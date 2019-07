Frau überschlägt sich mit Kleinwagen bei Eisingen

Anzeige

Glück im Unglück hatte eine Frau bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Pforzheim am Freitagnachmittag: Auf der Landstraße 621 bei Eisingen (Enzkreis) verlor die Fahrerin eines Kleinwages aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich, wie die Polizei Karlsruhe bestätigte.

Obwohl der Peugeot am Ortsausgang von Eisingen auf dem Dach liegen blieb, zog sich die Frau nur leichte Verletzungen zu. „Das ging glimpflich aus“, so der Sprecher gegenüber bnn.de. Was der Auslöser für den Kontrollverlust war, ist noch nicht sicher.

Die L621 musste aufgrund des Unfalls zwischen der Mittleren Waldstraße und der Bergstraße in beiden Richtungen gesperrt werden. Der Kleinwagen wurde abgeschleppt.

BNN/pol