einer Minute 10.000 Pints ausgeschenkt werden. Um an Karten zu kommen, muss man Mitglied bei Tottenham sein. Nur dann hat man Chancen, einem Spiel der Spurs beiwohnen zu können.

Es lief allen eiskalt den Rücken herunter

Trotz des tollen Ambiente stand der Fußball im Vordergrund. „Das war ein gigantisches Erlebnis, schon die Schlachtgesänge aus beiden Lagern erzeugten Gänsehaut. Es lief allen eiskalt den Rücken herunter“, berichtete Rapp. Er hätte sich zwar mehr Tore gewünscht, doch die taktische Ausrichtung der beiden Erfolgstrainer José Mourinho (Tottenham) und Klopp, einst beim 1. FC Pforzheim aktiv, ließ dies nicht zu. So blieb es beim 1:0-Siegtreffer durch den Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino.

Rapp vom Engagement der Trainer an der Seitenlinie begeistert

Gefühlt 20 Meter vom Spielfeldrand entfernt saß Rapp und beobachtete den Auftritt der beiden Trainer. „Unglaublich, wie diese beiden emotional agiert haben. Sie holten sogar die Bälle, um das Spiel schneller zu machen“, war er begeistert. Und überrascht war Ersingens Coach zudem von den vielen koreanischen Fans im weiten Rund. Das hat einen einfachen Grund: Heung-min Son ist seit Jahren bei Tottenham aktiv und wird von den Fans verehrt. In seinem Heimatland Südkorea genießt er gar den Status eines Nationalhelden. Bei jedem Ballkontakt wurde er frenetisch gefeiert. „Es war ein tolles Erlebnis, auch der Kontakt zu den Fans verlief locker. Das war an der langen Theke erst recht kein Problem, das Bier floss in Strömen“, so die fünf Ersinger unisono. Kein Wunder, das Pint Bier (fast 0,6 Liter) kostete nur 4,40 Pfund (knapp fünf Euro).

Ersingens Coach schon einmal Zaungast im englischen Stadion

Rapp war übrigens schon einmal auf der Insel, er hat 2010 die Partie zwischen dem FC Chelsea und dem FC Sunderland besucht. Daran erinnert er sich gerne, weil beim 7:2 der ehemalige deutsche Nationalspieler Michael Ballack Torschütze war und Rapp seinen mitgereisten Kollegen damals mitgeteilt hatte, dass er als Trainer zum FC Ersingen wechseln würde. Der nächste Besuch eines Spiels wird wohl etwas warten müssen, vielleicht dann aber wieder in Tottenham. Im Übrigen wird es dort am 20. Mai im neuen Stadion ein Konzert mit der amerikanischen Rockgruppe Guns n’ Roses geben. Ob da wohl die Ersinger Band Hans’n Roses als Vorgruppe in die Tasten und Saiten haut? Schließlich versetzten sie als Vorgruppe schon einmal Manfred Mann’s Earth Band in Erstaunen.